В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 6 декабря начнется фестиваль документального кино «Артдокфест». Президент фестиваля Виталий Манский представляет на «Медузе» фильмы, участвующие в конкурсной программе, а также несколько параллельных программ фестиваля. В этот раз режиссер рассказывает о двух фильмах — спецсобытиях «Осел» театрального режиссера Анатолия Васильева (картина будет показана в режиме work in progress) и «Картинки с Востока» скрипача Гидона Кремера.

Виталий Манский

режиссер-документалист

На фестивале «Артдокфест» в этом году приблизительно 130 фильмов. И конечно, каждый из этих фильмов снят гением — по крайней мере, так думают сами авторы. Я позволю себе над всеми этими гениями, в том числе над собой, все-таки пошутить. Но при этом важно, что у нас будут две премьеры действительно гениев, абсолютно признанных живых классиков, но что еще интереснее — классиков не документального кино. Их обращение в пространство документального кино для нас и большой сюрприз, и большой комплимент, и, думаю, для зрителей большое ожидание.

«Картинки с Востока»

Вот какое документальное кино можно ожидать от величайшего скрипача Гидона Кремера? Наверное, если бы мне задали подобный вопрос и предложили сто вариантов ответов, я бы не попал. Его картина называется «Картинки с Востока». Она посвящена более чем актуальной сегодня теме — теме беженцев, теме человеческой доброты, гуманизма, самым высоким проявлениям человеческого духа. Я бы не хотел очень подробно рассказывать о технике исполнения этого фильма, потому что это будет некой формой спойлерства, но могу сказать, что видел фильм в Риге на концерте маэстро — и картина в этом контексте производила очень сильное впечатление. Теперь я жду показа уже в отрыве от исполнения Гидона Кремера, который, тем не менее, в фильме все равно присутствует. Ближайшая аналогия того, что происходит на экране, — мозаики [Сергея] Параджанова. А дальше уже — надо смотреть.

Картинки с Востока | Трейлер | Артдокфест 2017 | Спецпоказы Artdocfest

«Осел»

А еще нужно смотреть фильм театрального гения — Анатолия Васильева. Это не первый его кинематографический опыт: он курировал вгиковскую картину Олега Морозова, который затем за «Следующее воскресенье» получил гран-при «Артдокфеста». Потом Васильев делал «Каштанку» — но это была игровая картина.

И вот сейчас он снял документальный фильм, хотя лучше быть осторожным в определении жанра этой картины. Название — «Осел». И главное, что нужно знать, — в этом фильме предъявлена человеческая цивилизация сквозь призму ослиной жизни. Картина большая, длинная, но я как человек, серьезно относящийся к тому, что делает Васильев, знаю, что его длинноты, энергетически емкие, зрителя даже не напрягают. Я совсем недавно имел удовольствие смотреть его спектакль «Старик и море», где старика играет Алла Демидова, и больше на сцене никого нет. Но есть бесконечное чтение Аллы Демидовой текста Хемингуэя. И мурашки идут по спине от происходящего на сцене. Я думаю, что зрители получат от фильма «Осел» не менее мощные эмоции.

Осел. Work in Progress | Артдокфест-2017 | Спецпоказы | Трейлер Artdocfest

P. S. О фильмах конкурсной программы «Артдокфеста — 2017» можно прочитать тут.