В Кремниевой долине все помешались на голодании Говорят, отказ от еды продлевает жизнь и помогает лучше соображать. Это правда?

В США, а особенно в Кремниевой долине, многие люди увлекаются фастингом, который еще называют интервальным голоданием. Главы IT-компаний и их сотрудники считают, что, периодически отказываясь на несколько дней от еды, можно выйти на новый уровень работоспособности и даже продлить себе жизнь. «Медуза» попыталась разобраться, что такое интервальное голодание, есть ли у него какая-то научная подоплека — и не вредно ли это.

«Новый тренд в области самоулучшения»

Осенью 2017 года западные СМИ начали активно писать о популярности голодания в Кремниевой долине — среди руководителей и сотрудников IT-компаний. Об этом же рассказала в интервью российскому журналу Tatler основательница стартапов Luka и Replika Евгения Куйда, живущая и работающая в Калифорнии с 2015 года. «Я главное клише Кремниевой долины, — сказала Куйда изданию. — У меня имеются учитель по медитации, психотерапевт, хилер, персональный тренер по серфу и тренер в спортзале. Я занимаюсь фастингом, ем асаи-боул с утра» (если вы хотите понять, что все это такое, прочитайте ).

Куйда говорит, что в Сан-Франциско «все помешались на интермиттент-фастинге», то есть интервальном голодании — чередовании циклов, когда человек питается как обычно и когда полностью воздерживается от еды. По словам Куйды, у всех ее знакомых стоит приложение Zero — «таймер, чтобы считать, сколько времени не ешь». Это подтверждает и газета The Guardian: как пишет издание, фастинг стал «новым трендом в области самоулучшения» — вслед за увлечением медитацией и .

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Популяризаторы голодания

Голодание — далеко не новая практика; традиция ограничений в еде, в том числе и полного воздержания от пищи, есть во многих религиях. В XX веке голодание популяризировал адепт альтернативной медицины Пол Брэгг, чья книга «Чудо голодания» издавалась даже в СССР. При этом у Брэгга не было медицинского образования, а многое, что он говорил о себе, оказывалось неправдой: в частности, он завышал свой возраст на 14 лет (чтобы показать, как молодо выглядит) — или утверждал, что дважды участвовал в Олимпийских играх. Брэгг считал, что, если следовать его советам, можно прожить до 120 лет, — но умер в 81 год от инфаркта миокарда.

Как пишет The Independent, новый взлет моды на голодание пришелся на 2014-й, когда им увлеклись знаменитости вроде актрис Миранды Керр и Дженнифер Энистон. В том же году вышла книга «The Fast Diet», написанная британским тележурналистом и автором научно-популярных программ Майклом Мосли в соавторстве с журналисткой Мими Спенсер. Книга, подзаголовок которой обещал рассказ о том, «как похудеть, быть здоровым и жить дольше», стала бестселлером; авторы продвигали в ней одну из основных схем интервального голодания, так называемую диету «5:2». Ее суть сводится к тому, что пять дней человек должен питаться как обычно, а еще два дня — потреблять существенно меньше калорий (до 500 в сутки).

Кроме того, в 2014 году с лекцией о пользе голодания на TED выступил ученый Марк Мэттсон, руководитель лаборатории нейронаук в американском Национальном институте старения и профессор нейробиологии в Школе медицины Университета Джонса Хопкинса. Его исследования на животных показали, что интервальное голодание положительно влияет на работу тела и мозга: например, понижает кровяное давление и улучшает память.

Интерес к голоданию вырос и после того, как в 2016-м Нобелевскую премию по медицине получил японский молекулярный биолог Есинори Осуми, изучающий аутофагию — процесс «самопоедания», когда организм задействует собственные клеточные ресурсы для получения энергии, в частности при голодании.

Биохакеры из Кремниевой долины

Идеи о благотворном влиянии голодания подхватили IT-специалисты из Кремниевой долины, увлеченные биохакингом — попытками улучшить возможности своего организма и даже продлить жизнь с помощью разных практик, от контроля над физиологическими показателями до приема медикаментов. Среди главных энтузиастов движения — глава биохакинговой компании HVMN Джеффри Ву, а также со­основатель Evernote, CEO венчурного фонда All Turtles и один из инвесторов стартапа Евгении Куйды Replika Фил Либин.

Feeling lean, mean, and hungry. Going to dive right into a workout and see how my body performs. Weight went from 164 lb. to 153 lb. pic.twitter.com/n00KZKDKsc — Geoffrey Woo (@geoffreywoo) January 15, 2017

«В первый день [голодания] мне так хотелось есть, что я думал, что умру. На второй день я чувствовал себя страшно истощенным. Но когда я проснулся на третий день, то чувствовал себя лучше, чем когда-либо за последние 20 лет», — признался Либин в интервью The Guardian. По его словам, голодание «может продлить жизнь на 40 лет». Джеффри Ву также считает, что голодание — это еще и отличный способ защититься от агрессивной культуры потребления, которая, по его словам, диктует, что необходимо все время есть. В начале 2017 года Ву провел семидневную «голодовку» с сотрудниками своей компании и членами сообщества WeFast, объединяющего сторонников интервального голодания. Сейчас в это сообщество входят несколько тысяч человек, в основном это 20–30-летние разработчики из Кремниевой долины.

Это правда полезно?

Есть целые стартапы, основанные на идее, что голодание может улучшать качество жизни и продлять ее и даже предотвращать серьезные заболевания — от диабета до рака. Это, например, ProLon (от слова longevity — «долголетие»), предлагающий пятидневную программу диетического питания вместо жесткого голодания.

Тем не менее, если говорить о людях, а не лабораторных животных, польза голодания не доказана. Исследования на мышах и других млекопитающих действительно показали, что в результате голодания животные живут дольше и реже имеют хронические заболевания. Но исследований с участием людей гораздо меньше, они хуже по качеству — поэтому никаких убедительных выводов из научных работ сделать нельзя.

Некоторые специалисты по пищевым расстройствам также считают, что увлечение голоданием может вести к нездоровой фиксации на питании. А стремление к самоулучшению с помощью голодания может быть даже своего рода «прикрытием» для потребности ограничивать себя в еде. «Излишняя склонность отслеживать свои показатели и потребление пищи становится нормой, так что трудно понять, когда это превращается в одержимость», — говорит специалист по пищевым расстройствам Шрейн Бахрами.

Прилив сил и ясность мысли

6 ноября биохакинговая компания HVMN объявила, что начинает принимать заказы на разработанный ей энергетический напиток Ketone — «супертопливо» для спортсменов (первым покупателям его должны доставить в декабре 2017 года). В его составе якобы содержатся одни кетоны — вещества, которые вырабатываются печенью во время голодания и служат источником энергии (по описанию тех, кто его уже попробовал, запах напитка напоминает жидкость для снятия лака с ногтей). По утверждению создателей Ketone, напиток меняет метаболизм и должен улучшать физические возможности, повышать способность концентрироваться и придавать сил. Как рассказывает журналистка The Atlantic Ольга Хазан, после приема Ketone она испытала невероятный прилив «позитивной энергии», поймала себя на том, что улыбается незнакомцам, и проработала без устали до позднего вечера — не заметив, как прошло время.

A post shared by HVMN (@hvmn) on Nov 6, 2017 at 9:36am PST

Этот эффект создатели напитка объясняют тем, что он якобы стремительно вводит организм в кетоз — состояние, вызванное высокой концентрацией Правда, некоторые диетологи ставят под сомнение идею, что кетоз можно вызывать просто употреблением такого напитка. Как правило, такого состояния можно добиться с помощью, собственно, голодания — или специальной низкоуглеводной и при этом высокожировой диеты (также известной как кето-диета). Во всех этих случаях у организма нет возможности использовать глюкозу для производства энергии — и он начинает «питаться» кетоновыми телами. Джеффри Ву называет их «супертопливом для мозга» и говорит, что «ясность мысли» и «прилив сил» при голодании достигаются именно благодаря увеличению концентрации кетоновых тел в организме.

Как именно кетоз влияет на самочувствие?

После 12–14 часов голодания число кетоновых тел в организме действительно повышается и продолжает постепенно увеличиваться, но затем обычно стабилизируется на уровне, не опасном для здоровья (это и есть кетоз). Поклонники кето-диеты стараются поддерживать это состояние с помощью режима питания на протяжении недель и даже месяцев. Например, журналистка Business Insider по редакционному заданию придерживалась кето-диеты два месяца — и говорит, что ощущала себя сильнее, умнее и увереннее в себе, чем когда-либо. Хотя состояние кетоза может вызывать и дискомфорт — тошноту, головную боль, усталость и плохой запах изо рта.

На самом деле достоверных научных подтверждений тому, что кетоз может влиять на работу мозга у здоровых людей, нет, хотя кето-диета под контролем врача применяется при лечении эпилепсии. В то же время до сих пор не до конца ясно, насколько на результат влияют именно кетоновые тела.

К тому же кетоновых тел становится много не только тогда, когда человек отказывается от еды или почти не употребляет углеводы, — но и, например, когда сильно злоупотребляет алкоголем или не держит под контролем сахарный диабет. Иногда уровень кетоновых тел может повыситься и сильнее приемлемого уровня (в том числе и у здоровых людей) — и тогда речь уже идет о таком серьезном состоянии, как кетоацидоз, который иногда заканчивается комой и смертью.

A post shared by Leanne Vogel - The Keto Diet (@healthfulpursuit) on Oct 23, 2017 at 10:50am PDT

Голодание и похудение

Несмотря на то что современные адепты голодания отказываются от еды не ради потери веса, они отмечают, что им заодно удалось похудеть. Например, Джеффри Ву утверждал, что после недели голодания стал весить на пять килограмм меньше. Но проблема с интервальным голоданием, как и с любыми диетами, в том, что далеко не всегда удается сохранить полученный результат. Данных, подтверждающих эффективность голодания и других диет, тоже не так много. В любом случае тем, кто выберет такую диету, Британская ассоциация диетологов рекомендует следовать плану, составленному специалистом, чтобы не спровоцировать дефицит каких-то важных веществ.

Если в пределах нормы, то в целом небольшое сокращение калорий не должно плохо сказаться на здоровье, потому что, скорее всего, вы едите чуть больше, чем надо (и поэтому можете постепенно набрать вес). Однако диетолог Елена Мотова считает, что бороться с этим лучше иначе — нужно учиться не переедать: «Это проще вырабатываемый навык, и это физиологично по крайней мере. Я боюсь рекомендовать диету „5:2“ всем, пока нет хороших исследований».

При более интенсивном голодании люди сначала действительно сильно худеют, но потом с тем же успехом набирают вес: метаболизм из-за такого изменения рациона замедляется, и впоследствии организм активнее запасает полученные калории. Поэтому такой способ питания диетологи не рекомендуют, тем более что он может приводить к различным неприятным последствиям вроде выпадения волос, головной боли, запору или диарее.

Так голодать — это все-таки вредно или нет?

Непродолжительное голодание (один-два дня) обычно не вредит. Например, Джеффри Ву говорит, что голодает по 36 часов раз в неделю — и еще раз в три месяца прекращает есть на три дня. По его словам, это помогло ему и лучше понимать свое чувство голода, и контролировать процесс насыщения. А вот отказ от еды на много дней или даже недель уже опасен: у человека начинают разрушаться внутренние органы и в первую очередь мышцы, появляются различные авитаминозы и просто-напросто истощение. К тому же любое голодание в принципе противопоказано при расстройствах пищевого поведения (анорексии, булимии) или предрасположенности к ним, беременности и часто сахарном диабете. У некоторых людей голодание может провоцировать приступы мигрени. Еще нужно помнить о том, что голодание не у всех хорошо сочетается с физическими нагрузками, которые, безусловно, необходимы.