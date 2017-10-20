В Киргизии захоронили мумию IV—V века, хранившуюся в музее. В противном случае экстрасенсы обещали «страшную катастрофу»

В Киргизии предали земле один из главных музейных экспонатов страны — мумию IV или V веков, обнаруженную здесь в середине ХХ века. С тех пор она хранилась в Национальном историческом музее. За ее захоронение выступали киргизские экстрасенсы и прорицатели, обещавшие «страшную трагедию» для Киргизии, если мумия не будет закопана там, где ее и нашли. Правительство страны решило захоронить мумию, несмотря на протесты ученых. Больше всех настаивавший на захоронении мумии министр культуры Киргизии сказал, что продолжит считать это решение правильным, «даже если его будут расстреливать».

Судьба мумии решилась на межведомственном совещании в правительстве Киргизии. Мумифицированное тело девушки, жившей в IV или V веке нашей эры, было найдено в 1956 году в Баткенской области Киргизии. После исследования мумия стала экспонатом Киргизского государственного исторического музея. На межведомственном совещании, прошедшем в правительстве Киргизии 12 октября, министр культуры информации и туризма Киргизии Тугелбай Казаков сказал, что те 60 лет, что мумия провела в музее, за ней никто не ухаживал и толком не изучал. «Для посетителей какая цель? Показать труп, который разрушается? Ленина почему держат? Он вождь. Вождь он. А эту девушку зачем? Кто она такая?» — интересовался министр. Он добавил, что держать мертвое тело «так открыто не положено». За мумию вступилась директор Исторического музея Анаркуль Исраилова, но чиновники стояли на своем. На совещании мумию решили закопать в том же районе, где она и была обнаружена.

Ученые признавали, что экспонат находится в плачевном состоянии. Мумия засыхала, ее нужно регулярно бальзамировать, но в последний раз это делалось в конце 1990-х годов. «Чтобы мумия не усыхала, мы наливали воду в банки и выставляли их рядом с ней. А зимой, чтобы в мраморном помещении она не подверглась увлажнению и плесени, ставили недалеко обогреватели», — говорила директор музея Исраилова.

На захоронении мумии давно настаивали киргизские экстрасенсы и прорицатели. Еще в 2015 году захоронить мумию призывали, например, называющая себя прорицательницей Таалайгуль Норсек и киргизский общественный деятель Мелис Арып-Бек. По их словам, это мумия баткенской царицы Анфисы, третьей супруги фараона . Ей было 27 лет, когда ее отравили другие жены фараона. «Дух мумии в течение 60 лет умоляет нас вернуть ее на прежнее место, на вечное пребывание. В течение всех этих лет мы ее удерживали от различных злодеяний, но сейчас она рвется наружу», — утверждала Норсек. И она, и Мелис Арып-Бек настаивали, что пока перезахоронение мумии не произошло, «в Кыргызстане нет покоя, стабильности и уверенности в завтрашнем дне» и что в стране может произойти «страшная катастрофа».

14 октября мумию захоронили, это привело к протестам научного сообщества. «Это умышленное уничтожение музейного экспоната. Это удар в спину науке. Необразованные экстрасенсы и сейчас препятствуют работе археологов. Если так и будет продолжаться, то завтра они начнут диктовать [всем] ученым. Этого нельзя допускать», — заявил 17 октября на пресс-конференции представителей научного сообщества археолог Ороз Солтобаев.На пресс-конференцию пришла киргизская ясновидящая Замира Муратбекова, которая начала спорить с учеными и заявила, что «президентские выборы [прошедшие 15 октября 2017 года] должны были закончиться кровопролитием, но этого не случилось благодаря тому, что мумию захоронили».

В конфликт вокруг мумии вмешался даже действующий президент страны. Глава Киргизии Алмазбек Атамбаев (его полномочия истекут в ноябре 2017-го) заявил, что «огорчен» захоронением мумии: «Не знаю, как так получилось. Это неправильно. Думаю, будут те, кто должен взять ответственность». Министр культуры Тугелбай Казаков заявил, что продолжит считать решение о захоронении мумии правильным, «даже если его будут расстреливать».

Ученые называют баткенскую мумию одним из важнейших исторических экспонатов Киргизии. Историк Арслан Капай в разговоре с радио «Аззатык» заявил, что мумия «на протяжении десятков лет была самым ценным историческим и культурным экспонатом страны». «В 1950–60-е годы прошлого столетия это был большой успех, открытие, свершившееся благодаря большому труду и стараниям наших ученых», — сказал он. Научный сотрудник Института археологии РАН Николай Сударев сказал «Медузе», что «каждый подобный музейный экспонат очень важен». «Антропологи изучают его с различных сторон; такие находки позволяют понять, как жили люди. То, чего нет в письменных источниках, сохраняется в таком виде. Можно понять, какого рода занятия были у людей или чем он болели», — говорит Сударев.