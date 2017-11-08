В Москве, Петербурге и Екатеринбурге 6 декабря начнется фестиваль документального кино «Артдокфест». Президент фестиваля Виталий Манский представляет на «Медузе» все фильмы, участвующие в конкурсной программе фестиваля. В этот раз режиссер рассказывает о параллельной программе «Среда» на примере пяти фильмов: «Андрей Звягинцев. Режиссер» , «Сибирская любовь» , «Лед» , «Вечная память» и «Экстремисты» .

Виталий Манский

режиссер-документалист

В год на отбор мы получаем около тысячи фильмов. В программе «Среда» в этом году 50 картин, но когда мы только начали формировать список, то вдруг обнаружили, что при самом строгом отборе в эту программу претендуют 150 фильмов. И это после всех уровней отсева. Признаюсь честно, программная дирекция с кровью и болью отрывала от себя две трети работ. Мы отдаем себе отчет в том, что, отказывая фильму в показе на «Артдокфесте», мы отказываем ему чаще всего в публичном показе на территории России. Глядя на программы других фестивалей, мы понимаем, что там эти фильмы точно не найдут своего места. В общем для нас это каждый раз неразрешимая проблема.

Многие фильмы из «Среды» могли попасть и в конкурсную программу, так что состав в этом году очень сильный. Для «Среды» мы выделяем два зала, где с утра до вечера будут идти картины. Я хотел бы представить пять фильмов, которые покажут, насколько разнообразна эта программа.

«Сибирская любовь», режиссер Ольга Делан

Внимание: в ролике звучит нецензурная лексика.

Сибирская любовь | Трейлер | Артдокфест 2017 | Среда Artdocfest

В программе «Среда» есть фильмы, которые не попали в конкурс только потому, что у них уже состоялся публичный показ на территории Российской Федерации. Например, это немецкая картина «Сибирская любовь» Ольги Делан, бывшей россиянки, эмансипированной европейки, решившей изучить в российской глубинке гендерные проблемы российского бытия.

Делает Делан это и жестко, и поэтично, и отстраненно, и по-европейски. Режиссер поднимает темы любви, семейных ценностей, роли женщины, отношения к женщине в обществе. Но это не публицистическая картина, а фильм-наблюдение — наблюдение за ее близкими и дальними родственниками, за жизнью сибирской деревни, откуда она родом.

«Экстремисты», режиссер Алексей Тихомиров

Экстремисты | Трейлер | Артдокфест 2017 | Среда Artdocfest

Фильм «Экстремисты» рассматривает редкие очаги, островки российского гражданского общества. Люди, которые собираются вместе, чтобы отстаивать свои права не в каких-то глобальных вопросах — как сменяемость власти, независимость прессы, судов и так далее, — а локальные вопросы. В данном случае задача героев фильма — сохранить Сунский бор в Карелии, где они живут.

И «Экстремисты», конечно, — такое ироничное название, потому что экстремистами этих людей, которыми любая нормальная страна должна гордиться, назвать нельзя. Но российская власть называет их именно так. Хотя это самые нормальные, позитивные, передовые и образцово-показательные граждане Российской Федерации.

«Лед», режиссер Андрея Качалян

Внимание: в трейлере показывают обнаженных людей.

Лед | Трейлер | Артдокфест 2017 | Среда Artdocfest

В программе «Среда» мы не можем обойтись без жестких экспериментов, выходящих за границы привычного на экране. И мы представляем уже не первый раз картину режиссера Андрея Качаляна; в прошлом году был его фильм «Академия», в этом — «Лед». Сразу оговорюсь, что в силу действующего российского законодательства мы не сможем показать этот фильм на территории России, поэтому он будет показан в городе Москва на территории Чешской республики, а если быть более точным — на территории Чешского посольства. Второй год подряд мы показываем там часть программы, которую, к сожалению, за пределами посольства иностранного государства демонстрировать не можем.

Фильм «Лед» повествует о жизни некоей временной коммуны в Крыму — коммуны людей, живущих натуральным хозяйством, первобытно-общинным строем, по принципу свободных отношений. Многие герои на протяжении фильма свободны в том числе и от одежды.

«Вечная память», режиссер Мария Гельман

Вечная память | Трейлер | Артдокфест 2017 | Среда Artdocfest

В программе «Среда» в этом году будут несколько подпрограмм, и среди «Дебютов» я бы представил фильм неизвестного мне автора Марии Гельман из Петербурга. Это небольшая, 10-минутная картина под названием «Вечная память».

Это фильм о художниках. О художниках, создающих портреты, обращенные в вечность. А именно — фильм о художниках, рисующих портреты на надгробных плитах. В данном случае это фильм о конкретной девушке-художнице. То есть по сути дела это фильм-портрет о портретисте, пишущем портреты.

«Андрей Звягинцев. Режиссер», фильм Дмитрия Рудакова

Андрей Звягенцев | Трейлер | Артдокфест 2017 | Среда Artdocfest

Когда снимается игровое кино, положено снимать и фильм о фильме. Зачем это делается, я до конца не знаю — возможно, для самых преданных фанатов. Но мне совершенно неизвестно, кто смотрит эти картины. Правда, режиссер Дмитрий Рудаков — это его дебютная картина — сделал не фильм о фильме, хотя такую задачу перед ним ставили продюсеры, а фильм об Андрее Звягинцеве.

Должен сказать, что Андрея Звягинцева я знаю довольно давно, но, только посмотрев фильм «Андрей Звягинцев. Режиссер», я понял и смог разгадать загадку его фильмов. Если кому-то вдруг интересно то, что делает Звягинцев, если его метод для вас является загадкой, то вы можете узнать разгадку в фильме «Андрей Звягинцев. Режиссер».

P. S. О фильмах конкурсной программы «Артдокфеста — 2017» можно прочитать тут.