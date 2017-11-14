13 ноября Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю начальника ИК-2 Михаилу Белоусову. По версии следствия, он создал в колонии систему, при которой одни заключенных за послабления в режиме издевались над другими. Вместе с Белоусовым пятеро бывших и нынешних заключенных колонии были осуждены за истязания и насилие сексуального характера. «Медиазона» подробно рассказала о том, что известно о происходившем в колонии — и продолжаются ли там пытки до сих пор.

Суд над замначальника ИК-2 Михаилом Белоусовым и пятерыми заключенными-«активистами» (то есть теми, кто сотрудничал с администрацией колонии) шел в закрытом режиме — как пишет «Медиазона», вероятно, из-за обвинений в насильственных действиях сексуального характера.

Белоусова, который обвинялся в превышении должностных полномочий и организации истязаний, приговорили к шести с половиной годам лишения свободы (второе обвинение из приговора было исключено), «активистов» — к срокам от четырех лет до пяти лет и трех месяцев за истязания с применением пыток и насильственные действия сексуального характера. Обвинение просило для Белоусова восемь лет лишения свободы, для заключенных — от пяти до пяти с половиной лет.

Прокуратура обвиняла Михаила Белоусова в создании в ИК-2 «иерархической структуры», при которой заключенные-«активисты» совершали преступления против других осужденных, за что им «предоставлялись дополнительные права и игнорировались нарушения правил внутреннего распорядка». В пресс-релизах ведомства описан лишь один эпизод — когда в карантинном помещении несколько осужденных избили дубинкой, руками и ногами нового заключенного за отказ выполнить какое-то их требование. На следующий день мужчину избили голым в туалете, снимая на видео, а затем приковали к к металлической кровати.

Михаил Белоусов Яромир Романов / Znak.com

В обвинении Белоусову был обозначен временной промежуток с января 2012-го по ноябрь 2013-го. «Медиазона» упоминает преступления, совершенные в колонии уже после этого срока — в частности, убийство 21-летнего Антона Штерна, за которое были осуждены четверо заключенных ИК-2; адвокат семьи погибшего говорил о «выстроенной системе актива» в колонии. Кроме того, по мнению правозащитников и журналистов, в системе насилия в ИК-2 из сотрудников администрации участвовал не только Белоусов — бывший член региональной Общественной наблюдательной комиссии, корреспондент 66.ru Дмитрий Антоненков считает, что в колонии есть «множество и других фигурантов в погонах, которых при должном желании необходимо было привлекать».

В ИК-2 издевались не только над осужденными — там выбивали показания и давили на подследственных, которых переводили в местную больницу или помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). Как пишет «Медиазона», это, вероятно, произошло с обвинявшимися в разбое, покушениях на убийство и других преступлениях Михаилом Клоком, Валерием Поваровым и Ромасом Замольскисом. Все они какое-то время провели в ИК-2.

В 2017 году бывший заключенный Алексей Вишнев, работавший в больнице при ИК-2, рассказал, что в 2014 году активисты пытали Замольскиса, который лежал в больнице с аппаратом Илизарова для сращивания костей. Михаил Клок, находясь в ИК-2, подписал дарственную на 92% акций «База на Комсомольской», при этом на его теле были зафиксированы следы повреждений; другой владелец «Базы на Комсомольской» Дмитрий Чупраков, по данным «Ура.ру», отказался от доли в компании после угрозы изнасилования в ИК-2. Валерий Поваров говорил, что его в ИК-2 «полтора месяца убивали, издевались просто, чтобы он во всем сознался».

Расследования происходящего в ИК-2 началось в 2014 году после обращения бывшего «активиста», который не получил обещанного вознаграждения. В его заявлении ФСБ якобы упоминался и Белоусов. В 2015 году ФСБ провела обыски в колонии и, предположительно, нашла на компьютерах множество видеозаписей с издевательствами над заключенными (в феврале 2016-го несколько были опубликованы на 66.ru). Также в СМИ появились расписки с просьбами заключенных насиловать их, если они кому-то расскажут о происходящем в ИК-2. В мае 2016 года стало известно об аресте Белоусова, который к тому времени ушел на пенсию.

Правозащитники говорят, что система с «активистами» и поборами с других осужденных в ИК-2, вероятно, существует до сих пор — несмотря на смененное в 2015 году руководство. Недавно к ним обратился человек, которого, по его словам, изнасиловали в колонии палкой. Родственники заключенных продолжают рассказывать о поборах.