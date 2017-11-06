Бывший военнослужащий ВВС США убил 26 человек в техасской церкви. Главное

Около 11:30 5 ноября (по местному времени) вооруженный мужчина открыл огонь по прихожанам Первой баптистской церкви в техасском городе Сазерленд-Спрингс. Мужчина был одет в черное, на нем был пуленепробиваемый жилет, а вооружен он был полуавтоматической винтовкой. В результате стрельбы погибли 26 человек: 23 тела были найдены внутри здания церкви, еще два — снаружи, один человек умер от огнестрельных ранений по дороге в больницу. 20 человек пострадали.

Выйдя из церкви, преступник сел в машину и скрылся. Один из местных жителей выстрелил в него из своей винтовки, и, по информации местных СМИ, ранил. Затем мужчина попытался преследовать преступника на автомобиле. Через некоторое время подозреваемый был найден мертвым в своей машине в соседнем с Сазерленд-Спрингс округе. В полиции пока не рассказали, был ли он убит или покончил с собой.

СМИ со ссылкой на источники в полиции назвали имя подозреваемого: это 26-летний житель Техаса Девин Патрик Келли. Как пишет The New York Times, Келли служил в американских ВВС, но был уволен с лишением всех прав и привилегий военнослужащего — после того, как попал под трибунал за нападение на своих жену и ребенка. Перед увольнением Келли был разжалован и приговорен к 12 месяцам ареста. По данным CNN, полуавтоматическую винтовку Ruger AR-556 Келли приобрел в спортивно-оружейном магазине в Сан-Антонио в апреле 2016 года. Заполняя необходимые документы, он указал, что не имел проблем с законом.

Мотивы преступника пока не ясны. Судя по всему, он планировал нападение на церковь таким образом, чтобы погибло как можно больше людей: в 11 утра 5 ноября в Первой баптистской церкви начиналась воскресная служба. В здании в момент нападениях находились более 30 человек. В числе погибших — 14-летняя дочь пастора, а возраст погибших и раненых, по словам полицейских, — от 5 до 72 лет. Массовое убийство в Сазерленд-Спрингс стало крупнейшим по числу жертв нападением на церковь в истории США.