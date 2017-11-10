«Восточный фронт»: фильм о нацистской Германии, отредактированный министерством культуры «Артдокфест» показывает картину в оригинале

В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 6 декабря начнется фестиваль документального кино «Артдокфест». Президент фестиваля Виталий Манский представляет на «Медузе» все фильмы, участвующие в конкурсной программе фестиваля, а также несколько картин — спецсобытий. В этот раз режиссер рассказывает о двух «специальных показах» — картине «Восточный фронт» Андрея Осипова и «Сталинград. Мы еще живы или нет?» Алексея Янковского.

Виталий Манский

режиссер-документалист

Я хочу представить два фильма из категории «Специальное событие». И у меня несколько подходов к анонсированию этих картин — оба они равнозначны по своему смыслу.

У нас в «АртдокМедиа» есть фильтры, помогающие в поиске фильма по разным параметрам. В том числе есть фильтр, по которому можно отсечь только те картины, которые профинансировало министерство культуры Российской Федерации. В этом году на «Артдокфест» мы отобрали 130 фильмов — и какая-то надобность уже после отбора заставила меня поставить эту галочку, и я обнаружил, что ни один фильм конкурсной программы не финансировался министерством. Во всех программах фестиваля Минкультом профинансировано только четыре фильма. То есть из всех 130 фильмов, попавших на «Артдокфест», только четыре фильма имеют отношение к министерству. В этом списке — фильм «Восточный фронт», и у него отмечено, что деньги на него давало министерство культуры Российской Федерации. И теперь я хочу рассказать историю этого финансирования.

Восточный фронт | Трейлер | Премия Лавр-2017 Премия Лавровая ветвь

«Восточный фронт» мы хотели пригласить в конкурс «Артдокфеста», но потом выяснилось, что есть некие привходящие обстоятельства. Они заключаются в том, что классик современного документального кино режиссер Андрей Осипов, многократный лауреат «Ники» и «Золотого орла» — что характеризует его как человека вполне гибкого, не находящегося ни в одном лагере, — сделал фильм «Восточный фронт», который очень важен сегодня в современной России своими аллюзиями. Фильм на хронике Германии 30-40-50-х годов показывает, как менялось немецкое общество по мере его вползания, всасывания и погружения в войну на Восточном фронте. От достаточно праздного общества — в конечном счете в ту Германию, которая была разрушена и уничтожена. Вот такая картина без какого-либо дикторского текста, музыка и хроника. Очень яркое полотно.

Но когда мы уже сделали приглашение, выяснилось, что министерстве культуры, увидев фильм, сказало примерно следующее: «Вы знаете, эти аллюзии могут в нашем обществе быть неправильно истолкованы, а мы, министерство культуры, поставлены над неразумными художниками и совсем уже неразумными зрителями, чтобы никаких двух толкований не допускать. И дабы наладить, так сказать, процесс коммуникации вашего творчества с нашим населением, мы вам пойдем навстречу. У нас для этого есть Военно-историческое общество, которое вам совершенно бесплатно, просто из любви к вам, искусству и зрителю напишет истолковывающий все это текст. Вы его положите на фильм, и на том и порешим».

Автор решил и здесь не вступать в кровавое противостояние, принял условие министерства. Военно-историческое общество написало — внимание! — 32 листа текста, которые он и положил на фильм, показанном на фестивале в Екатеринбурге — главном российском фестивале, по версии министерства культуры, Союза кинематографистов Михалкова и прочих патриотических организаций. И там он назывался «Другая война».

А вот «Артдокфесту», потому что Осипов — он же и наш коллега, друг и товарищ — позволил показать ту версию, которую министерство культуры не приняло. Он имеет право на это. У нас же демократия? И у нас фильм выходит под названием «Восточный фронт». Как говорится в одном рекламном ролике: «Почувствуйте разницу».

Сталинград. Мы еще живы или нет?| Трейлер | Артдокфест-2017 | Спецпоказ Artdocfest

Другой фильм из «Спецсобытий» — фильм, где текст совершенно осознан и является авторской концепцией, изначально заложенной в суть повествования истории о Сталинградской битве. Эта картина сделана соратником Александра Сокурова Алексеем Янковским. Их совместная с Сокуровым картина «Нам нужно счастье» уже ранее была на «Артдокфесте» и получала диплом-упоминание жюри. Нынешний фильм — действительно большое, глобальное произведение, осмысление и определение того, что произошло во время Второй мировой войны в этой точке под названием Сталинград. Без текста эту картину вообще невозможно себе представить.

Эти два фильма мы объединяем и темой войны, и темой осмысления войны, и темой авторского месседжа, который может быть безмолвным и абсолютно исчерпывающим или очень четко сформулированным в тексте и еще более концептуальным. Вот такое событие.

P. S. О фильмах конкурсной программы «Артдокфеста — 2017» можно прочитать тут.