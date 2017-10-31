Как и зачем компании следят за сотрудниками? Разбираемся вместе с Falcongaze

Все больше компаний устанавливают системы мониторинга, которые отслеживают, чем их сотрудники занимаются в рабочее время: кто и сколько работает, о чем пишет в почте и мессенджере, сколько раз заходит на те или иные сайты. Мало кому из работников будет приятно такое внимание, но зачастую оно просто необходимо. «Медуза» вместе с компанией Falcongaze , которая разрабатывает такие системы мониторинга, разбирается, кому это выгодно, как это работает и можно ли эти системы обмануть.

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Почему вообще за нами следят

Когда употребляются слова «контроль со стороны работодателя», люди представляют детекторы лжи и гирлянды видеокамер. Но в реальности все намного проще. Современный бизнес следит за сотрудниками с помощью специальных программ. Согласно исследованиям, их применяют 83% российских компаний. Цель мониторинга вовсе не в том, чтобы цепляться к работникам по мелочам (например, следить, кто и сколько раз зашел в фейсбук). Конечно, никому нет дела, если сотрудники отвлеклись от работы на 10 минут. Но если весь свой рабочий день они просидели над пустым документом — это уже проблема. Главная задача — предотвратить серьезный ущерб для компании, не допустить утечек информации, документов и клиентских баз.

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Кому это нужно

Такие системы мониторинга распространены во всем мире — это не российская особенность ведения бизнеса. Их ставят всюду: и в медиахолдингах, и в муниципалитетах, и в нефтяных и технологических компаниях. Особенно это актуально для предприятий, где главные продукты или рабочие инструменты связаны с интеллектуальной собственностью (например, инженерные компании, разработчики программного обеспечения), экспертными оценками (консалтинг), базами контактов (вся сфера продаж). Если, скажем, тендерная документация попадет в руки конкурентов, то это может ослабить позицию компании на дальнейших конкурсах. Мониторинг также защищает от мошенничества, воровства, растрат, внутренней коррупции, нарушений режима, подковерных интриг и прочего.

Страхуя от рисков и убытков, программа экономит компаниям кучу денег. Ассоциация ACFE, например, посчитала, что только в 2016 году компании в среднем потеряли около 5% доходов от корпоративного мошенничества. А такие системы находят нарушения уже при запуске тестового режима.

Малому бизнесу имеет смысл применять мониторинг в зависимости от его специфики и уже при достижении определенного размера: небольшой кофейне система просто не нужна, а вот турагентству может оказаться полезна. Обычно о системе контроля стоит задуматься, когда штат компании превышает 20 человек.

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Что собой представляет система

Эту статью мы подготовили вместе с компанией Falcongaze, которая разрабатывает и устанавливает систему SecureTower. Так что мы разберемся в том, как работает контроль сотрудников, на ее примере.

Система мониторинга — это программа, которая в случае SecureTower не требует установки специального оборудования. У нее есть несколько вариантов контроля. Какой вариант подходит — решает работодатель. Можно установить систему, отслеживающую сетевой трафик на сервере компании, — этот способ проще и дешевле, но ограничен в возможностях контроля шифрованного трафика. Для более всестороннего мониторинга можно добавить программы-агенты на рабочие ноутбуки и компьютеры сотрудников. Тогда можно перехватывать и блокировать передачу файлов в сеть и на USB-носители, переписки по защищенным каналам в мессенджерах, контролировать рабочий стол в реальном времени и многое другое.

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Как работает система мониторинга

Основа системы — набор правил. Если кто-то их нарушает, то ответственные лица получают уведомление (обычно это сотрудники службы безопасности). Правила могут быть любыми по сложности и касаться разных аспектов работы. Например, вы можете запрограммировать систему присылать уведомление, если кто-то пересылает с компьютера файл определенного формата или документ, где есть реквизиты или какая-то конфиденциальная информация (или она хотя бы частично похожа на конфиденциальную). Система может подать сигнал, если сотрудник находится на определенном сайте дольше, чем установлено. По поступившему уведомлению можно провести оперативное расследование и сделать выводы.

Правила настраиваются как для отдельных групп, так и для всех сотрудников. Можно также установить дополнительные порядки, например для отдела продаж или бухгалтерии. Система отслеживает не только почту, но все параметры, связанные с рабочим местом: ввод данных, переписку и передачу файлов в соцсетях и мессенджерах, отправляемые на печать документы, время простоя, SIP-телефонию, веб-активность и многое другое.

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Честно ли нарушать личное пространство сотрудников

Вряд ли кому-то из сотрудников понравится, что начальство в нем сомневается, а все его действия контролируются. Тем не менее многие работодатели считают такие условия необходимыми для повышения эффективности бизнеса. Ведь сотрудники могут нанести компании ущерб как намеренно, так и сами о том не подозревая. Даже если работодатель полностью доверяет своей команде и регулярно проверяет всех работников на детекторе лжи, значительные прорехи в системе безопасности происходят по невнимательности. А в 84% случаев главная причина экономического преступления — просто сама возможность его совершить.

Важно понимать, что мониторинг не подразумевает, что начальник вместе со службой безопасности будет читать все письма и сообщения сотрудников. Переписку вообще анализирует не человек, а программа. Люди вмешиваются в ситуацию только тогда, когда пользователь начинает вести себя слишком подозрительно. При этом к его переписке не имеет доступ никто, кроме ответственных лиц, у которых есть свой строгий регламент, — лезть в личные дела, не связанные с вопросами безопасности, они просто не имеют права.

Кроме того, компания обязана информировать сотрудников о том, что она контролирует их действия. Однако на практике это решение остается на совести начальства: работодатель может настроить систему так, что работники ее не заметят. Но представьте ситуацию: служба безопасности ловит нарушителя и подает на него в суд, используя доказательства, полученные в ходе мониторинга. В таком случае суд окажется на стороне сотрудника, если он не был заранее предупрежден о мониторинге. Поэтому, если работодатель выступает за прозрачность, то будет лучше, если он объяснит, что контроль нужен для решения бизнес-задач.

Есть и миф, что работодатель не имеет права читать переписку сотрудников, потому что это нарушает статьи 137–138 Уголовного кодекса РФ. На деле же любая переписка на рабочем компьютере — и в почте, и в мессенджерах — считается рабочей, поэтому доводы о вмешательстве в частную жизнь не работают. Скорее всего, это прописано и в трудовом договоре, кроме того, это подтверждает Европейский суд по правам человека.

Falcongaze

Насколько система уязвима

В теории можно обойти любую систему, если знать ее спецификации, режим работы службы безопасности и остальные детали, о которых обычные сотрудники не подозревают. Но на практике обойти защиту очень трудно. Конечно, недобросовестный сотрудник может попытаться переслать данные через свой мобильник. Но если он использует корпоративный вайфай, подключает смартфон к компьютеру или пересылает из корпоративного почтового аккаунта - то и эта переписка будет перехвачена. На предприятиях, где следят за безопасностью строго (в особо важных отделах, на режимных и ведомственных объектах), телефоны либо корпоративные, либо вообще запрещены и сдаются на проходной. Также никто не отменял контроль за действиями сотрудников с помощью видеокамер: если работник, например, решит сфотографировать свой экран компьютера на телефон, это будет замечено. При этом система мониторинга подскажет, когда и какой документ он открыл на компьютере в тот самый момент.

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Как установить такую систему

Для начала стоит оценить слабые стороны своей инфраструктуры и разобраться, нужна ли такая защита вашему бизнесу. Это можно сделать в ходе бесплатного 30-дневного тестирования системы SecureTower. Оставить заявку на него можно здесь.

Стоимость установки SecureTower зависит от количества отслеживаемых пользователей и уровня контроля, который нужен компании. Также нужно учитывать, придется ли устанавливать программное обеспечение только на сервер — или потребуются дополнительные агенты на ноутбуки и компьютеры сотрудников.

Компания Falcongaze сопровождает внедрение системы, проводит инструктаж по ее работе и помогает клиенту с первоначальной настройкой правил. В дальнейшем при возникновении вопросов можно обратиться к персональному менеджеру, который закреплен за каждым клиентом. Он вместе с техническими специалистами поможет разобраться со сложностями.