«Поскольку Азия и Африка названы в честь женщин, не вижу никаких аргументов против того, чтобы назвать этот континент Америго» Как Новый Свет получил свое название. Фрагмент книги «Мир на карте»

Московское издательство «Паулсен» в октябре выпустило книгу «Мир на карте. Географические карты в истории мировой культуры», написанную финским антропологом, исследовательницей морской истории Марьё Нурминен. Книга Нурминен — исследование по истории карт мира, охватывающей период с VII века до Великих географических открытий. Издание показывает, как формировались и менялись представления европейцев о границах континентов. С разрешения издательства «Медуза» публикует главу, рассказывающую о том, как Новый Свет получил свое название.

В 1507 году, приблизительно в то же время, когда Йоханнес Рюиш опубликовал в Риме свою карту мира, в маленьком городе Сен-Дье, который сейчас находится на территории Франции, без большой огласки появилась компактная книга о космографии, увековечившая на карте мира имя Америго Веспуччи. Автор книги не указан, зато дается длинное название: «Введение в космографию с некоторыми необходимыми принципами геометрии и астрономии, к которым добавлены четыре путешествия Америго Веспуччи. Представление всего мира как в твердом теле, так и проецируемое на плоскости, включая земли, которые были неизвестны Птолемею и были недавно обнаружены». Эта книга теперь известна под сокращенным названием «Введение в космографию» (Cosmographiae introductio).

В настоящее время небольшая книжка Матиаса Рингманна и Мартина Вальдзеемюллера Cosmographiae introductio («Введение в космографию») представляет собой исключительную редкость. В книге не были указаны авторы. В 1830-е годы Александру фон Гумбольдту удалось выяснить их имена. Представленный рисунок является одной из многочисленных иллюстраций книги. На нем изображена трехмерная схема земного шара, указаны так называемые большие круги, параллели и меридианы. Книга сделана как справочное руководство к известной карте мира Вальдзеемюллера, составленной в 1507 году. Единственный сохранившийся экземпляр карты был обнаружен только в 1901 году и в настоящее время хранится в коллекции Библиотеки Конгресса США. Дэниел Кроуч, «Редкие книги»

В конце книги рассматриваются три известных континента — Азия, Африка и Европа, а также предлагается назвать недавно открытый четвертый континент в честь первооткрывателя: «Поскольку Азия и Африка названы в честь женщин, я не вижу никаких аргументов против того, чтобы назвать этот континент Америго — страна Америго, так сказать, в честь давнего ее открывателя Америкуса». Америго Веспуччи умер в испанской Севилье в 1512 году, спустя 5 лет после публикации книги, он так и не испытал сладкое чувство гордости от того, что просвещенные немцы назвали его именем целый континент.

Флорентийский навигатор Америго Веспуччи был первым европейцем, усомнившимся, что эти новые земли входят в состав Азии. Он предложил назвать их «Новым Светом», о чем написал своему покровителю Лоренцо ди Пополано де Медичи (1463–1503). Письма Веспуччи были позднее опубликованы под названием «Новый Свет» (Mundus Novus) и «Письма Америго Веспуччи о недавно обнаруженных островах во время его четырех экспедиций» (Lettera di Amerigo Vespucci delle isole nuovamente trovate in quattro suoi viaggi). Они были очень популярны, особенно среди немецкой читательской аудитории в начале XVI века.

В письмах Веспуччи красочно описывает туземцев, проживавших на территории современной Бразилии, занимавшихся каннибализмом, отличавшихся сексуальной распущенностью и примитивностью нравов. Но при этом их хорошая физическая форма и гармоничное телосложение способствовали высокой продолжительности жизни. По мнению Веспуччи, «дикари Нового Света» напоминали скорее проворных животных, чем людей, обладающих системой моральных ценностей. В таком высокомерном отношении не было ничего нового. Португальцы более ста лет назад почти полностью истребили аборигенов Канарских островов и острова Мадейры, испытывая то же чувство превосходства.

Не все цивилизованные европейцы разделяли мнение Веспуччи о «примитивности» коренных народов Нового Света. Когда в 1520 году известный немецкий художник Альбрехт Дюрер (1471–1528) увидел в Брюсселе золотые украшения, искусно сделанные предметы обихода, оружие и одежду, присланные из Нового Света императору Карлу V (1500–1558), он был буквально поражен их красотой: «Все эти вещи настолько дороги, что оценены в сотни тысяч флоринов. Ничего подобного, что бы так сильно привело в восторг мое сердце, я ни разу в своей жизни не видел, ибо среди этих предметов были прекрасные произведения искусства, меня поразила изысканная гениальность людей, живущих в далеких странах. Я не могу словами описать все то, что ощущаю в своей душе».

Флорентийский мореплаватель и ученый Америго Веспуччи догадывался о том, что недавно открытый Новый Свет представляет собой отдельный континент, никак не связанный с Азией. Картограф Мартин Вальдзеемюллер нанес на карту 1507 года название «Америка», думая, что четвертый континент открыл Америго Веспуччи, в честь которого Вальдзеемюллер назвал эту землю. На фрагменте карты мира Вальдзеемюллера размещены портрет первооткрывателя и новый континент с его именем. Библиотека Конгресса США, отдел географии и карт



Предметы, увиденные Дюрером в королевском дворце в Брюсселе, принадлежали последнему императору ацтеков Монтесуме II (ок. 1466–1520). Испанский конкистадор Эрнан Кортес отправил их в качестве подарка королю для того, чтобы показать реальные шансы поставлять невиданные богатства из «Новой Испании». Кортесу удалось сделать то, что в свое время не смог генуэзец Колумб, — он нашел золото в Новом Свете.

Золото и серебро, полученные в результате беспощадного ограбления коренного населения Центральной и Южной Америки, должны были на столетия обеспечить успех и процветание Испании. Но ни один из изысканных предметов, от которых Дюрер был когда-то в восхищении, не сохранился. Когда в течение XVI и XVII веков испанцы порабощали народы Южной Америки, обращая их в христианство, большая часть материальной культуры аборигенов была уничтожена, а красивые драгоценные металлические вещи переплавлены для новых изделий. Постройки коренных жителей были разрушены, а материал использовали для новых сооружений, в том числе каменного фундамента церквей, воздвигнутых испанцами.

Вопрос о том, как Новый Свет был назван Америкой, был предан забвению на многие столетия, пока в начале XIX века им вновь не заинтересовались. Немецкий естествоиспытатель Александр фон Гумбольдт, обнаруживший в 1832 году вышеупомянутую первую карту Нового Света, составленную Хуаном-де ла Косой, заинтересовался происхождением названия «Америка». В 1839 году он опубликовал исследование, которое было основано на многолетнем, буквально детективном расследовании. Гумбольдт считал, что выяснил, кто написал «Введение в космографию» и, соответственно, кто ответственен за новое название четвертого континента. Расследование привело в город Сен-Дье герцогства Лотарингии (Lorraine), который находится в Вогезских горах. В начале XVI века он принадлежал Священной Римской империи.

В это время в Сен-Дье под покровительством герцога Лотарингии Рене II (1455–1508) под названием «Вогезская гимназия» функционировало сообщество немецких ученых и картографов. Движущей силой общества являлись гуманист Матиас Рингман (1482–1511), а также опытный картограф, монах Мартин Вальдзеемюллер (ок. 1470–1520). Следуя принятому среди правителей эпохи Возрождения обычаю, Рене II стремился финансировать литературные занятия ученых мужей и основанную ими типографию, которая в качестве своего первого продукта опубликовала именно «Введение в космографию». Впервые известные путевые заметки Америго Веспуччи были выпущены в расширенной теоретической, то есть космографической, части книги. Как показали изыскания Александра фон Гумбольдта, автором претенциозного теоретического предисловия к книге был Матиас Рингман, а составителем картографических схем — Мартин Вальдзеемюллер.

Хотя фон Гумбольдту удалось выяснить, кто был автором книги, однако он не нашел карт мира, упомянутых на обложке «Введения в космографию»: «Описание всего мира как в виде глобуса, так и на плоской поверхности, со странами, неизвестными Птолемею, но недавно обнаруженными». В кругу историков в 1830-е годы началась неистовая охота за пропавшими картами. После 60 лет неутомимых поисков многие были готовы признать, что карт, которые, вероятно, были составлены Мартином Вальдзеемюллером, больше не существует.

Настенная карта Мартина Вальдзеемюллера 1507 года (132×236 см) включает в себя, по сути, две карты мира. В верхней части основной карты мира находится другая, поменьше, а также имеются два изображения: слева — Клавдия Птолемея, справа — Америго Веспуччи. Птолемей держит в руках квадрант, который служит для измерения высоты небесных светил над горизонтом, а Веспуччи — циркуль. Цель карты — представить весь мир, используя классические античные сведения (Птолемей) и последнюю географическую информацию (Веспуччи). В дополнение к использованным античным источникам карта содержит несколько иллюстрированных текстов, касающихся новейших географических данных. Впервые на карте мира Вальдзеемюллера показано, что недавно открытые земли в западной половине Атлантики не связаны с Азией и, следовательно, образуют четвертый континент. Библиотека Конгресcа США, отдел географии и карт

Однако не все ученые сдались. Немецкий историк картографии Джозеф Фишер (1858–1944), будучи учителем истории в иезуитской школе-интернате, имел обыкновение проводить летний отпуск в библиотеках старинных аристократических родов, разъезжая по всей Германии. Летом 1901 года он прибыл в замок Вольфегг, который до сих пор величественно возвышается на окраине небольшого южного городка Вольфегг земли Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии. С согласия владельца замка, князя Франца фон Вальдбурга цу Вольфегг-Вальдзее, добросовестный исследователь приступил к тщательному изучению древних сокровищ княжеской библиотеки. На третий день работы в мансарде башни Фишер обнаружил фолиант в кожаном переплете, содержание которого увековечило имя и деяния Мартина Вальдзеемюллера в истории картографии.

Обе карты мира Вальдзеемюллера, а именно настенная карта 1507 года и морская карта Carta marina navigatoria portugallensium 1516 года, составленная на основе информации португальских мореплавателей, на протяжении четырех веков были скрыты от глаз ученых.

Они сохранились благодаря тому, что были переплетены в книгу и никогда не выставлялись на обозрение, что могло привести к их уничтожению. Обе карты состоят из 12 отдельных листов одинакового размера, тщательно сброшюрованных в книгу с кожаным переплетом.

Представления об иных народах, существах-монстрах, живущих на окраинах земли, основанные на античных источниках и частично воспроизводившиеся на средневековых христианских вселенских картах, получили новую трактовку после того, как, переплыв океан, европейцы встретились с ранее неизвестными народами. Хотя «тененоги» и «кинокефалы» (люди с песьими головами) постепенно полностью исчезают с карт XVI века, тем не менее народы дальних стран по-прежнему зачастую представлялись как страшные и жестокие каннибалы. Америго Веспуччи ярко описал своему меценату Лоренцо Пополано де Медичи туземцев, проживавших на территории современной Бразилии, их каннибализм, свободу сексуальных отношений и примитивность нравов, но при этом указал на их хорошее физическое состояние, пропорциональное телосложение и долголетие. Вдохновившись этими фантазиями, фламандский гравер Теодор де Бри сделал иллюстрации к книге о первых экспедициях под названием «Великие путешествия» (Grand voyages). Рисунок взят из третьей части книги, в которой описываются людоеды. Библиотека искусств, национальный музей, Берлин Хотя европейцы считали коренное население Нового Света примитивным, все-таки его яркая материальная культура заинтересовала высший класс Европы, жаждавший экзотики. На португальской картине-алтаре изображены три волхва, или царя Востока, которые, согласно Библии, преподнесли подарки младенцу Иисусу. Особенным этот сюжет делает то, что в качестве одного из волхвов изображен племенной вождь Центральной Америки. В персонаже, преклоняющем колена перед Марией и младенцем Иисусом, можно узнать португальского мореплавателя Педру Алвариша Кабрала. Национальный музей древнего искусства, Лиссабон

Составленная картографом Бернардом Сильванусом карта с изображением всего известного мира увидела свет в Венеции в 1511 году. Карта имела формат фолио (27×56,5 см) и была включена в атлас Птолемея. Подобно Мартину Вальдзеемюллеру, Сильванус объединил в своей карте материал античной географии (например, большой остров тапробана в индийском океане) и сведения о современных географических открытиях. Как и у Вальдзеемюллера, Новый Свет был представлен как континент, изолированный от Азии. Многие из последующих картографов копировали красивую проекцию карты Сильвануса в форме сердца. В ней параллели и меридианы были нарисованы как изогнутые линии. Карта мира Сильвануса, выполненная техникой гравюры на дереве, являлась образцом для книгопечатников. В ней впервые были применены два цвета печатной краски: черный и красный. Коллекция карт мира Юхи Нурминена, Хельсинки

Спустя сто лет после обнаружения настенная карта Вальдзеемюллера от 1507 года вновь привлекла к себе большое внимание. Это случилось, когда в 2003 году принц Йоханнес, глава рода Вальдбург-Вольфеггов, продал карту Библиотеке Конгресса США за ошеломляющую цену в 10 миллионов долларов. Почему за эту карту покупатель был готов заплатить больше, чем за какой-либо другой печатный документ? Карта Вальдзеемюллера считается своего рода «свидетельством о рождении Америки», так как на ней впервые Новый Свет был представлен отдельной частью света, не связанной с Азией, и впервые на печатной карте появляется название «Америка». Вдобавок карта является библиографической редкостью, потому что это единственная сохранившаяся копия из тиража 1507 года в тысячу экземпляров.

Однако «Америка» Вальдзеемюллера указывала не на Северную Америку, которая на момент изготовления карты даже не была известна, а на «неведомый Южный континент», то есть современную Южную Америку. В то время еще никто из европейцев не мог достоверно утверждать, что часть света, которую Вальдзеемюллер назвал Америкой, не связана с Азиатским материком. На карте Вальдзеемюллер представил по-настоящему новаторское предположение, истинность которого докажет только первое кругосветное путешествие под руководством Фернана Магеллана в 1519–1522 годах. Существование Американского континента на карте Вальдзеемюллера являлось исключительно счастливой догадкой автора карты.

В XVI веке название «Америка» быстро утвердилось на европейских картах, хотя в своих последующих картах Вальдзеемюллер больше его не употреблял, потому что оно лишало права первенства экспедицию Колумба в Новый Свет. Кроме того, испанский королевский двор, оплачивавший первые путешествия через Атлантический океан, отказался от использования этого названия. Вопрос о названии был в первую очередь вопросом о власти — о праве управлять, владеть и колонизировать новые земли, а также пользоваться природными ресурсами. Территории, находившиеся под властью Испании, в частности, в современной Северной, Центральной и Южной Америке, еще в начале XIX века в Испании назывались Новой Испанией (Nueva España).