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Сергей Мохнаткин 12 дней держит голодовку в колонии. Его общественный защитник рассказал о пытках

Татьяна Пашкевич
15:31, 26 июля 2018
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Сергей Мохнаткин, отбывающий срок за нападение на сотрудников полиции, подвергается пыткам в колонии и уже 12 дней держит голодовку. Об этом сообщила в фейсбуке подруга заключенного Татьяна Пашкевич. Она ссылается на юриста и общественного защитника Андрея Крекова, который встретился с Мохнаткиным в колонии.

Мохнаткин находится в архангельской колонии № 21. Его перевели на строгие условия содержания, а потом поместили в помещение камерного типа. Пашкевич написала, что к заключенному применяют физическую силу.

Пашкевич также опубликовала заявление Мохнаткина на имя начальника колонии, в котором он просит предоставить ему необходимые лекарства, отменить дисциплинарные взыскания, прекратить изымать переписку и личные вещи.

Опять использовали газ, только в этот раз в хитрой форме, не как обычно, а через окно, чтобы камера видеонаблюдения не смогла зафиксировать на коридоре. Напрыскали так сильно, что люди в соседних камерах почувствовали это, так как затруднялись дышать. Медицинское состояние скрывают, осмотр проводят не каждый день, несмотря на то, что он на голодовке и возраст уже 64 года. Опять губы синие, выглядит очень плохо, сильно похудел.

Татьяна Пашкевич
Сергей Мохнаткин отбывает второй срок в колонии. В 2014 году его посадили на 4,5 года по обвинению в нападении на полицейских во время протестной акции на Триумфальной площади. Когда Мохнаткин уже находился в колонии, ему добавили срок за дезорганизацию ее работы: он якобы ударил охранника. Заключенный утверждает, что его избили.
Свой первый срок Мохнаткин получил в 2010 году — тоже по обвинению в нападении на полицейского во время протестной акции. Он отсидел два года.
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