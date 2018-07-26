Сергей Мохнаткин 12 дней держит голодовку в колонии. Его общественный защитник рассказал о пытках

Сергей Мохнаткин, отбывающий срок за нападение на сотрудников полиции, подвергается пыткам в колонии и уже 12 дней держит голодовку. Об этом сообщила в фейсбуке подруга заключенного Татьяна Пашкевич. Она ссылается на юриста и общественного защитника Андрея Крекова, который встретился с Мохнаткиным в колонии.

Мохнаткин находится в архангельской колонии № 21. Его перевели на строгие условия содержания, а потом поместили в помещение камерного типа. Пашкевич написала, что к заключенному применяют физическую силу.

Пашкевич также опубликовала заявление Мохнаткина на имя начальника колонии, в котором он просит предоставить ему необходимые лекарства, отменить дисциплинарные взыскания, прекратить изымать переписку и личные вещи.