Что нужно знать про бриллианты Почему они такие дорогие, чем отличаются и где их покупать
В бриллиантовых россыпях на витринах магазинов, кажется, невозможно разобраться. Цена за одинаковые на вид камни может различаться в несколько раз. Чем они отличаются и откуда берутся эти цены? «Медуза» вместе с ювелирным супермаркетом Brilliant24.ru составила краткий гид по бриллиантам для начинающих.
Бриллианты — это что?
Бриллиант — это ограненный алмаз, одна из форм углерода, твердый и редкий минерал, вынесенный из глубин земной коры потоками лавы. Ближайшие его химические родственники — графит и уголь. Но за счет высокого давления и температур алмаз приобрел особую красоту, прозрачность и сияние. Алмазы, пригодные для огранки в бриллианты, встречаются в природе редко, хотя сам минерал распространен; его крупные месторождения найдены на всех континентах, кроме Антарктиды.
Шахты в старые времена возникали зачастую по берегам рек, где камни лежали на поверхности — такие месторождения геологи называют аллювиальными россыпями. Но основная промышленная добыча камня началась с разработки кимберлитовых трубок — особых породных зон, которые образовывались на месте вырвавшихся из глубин магматических потоков. Впервые такая трубка была обнаружена на юге Африки в провинции Кимберли — отсюда и взялся термин.
Разрабатывать кимберлитовые трубки — дорого и сложно. Карьеры богатых месторождений уходят вглубь на 300–500 метров при диаметре воронки от 1,5 километра. Особенно впечатляет их вид с воздуха. Большинство полученных алмазов — технического качества. Их используют в самом разном оборудовании — в бурах, сверлах и пилах. Камни ювелирного качества расходятся по миру под надзором нескольких крупных корпораций. Это закрытый рынок, цены на камни стабильные, так что многие дельцы алмазных бирж считают бриллианты самым надежным валютным эквивалентом — особенно ценится их компактность.
Как бриллианты стали такими востребованными
Алмаз известен благодаря своей твердости — именно твердости, а не прочности: алмаз можно оцарапать только алмазом, но при этом можно сжечь или разбить. Поэтому камень долгое время не могли обрабатывать. Технология огранки алмазов была открыта только в XV веке индийскими ювелирами, которые добывали камни в копях Голконды. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск — так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет.
За пять веков бриллиант зарекомендовал себя как самый дорогой и желанный камень для украшений. А с XIX века он считается наиболее популярным камнем для помолвочных и обручальных колец. Традиция сложилась не без участия компании De Beers, которая монополизировала алмазный рынок в конце XIX века, а сразу после Второй мировой войны объяснила в исторической по размаху рекламной кампании, что бриллианты — это навсегда. Разумеется, маркетологи провели параллели с любовью, браком и предложили мужчинам тратить на помолвочное кольцо три зарплаты. Монополия продержалась до середины 1990-х. Сегодня когда-то великому «алмазному синдикату» принадлежит лишь 40% рынка.
Перед тем как попасть к ювелиру, алмаз несколько раз меняет владельца. Первые сделки проходят между брокерами на бирже (тогда же алмаз гранят в бриллиант), а затем камни попадают к дилерам и ювелирам.
Чем бриллианты отличаются друг от друга
Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик: цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые известные — GIA (Геммологического института Америки), HRD (Высшего алмазного совета), IGI (Международного геммологического института). Остальные зарубежные лаборатории, к сожалению, зарекомендовали себя не лучшим образом в недавнем расследовании Forbes.
Цвет
Есть бриллианты, которые ценятся за бесцветность, их на рынке большинство. Но алмазы бывают всех цветов радуги. Благодаря микроразличиям в химическом составе, реакции на радиацию и пластическим изменениям атомной решетки камни приобретают разные оттенки. Желтая и голубая окраска имеет химическую природу (спасибо азоту и бору соответственно), зеленоватые оттенки — радиационную. Розовые и красные тона появляются из-за пластической трансформации во время путешествия минерала по кимберлитовой трубке вверх.
Самые доступные из цветных бриллиантов — желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные — большая редкость, цена за карат даже для камня размером со спичечную головку колеблется в районе миллиона долларов. А черные бриллианты — маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет.
В целом цветные фантазийные бриллианты составляют всего 2% от рынка и оцениваются по сложной системе (в России технические требования вообще до конца не сформированы).
Чистота
Бриллианты могут иметь различные включения и дефекты. Обычно их можно рассмотреть при помощи десятикратной лупы. Невооруженным взглядом разницу между самым чистым камнем и аналогом с парой включений разглядеть очень сложно. Геммологи различают разные дефекты: точки (pinpoint), облака из мелких точек (сloud), перышки (feather) и пустые полости (сavity). Самые незаметные — светлые и не имеющие объема включения. Самые заметные — пустоты.
Тонкий момент: бриллианты, одинаковые по характеристикам, могут оцениваться по-разному — в зависимости от расположения включений. Если точки расположены сзади или по краям, камень будет стоить выше, чем тот, чьи недостатки оказались в центре. Бывает и так, что одна маленькая точка отражается во внутренних гранях бриллианта — и кажется, что весь камень усеян точками. Такие бриллианты значительно дешевле.
Огранка
Перед тем как алмазы попадают на огранку, камни анализируют и размечают с помощью компьютерной системы. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная — круглая форма (изначально только ее и называли «бриллиантом», в английском языке — до сих пор), ее придают 90% камней. Но также бывают формы «маркиз» (в форме лодочки), «овал», «груша», «принцесса» (квадрат), «изумрудная», «сердце» и т. д. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Так, камень круглой огранки будет на 15–20% дороже по сравнению с аналогичными камнями других форм. Так что вы можете купить «принцессу» или «овал» массой в 1 карат за те же деньги, которых хватило бы только на 0,8 карата круглого бриллианта.
Важно также учитывать качество огранки — правильность пропорций (Cut), симметрию (Symmetry) и полировку (Polish); все это влияет на игру света в камне. В России существуют диапазоны геометрических параметров, по которым только круглые бриллианты могут быть отнесены к одной из четырех групп: А, Б, В или Г, для других популярных огранок четких канонов нет. Поэтому лучше ориентироваться на градацию сертификатов GIA. Согласно ей, огранки бывают Excellent (таких бриллиантов не более 10% на рынке), Very Good, Good, Fair и Poor. Если вы хотите качественную огранку, стоит ориентироваться на первые две. Все, что ниже, скорее всего, даст провалы в игре света.
Каратность
Самая заметная характеристика — каратность, то есть вес камня. Зная каноны огранки, по каратности можно прогнозировать размеры камня. Чем больше бриллиант — тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева, ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. Сейчас же карат — 0,2 грамма. Классический круглый бриллиант весом в один карат, скорее всего, будет иметь диаметр 6,4 миллиметра. Остальные соотношения веса и размера для разных огранок можно посмотреть в таблице.
Кстати, самый маленький бриллиант в мире весит всего 0,0003 карата (его огранил индийский ювелир-рекордсмен), а самый большой — 530,2 карата (это «Куллинан-I» — один из девяти бриллиантов, появившихся в результате огранки самого большого в мире алмаза «Куллинан»).
Из чего складывается цена
Рынок алмазов и бриллиантов — искусственный. Ориентировочную стоимость камня определяет прейскурант Раппопорта, который отражает среднюю рыночную стоимость. Небольшие и малоизвестные марки, которые торгуют бриллиантами и самыми простыми украшениями, зачастую предлагают более выгодные сделки — просто потому, что отталкиваются только от общепринятой системы оценки и не предлагают покупателю платить за узнаваемый дизайн и бренд. Кроме того, покупая бриллиант без оправы, проще убедиться, что от вас не скрыли небольшой дефект — едва заметное включение и бриллиант был оценен честно.
Как выбрать бриллиант по соотношению цены и качества
Заметить разницу между несколькими камнями разных оттенков, стоящими подряд, может только специалист. А глядя на помолвочное кольцо с бесцветным на вид камнем до трех каратов, мало кто может сказать без догадок — это цвет 2 (E по GIA) или 4 (G по GIA). А в каких-нибудь серьгах-гвоздиках погрешность в оценке чистоты может быть еще больше. Большинство нюансов видны только в лупу, поэтому важно определиться с размером и цветом, а потом экспериментировать с чистотой. Например, вы можете сэкономить, выбрав выраженно-желтый камень с конца шкалы цветности, но сделать ставку на его размер и чистоту, — тогда он будет похож на сверкающую каплю шампанского.
Сегодня многие магазины, которые продают бриллианты, предлагают покупателю «шпаргалки» с иллюстрациями характеристик — упрощенные версии справочных материалов. Часто даже в форме конструктора или калькулятора, в котором можно «собрать» камень интересующих характеристик.
Где покупать бриллианты
Эту статью мы написали вместе с сайтом brilliant24.ru, который предлагает большой выбор бриллиантов. В базе сайта — более 18 миллионов камней. Несмотря на такой обширный каталог, подбор нужного бриллианта займет несколько минут (особенно если вы знаете, что искать): все бриллианты можно отфильтровать по цене, весу и другим характеристикам. Камни в базе имеют российское происхождение (алмазное сырье добыто на якутских и архангельских месторождениях) и сертифицированы GIA или SGC (Смоленским геммологическим центром). После покупки камня вы сможете сразу же оформить бриллианты в украшения — подобрать дизайн можно будет на том же сайте, определившись с цветом и пробой золота. Есть у этой компании и ювелиры, работающие с более сложным и драгоценным металлом — платиной.
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Какие бриллианты в моде
В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус. Но тем, кто хочет оригинальное украшение и считает классику банальной, можно рассмотреть небольшой бриллиант яркого желтого оттенка в огранке «сердце» — даже небольшой по меркам традиций (до карата), такой камень будет выглядеть интересно и дорого. Если хочется крупный бесцветный камень — не стоит стесняться: чем больше бриллиант, тем заметнее его красота — вопрос вульгарности очевидно дорогого украшения больше не поднимается.
фотографии Иван Князев, модель Ольга Завизиступ, макияж Ольга Бигель, ассистенты фотографа Александр Смирнов, Алена Самулекина, ретушь Александра Кособокова, анимация Дмитрий Семенин, продюсер Екатерина Балабан
фотографии Иван Князев, модель Ольга Завизиступ, макияж Ольга Бигель, ассистенты фотографа Александр Смирнов, Алена Самулекина, ретушь Александра Кособокова, анимация Дмитрий Семенин, продюсер Екатерина Балабан