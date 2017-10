Шведские археологи нашли надпись «Аллах» на одеяниях викингов X века. Скорее всего, это фейк

В начале октября шведские археологи заявили, что обнаружили на погребальных одеждах викингов X века надписи «Аллах» и «Али». Во время подготовки одеяний к выставке сотрудница Уппсальского университета Анника Ларссон заметила, что узоры напоминают куфическое письмо, но выполненное в зеркальном отражении.

Вот здесь якобы написано «Аллах» Annika Larsson

То, что различные исламские артефакты оказывались на территории викингов, и так было известно — древние скандинавы привозили восточные ткани из путешествий. Настоящей сенсацией стало другое — что надписи были выполнены на традиционных одеяниях викингов.

Шведские ученые предположили, что «Али» — это двоюродный брат и сподвижник пророка Мухаммеда. Как полагают археологи, зеркально надписи были выполнены для подражания арабскому написанию, которое читается справа налево.

Про открытие шведских археологов написали крупнейшие издания, в том числе The New York Times, The Guardian и «Би-Би-Си». После того, как предположение шведских археологов вызвало такой резонанс, другие ученые резко раскритиковали их теорию.

Профессор из Университета Остина Стефани Малдер написала по этому поводу 60 твитов. Ее главные претензии к исследованию заключаются в следующем:

Куфическое письмо, хотя было придумано в VIII веке, широко не использовалось примерно до XV века, поэтому вряд ли оно могло появиться на одеждах викингов в X веке.

Даже если читать узоры на одеяниях по-арабски, там нет слова «Аллах». Скорее, там можно разобрать «ллах».

Шведские ученые домыслили остальное, якобы часть слова осталась на несохранившемся куске ткани.

Профессор истории ислама из Пенсильванского университета Пол Кобб согласен со Стефани Малдер. По его словам, на представленном куске ткани нет полной надписи «Аллах», а шведские ученые выдали желаемое за действительное: «Люди хотят увидеть здесь арабский, потому что это соотносится с сегодняшней мечтой о мультикультурной Европе».