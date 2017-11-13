Что нужно знать про бриллианты Почему они такие дорогие, чем отличаются и где их покупать

В бриллиантовых россыпях на витринах магазинов, кажется, невозможно разобраться. Цена за одинаковые на вид камни может различаться в несколько раз. Чем они отличаются и откуда берутся эти цены? «Медуза» вместе с ювелирным супермаркетом Brilliant24.ru составила краткий гид по бриллиантам для начинающих.

Иван Князев для «Медузы»

Бриллианты — это что?

Бриллиант — это ограненный алмаз, одна из форм углерода, твердый и редкий минерал, вынесенный из глубин земной коры потоками лавы. Ближайшие его химические родственники — графит и уголь. Но за счет высокого давления и температур алмаз приобрел особую красоту, прозрачность и сияние. Алмазы, пригодные для огранки в бриллианты, встречаются в природе редко, хотя сам минерал распространен; его крупные месторождения найдены на всех континентах, кроме Антарктиды.

Шахты в старые времена возникали зачастую по берегам рек, где камни лежали на поверхности — такие месторождения геологи называют аллювиальными россыпями. Но основная промышленная добыча камня началась с разработки кимберлитовых трубок — особых породных зон, которые образовывались на месте вырвавшихся из глубин магматических потоков. Впервые такая трубка была обнаружена на юге Африки в провинции Кимберли — отсюда и взялся термин.

Разрабатывать кимберлитовые трубки — дорого и сложно. Карьеры богатых месторождений уходят вглубь на 300–500 метров при диаметре воронки от 1,5 километра. Особенно впечатляет их вид с воздуха. Большинство полученных алмазов — технического качества. Их используют в самом разном оборудовании — в бурах, сверлах и пилах. Камни ювелирного качества расходятся по миру под надзором нескольких крупных корпораций. Это закрытый рынок, цены на камни стабильные, так что многие дельцы алмазных бирж считают бриллианты самым надежным валютным эквивалентом — особенно ценится их компактность.

Иван Князев для «Медузы»

Как бриллианты стали такими востребованными

Алмаз известен благодаря своей твердости — именно твердости, а не прочности: алмаз можно оцарапать только алмазом, но при этом можно сжечь или разбить. Поэтому камень долгое время не могли обрабатывать. Технология огранки алмазов была открыта только в XV веке индийскими ювелирами, которые добывали камни в копях Голконды. Они дробили мелкие алмазы в порошок, а потом наносили его на вращающийся шлифовальный диск — так кристаллы алмаза получали грани, в которых преломлялся свет.

За пять веков бриллиант зарекомендовал себя как самый дорогой и желанный камень для украшений. А с XIX века он считается наиболее популярным камнем для помолвочных и обручальных колец. Традиция сложилась не без участия компании De Beers, которая монополизировала алмазный рынок в конце XIX века, а сразу после Второй мировой войны объяснила в исторической по размаху рекламной кампании, что бриллианты — это навсегда. Разумеется, маркетологи провели параллели с любовью, браком и предложили мужчинам тратить на помолвочное кольцо три зарплаты. Монополия продержалась до середины 1990-х. Сегодня когда-то великому «алмазному синдикату» принадлежит лишь 40% рынка.

Перед тем как попасть к ювелиру, алмаз несколько раз меняет владельца. Первые сделки проходят между брокерами на бирже (тогда же алмаз гранят в бриллиант), а затем камни попадают к дилерам и ювелирам.

Иван Князев для «Медузы»

Чем бриллианты отличаются друг от друга

Красота и качество бриллианта описываются с помощью четырех характеристик: цвета, чистоты, огранки и каратности. Все они регламентируются сертификатами разных лабораторий. Самые известные — GIA (Геммологического института Америки), HRD (Высшего алмазного совета), IGI (Международного геммологического института). Остальные зарубежные лаборатории, к сожалению, зарекомендовали себя не лучшим образом в недавнем расследовании Forbes.

Цвет

Есть бриллианты, которые ценятся за бесцветность, их на рынке большинство. Но алмазы бывают всех цветов радуги. Благодаря микроразличиям в химическом составе, реакции на радиацию и пластическим изменениям атомной решетки камни приобретают разные оттенки. Желтая и голубая окраска имеет химическую природу (спасибо азоту и бору соответственно), зеленоватые оттенки — радиационную. Розовые и красные тона появляются из-за пластической трансформации во время путешествия минерала по кимберлитовой трубке вверх.

Иван Князев для «Медузы»

Самые доступные из цветных бриллиантов — желтые. Затем идут розовые, зеленые и голубые. Красные — большая редкость, цена за карат даже для камня размером со спичечную головку колеблется в районе миллиона долларов. А черные бриллианты — маркетинговая уловка. Камней такого цвета в высоком качестве просто не существует. Они интересно работают как вспомогательные камни в контрасте с другими, но собственной ценности у них нет.

В целом цветные фантазийные бриллианты составляют всего 2% от рынка и оцениваются по сложной системе (в России технические требования вообще до конца не сформированы).

Когда речь идет о разных цветах бриллианта, чаще всего имеется в виду наличие желтоватого оттенка у прозрачного камня. Здесь на фото представлены бриллианты с разной насыщенностью такого оттенка Иван Князев для «Медузы»

Чистота

Бриллианты могут иметь различные включения и дефекты. Обычно их можно рассмотреть при помощи десятикратной лупы. Невооруженным взглядом разницу между самым чистым камнем и аналогом с парой включений разглядеть очень сложно. Геммологи различают разные дефекты: точки (pinpoint), облака из мелких точек (сloud), перышки (feather) и пустые полости (сavity). Самые незаметные — светлые и не имеющие объема включения. Самые заметные — пустоты.

На гифке можно рассмотреть три камня: у одного включения не видны, у второго — мелкие черные точки еле заметны, у третьего — они видны невооруженным глазом





Тонкий момент: бриллианты, одинаковые по характеристикам, могут оцениваться по-разному — в зависимости от расположения включений. Если точки расположены сзади или по краям, камень будет стоить выше, чем тот, чьи недостатки оказались в центре. Бывает и так, что одна маленькая точка отражается во внутренних гранях бриллианта — и кажется, что весь камень усеян точками. Такие бриллианты значительно дешевле.

Есть у бриллиантов еще одна характеристика — флуоресценция. Это реакция камня на ультрафиолетовый свет. Она редко влияет на то, как бесцветный камень выглядит в естественных условиях. Но иногда такие бриллианты в солнечном свете становятся тусклыми и выглядят блекло Иван Князев для «Медузы»

Огранка

Перед тем как алмазы попадают на огранку, камни анализируют и размечают с помощью компьютерной системы. Стараясь минимизировать отходы и учитывая чистоту сырья, специалисты выбирают форму огранки. Самая популярная — круглая форма (изначально только ее и называли «бриллиантом», в английском языке — до сих пор), ее придают 90% камней. Но также бывают формы «маркиз» (в форме лодочки), «овал», «груша», «принцесса» (квадрат), «изумрудная», «сердце» и т. д. Выбор типа огранки не сказывается на красоте бриллианта, но немного отражается на его стоимости. Так, камень круглой огранки будет на 15–20% дороже по сравнению с аналогичными камнями других форм. Так что вы можете купить «принцессу» или «овал» массой в 1 карат за те же деньги, которых хватило бы только на 0,8 карата круглого бриллианта.

Важно также учитывать качество огранки — правильность пропорций (Cut), симметрию (Symmetry) и полировку (Polish); все это влияет на игру света в камне. В России существуют диапазоны геометрических параметров, по которым только круглые бриллианты могут быть отнесены к одной из четырех групп: А, Б, В или Г, для других популярных огранок четких канонов нет. Поэтому лучше ориентироваться на градацию сертификатов GIA. Согласно ей, огранки бывают Excellent (таких бриллиантов не более 10% на рынке), Very Good, Good, Fair и Poor. Если вы хотите качественную огранку, стоит ориентироваться на первые две. Все, что ниже, скорее всего, даст провалы в игре света.

Иван Князев для «Медузы»

Каратность

Самая заметная характеристика — каратность, то есть вес камня. Зная каноны огранки, по каратности можно прогнозировать размеры камня. Чем больше бриллиант — тем он дороже. Каратами в древности называли зерна распространенного на востоке дерева, ими местные торговцы самоцветами пользовались для взвешивания товара. Сейчас же карат — 0,2 грамма. Классический круглый бриллиант весом в один карат, скорее всего, будет иметь диаметр 6,4 миллиметра. Остальные соотношения веса и размера для разных огранок можно посмотреть в таблице.

Кстати, самый маленький бриллиант в мире весит всего 0,0003 карата (его огранил индийский ювелир-рекордсмен), а самый большой — 530,2 карата (это «Куллинан-I» — один из девяти бриллиантов, появившихся в результате огранки самого большого в мире алмаза «Куллинан»).

Иван Князев для «Медузы»

Из чего складывается цена

Рынок алмазов и бриллиантов — искусственный. Ориентировочную стоимость камня определяет прейскурант Раппопорта, который отражает среднюю рыночную стоимость. Небольшие и малоизвестные марки, которые торгуют бриллиантами и самыми простыми украшениями, зачастую предлагают более выгодные сделки — просто потому, что отталкиваются только от общепринятой системы оценки и не предлагают покупателю платить за узнаваемый дизайн и бренд. Кроме того, покупая бриллиант без оправы, проще убедиться, что от вас не скрыли небольшой дефект — едва заметное включение и бриллиант был оценен честно.

С помощью таких компьютеризированных измерителей рассчитывается вес камней на основании их размеров Иван Князев для «Медузы»

Как выбрать бриллиант по соотношению цены и качества

Заметить разницу между несколькими камнями разных оттенков, стоящими подряд, может только специалист. А глядя на помолвочное кольцо с бесцветным на вид камнем до трех каратов, мало кто может сказать без догадок — это цвет 2 (E по GIA) или 4 (G по GIA). А в каких-нибудь серьгах-гвоздиках погрешность в оценке чистоты может быть еще больше. Большинство нюансов видны только в лупу, поэтому важно определиться с размером и цветом, а потом экспериментировать с чистотой. Например, вы можете сэкономить, выбрав выраженно-желтый камень с конца шкалы цветности, но сделать ставку на его размер и чистоту, — тогда он будет похож на сверкающую каплю шампанского.

Сегодня многие магазины, которые продают бриллианты, предлагают покупателю «шпаргалки» с иллюстрациями характеристик — упрощенные версии справочных материалов. Часто даже в форме конструктора или калькулятора, в котором можно «собрать» камень интересующих характеристик.

Иван Князев для «Медузы»

Где покупать бриллианты

Эту статью мы написали вместе с сайтом brilliant24.ru, который предлагает большой выбор бриллиантов. В базе сайта — более 18 миллионов камней. Несмотря на такой обширный каталог, подбор нужного бриллианта займет несколько минут (особенно если вы знаете, что искать): все бриллианты можно отфильтровать по цене, весу и другим характеристикам. Камни в базе имеют российское происхождение (алмазное сырье добыто на якутских и архангельских месторождениях) и сертифицированы GIA или SGC (Смоленским геммологическим центром). После покупки камня вы сможете сразу же оформить бриллианты в украшения — подобрать дизайн можно будет на том же сайте, определившись с цветом и пробой золота. Есть у этой компании и ювелиры, работающие с более сложным и драгоценным металлом — платиной.

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Какие бриллианты в моде

В случае с бриллиантами прежде всего стоит опираться не на моду, а на личный вкус. Но тем, кто хочет оригинальное украшение и считает классику банальной, можно рассмотреть небольшой бриллиант яркого желтого оттенка в огранке «сердце» — даже небольшой по меркам традиций (до карата), такой камень будет выглядеть интересно и дорого. Если хочется крупный бесцветный камень — не стоит стесняться: чем больше бриллиант, тем заметнее его красота — вопрос вульгарности очевидно дорогого украшения больше не поднимается.