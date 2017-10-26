Камчатских четвероклассников заставляли драться, делая на них ставки. СК забрал это дело у полиции и проведет собственную проверку

Драка произошла 18 октября в городе Елизово недалеко от школы № 8

26 октября информация об этом инциденте появилась в камчатских СМИ и в локальных группах в социальных сетях. По информации издания «Кам-24», старшеклассники заставили двух детей драться и вручили победителю драки 200 рублей. Он, вернувшись домой, рассказал обо всем родителям. Те решили написать заявление в полицию. Получили ли дравшиеся повреждения — неизвестно.

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Об этом «Медузе» рассказала ученица девятого класса школы № 8 в Елизове. Она сообщила, что о драке стало известно из группы в WhatsApp, где состоят родители учеников школы № 8. Сообщение написала мама пострадавшего четвероклассника.

Ученица 9-го класса рассказала «Медузе» подробности случившегося: после уроков трое подростков 16-17 лет силой увели из школы четвероклассника. Его привели в лес и заставили драться с другим ребенком такого же возраста. Старшеклассники делали ставки, а после боя сказали, что придут за ними еще. Она также подтвердила, что победитель в драке получил 200 рублей.

«Когда он пришел домой, то сказал своей маме, что больше не хочет ходить в школу. Она с трудом смогла уговорить его все рассказать», — рассказала «Медузе» девятиклассница.

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Как рассказала «Медузе» девятиклассница из школы № 8, пострадавший школьник никогда раньше не видел ни тех, кто заставил его драться, ни мальчика, с которым ему пришлось драться.

По словам опрошенных «Медузой» учеников школы № 8, среди подростков тема драки не обсуждалась и им ничего не известно о том, что такое, возможно, происходило и раньше. «Когда я обо всем узнала, то написала в школьную группу [в WhatsApp] и спросила, знает ли кто-то этого мальчика и что за пацаны его заставляли драться, но никто ничего не слышал», — говорит «Медузе» ученица школы.

26 октября Следственное управление СК России по Камчатскому краю затребовало все материалы из полиции для собственной проверки.