«Андрей Звягинцев. Режиссер», коммуна в Крыму и сибирская любовь Виталий Манский — о пяти фильмах из программы «Среда». Артдокфест
В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 6 декабря начнется фестиваль документального кино «Артдокфест». Президент фестиваля Виталий Манский представляет на «Медузе» все фильмы, участвующие в конкурсной программе фестиваля. В этот раз режиссер рассказывает о параллельной программе «Среда» на примере пяти фильмов: «Андрей Звягинцев. Режиссер», «Сибирская любовь», «Лед», «Вечная память» и «Экстремисты».
Виталий Манский
режиссер-документалист
В год на отбор мы получаем около тысячи фильмов. В программе «Среда» в этом году 50 картин, но когда мы только начали формировать список, то вдруг обнаружили, что при самом строгом отборе в эту программу претендуют 150 фильмов. И это после всех уровней отсева. Признаюсь честно, программная дирекция с кровью и болью отрывала от себя две трети работ. Мы отдаем себе отчет в том, что, отказывая фильму в показе на «Артдокфесте», мы отказываем ему чаще всего в публичном показе на территории России. Глядя на программы других фестивалей, мы понимаем, что там эти фильмы точно не найдут своего места. В общем для нас это каждый раз неразрешимая проблема.
Многие фильмы из «Среды» могли попасть и в конкурсную программу, так что состав в этом году очень сильный. Для «Среды» мы выделяем два зала, где с утра до вечера будут идти картины. Я хотел бы представить пять фильмов, которые покажут, насколько разнообразна эта программа.
«Сибирская любовь», режиссер Ольга Делан
Внимание: в ролике звучит нецензурная лексика.
В программе «Среда» есть фильмы, которые не попали в конкурс только потому, что у них уже состоялся публичный показ на территории Российской Федерации. Например, это немецкая картина «Сибирская любовь» Ольги Делан, бывшей россиянки, эмансипированной европейки, решившей изучить в российской глубинке гендерные проблемы российского бытия.
Делает Делан это и жестко, и поэтично, и отстраненно, и по-европейски. Режиссер поднимает темы любви, семейных ценностей, роли женщины, отношения к женщине в обществе. Но это не публицистическая картина, а фильм-наблюдение — наблюдение за ее близкими и дальними родственниками, за жизнью сибирской деревни, откуда она родом.
«Экстремисты», режиссер Алексей Тихомиров
Фильм «Экстремисты» рассматривает редкие очаги, островки российского гражданского общества. Люди, которые собираются вместе, чтобы отстаивать свои права не в каких-то глобальных вопросах — как сменяемость власти, независимость прессы, судов и так далее, — а локальные вопросы. В данном случае задача героев фильма — сохранить Сунский бор в Карелии, где они живут.
И «Экстремисты», конечно, — такое ироничное название, потому что экстремистами этих людей, которыми любая нормальная страна должна гордиться, назвать нельзя. Но российская власть называет их именно так. Хотя это самые нормальные, позитивные, передовые и образцово-показательные граждане Российской Федерации.
«Лед», режиссер Андрея Качалян
Внимание: в трейлере показывают обнаженных людей.
В программе «Среда» мы не можем обойтись без жестких экспериментов, выходящих за границы привычного на экране. И мы представляем уже не первый раз картину режиссера Андрея Качаляна; в прошлом году был его фильм «Академия», в этом — «Лед». Сразу оговорюсь, что в силу действующего российского законодательства мы не сможем показать этот фильм на территории России, поэтому он будет показан в городе Москва на территории Чешской республики, а если быть более точным — на территории Чешского посольства. Второй год подряд мы показываем там часть программы, которую, к сожалению, за пределами посольства иностранного государства демонстрировать не можем.
Фильм «Лед» повествует о жизни некоей временной коммуны в Крыму — коммуны людей, живущих натуральным хозяйством, первобытно-общинным строем, по принципу свободных отношений. Многие герои на протяжении фильма свободны в том числе и от одежды.
«Вечная память», режиссер Мария Гельман
В программе «Среда» в этом году будут несколько подпрограмм, и среди «Дебютов» я бы представил фильм неизвестного мне автора Марии Гельман из Петербурга. Это небольшая, 10-минутная картина под названием «Вечная память».
Это фильм о художниках. О художниках, создающих портреты, обращенные в вечность. А именно — фильм о художниках, рисующих портреты на надгробных плитах. В данном случае это фильм о конкретной девушке-художнице. То есть по сути дела это фильм-портрет о портретисте, пишущем портреты.
«Андрей Звягинцев. Режиссер», фильм Дмитрия Рудакова
Когда снимается игровое кино, положено снимать и фильм о фильме. Зачем это делается, я до конца не знаю — возможно, для самых преданных фанатов. Но мне совершенно неизвестно, кто смотрит эти картины. Правда, режиссер Дмитрий Рудаков — это его дебютная картина — сделал не фильм о фильме, хотя такую задачу перед ним ставили продюсеры, а фильм об Андрее Звягинцеве.
Должен сказать, что Андрея Звягинцева я знаю довольно давно, но, только посмотрев фильм «Андрей Звягинцев. Режиссер», я понял и смог разгадать загадку его фильмов. Если кому-то вдруг интересно то, что делает Звягинцев, если его метод для вас является загадкой, то вы можете узнать разгадку в фильме «Андрей Звягинцев. Режиссер».
P. S. О фильмах конкурсной программы «Артдокфеста — 2017» можно прочитать тут.