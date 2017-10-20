В Киргизии захоронили мумию IV—V веков. Ученые требуют вернуть ее в музей

Министерство культуры, информации и туризма Киргизии в середине октября приняло решение захоронить мумию IV—V веков, хранившуюся в Национальном историческом музее.

С инициативой захоронения мумии, заявили в Минкультуры, выступили несколько общественных организаций, не став уточнять каких именно. Ранее сообщалось, что захоронить мумию призывали киргизские экстрасенсы, заявляя, что в противном случае республику «ждут беды и катастрофы».

В Минкультуры также сообщили, что за мумией в музее не было должного ухода с 1997 года, из-за чего экспонат оказался в запущенном состоянии.

14 октября мумия была захоронена в районе села Кара-Булак Баткенской области, где ее в 1956 году обнаружила команда археологов под руководством Юрия Баруздина.

Группа ученых, написавшая обращение к президенту Киргизии, пытается добиться возвращения мумии в музей. Мумия, подчеркнули авторы обращения, является достоянием мировой культуры и должна быть частью музейной коллекции. «Мы надеемся на ваше скорейшее вмешательство в это дело, на возврат мумии в стены музея и на то, что ответственные деятели, совершившие акт такого вандализма, понесут наказание», — говорится в обращении.

Завотделом археологии Института истории и культурного наследия Академии наук Киргизии Кадича Ташбаева, сообщает «Интерфакс», на специальной пресс-конференции заявила, что «решение о захоронении приняли под давлением священнослужителей, которые считают, что по шариату мумию человека нужно захоронить».

По словам Ташбаевой, среди членов комиссии, принимавших решение о захоронении мумии, она была единственным ученым-археологом, «остальные были представителями МВД, Госкомитета нацбезопасности, Минкультуры».

Другие участники пресс-конференции заявили, что «нельзя допускать, чтобы необразованные экстрасенсы препятствовали работе ученых», а также потребовали отправить в отставку министра культуры Тугелбая Казакова.

Против захоронения мумии выступил и действующий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, уходящий в отставку в конце ноября. «Не знаю, как так произошло. Я, конечно, огорчен», — заявил Атамбаев. «Но что поделать, что сделано, то сделано. Посмотрим, думаю, что совершившие это лица будут привлечены к ответственности», — добавил он.

Жители села Кара-Булак, по данным «Радио Аззатык», 19 октября провели обряд жертвоприношения и прочитали заупокойную молитву на месте захоронения мумии, старейшины заявили о недопустимости возвращения ее в музей.