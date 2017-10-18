Geek Picnic не может заплатить Ричарду Докинзу и другим участникам. Организаторы объясняют это «низкой маржинальностью»

17 октября стало известно, что научно-популярный фестиваль Geek Picnic, который ежегодно проходит в Москве и Санкт-Петербурге, не смог заплатить полный гонорар ученому-суперзвезде . О задолженностях заявили и некоторые другие участники фестиваля, а также его бывшие работники. Сами организаторы признают, что долги есть, и объясняют их «низкой маржинальностью фестивального бизнеса».

A post shared by kinoko (@2kinoko2) on Jun 25, 2017 at 12:20pm PDT

Geek Picnic не смог выплатить полный гонорар ученому Ричарду Докинзу

Об этом в фейсбуке сообщила британский филолог и переводчик русской литературы, профессор Оксфордского университета Катриона Келли (сейчас пост недоступен; на сообщения «Медузы» Келли не ответила). По ее словам, Докинз в разговоре с ней заявил, что организаторы Geek Picnic не выплатили ему гонорар в 25 тысяч долларов за выступление и даже не вернули деньги за билеты в Россию. Конфликт с организаторами фестиваля якобы начался из-за того, что Докинз нарушил условия контракта, дав телевизионное интервью (какому именно каналу, не уточняется).

Организатор фестиваля, бизнесмен Николай Горелый подтвердил, что у Geek Picnic существует задолженность перед ученым. Он заявил, что большинство финансовых обязательств по контракту с Докинзом организаторы выполнили еще до начала мероприятия, включая оплату перелетов, проживания и сопровождения. «Сейчас мои коллеги закрывали контракт и находились с ним в переписке. После публикации я лично нахожусь в переписке Ричардом. Помыслить не заплатить Ричарду Докинзу мне не виделось и в страшном сне», — сказал Горелый. От дополнительных комментариев относительно ситуации с Докинзом Горелый в разговоре с «Медузой» отказался, заявив, что условия контракта это конфиденциальная информация. В фонде Ричарда Докинза на вопросы «Медузы» на момент публикации не ответили.

Geek Picnic — ежегодный научно-популярный фестиваль, посвященный современным технологиям, науке и творчеству. Впервые Geek Picnic состоялся в Санкт-Петербурге в 2011 году, с 2014-го проводится также в Москве, а c 2017-го еще и в Краснодаре. Лекции на фестивале читают предприниматели, художники, журналисты и известные ученые. В 2016-м петербургский Geek Picnic посетил ведущий программы «Разрушители мифов» (Discovery) Джейми Хайнеман, в 2017-м — Ричард Докинз. В этом же году вокруг фестиваля разгорелись споры из-за участия в нем создателя националистического сайта «Спутник и погром» Егора Просвирнина.

Geek Picnic не выплатил деньги еще нескольким участникам фестиваля

Совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский рассказал «Медузе», что магазин с 2014 года ежегодно участвовал в московском фестивале и никаких проблем с организаторами не имел. В 2017-м организатор фестиваля впервые попросил «Чук и Гик» заплатить не только за участие в фестивале (порядка 40 тысяч рублей), но и внести залог в 10 тысяч рублей, который организаторы пообещали вернуть после окончания фестиваля. Однако деньги до сих пор Чернявскому не вернули.

Более того, в сентябре с Чернявским связался один из сотрудников Geek Picnic и предложил магазину заплатить взнос за участие в фестивале 2018 года. Чернявский отказался, потребовав вернуть залог. Ему ответили, что все сотрудники, отвечающие за возврат денег, уволились, а у самой компании начались финансовые трудности, поэтому 10 тысяч рублей «Чуку и Гику» вернут только «глубокой зимой».

Точно такую же историю о невозвращенном авансе «Медузе» рассказали еще два участника фестиваля, просившие не афишировать название их компаний.

Организатор Geek Picnic Николай Горелый подтвердил, что у фестиваля есть задолженность перед некоторыми участниками, которую компания намерена погасить. Общую сумму долга Горелый назвать отказался, подчеркнув, что она «не ставит под угрозу проведение проекта в будущем». Бывший сотрудник Geek Picnic на условиях анонимности рассказал «Медузе», что всего компания должна деньги «десятку участников».

У Geek Picnic есть и другие долги, в том числе собственным сотрудникам

Бывший подчиненный Горелого, работавший над организацией Geek Picnic в 2017 году, на условиях анонимности рассказал «Медузе», что у компании есть долги сразу перед несколькими бывшими сотрудниками. «В компании все так и происходит, как описала коллега Докинза, — говорит он. — Достигаются договоренности, а когда приходит время рассчитываться, все усилия направляются на поиски каких-то лазеек, чтобы не платить».

Он рассказал, что руководство Geek Picnic неоднократно нарушило условия работы с ним, в том числе в одностороннем порядке снизив его зарплату в 3 раза, а при увольнении пыталось отказаться вообще выплачивать деньги. На данный момент они все еще не заплачены полностью

Николай Горелый в разговоре с «Медузой» подтвердил, что компания должна «премиальную часть» некоторым бывшим сотрудникам, но подчеркнул, что сумма долга — небольшая.

По данным бывшего сотрудника Geek Picnic, общавшегося с «Медузой», всего организаторы Geek Picnic должны участникам, бывшим работникам и подрядчикам больше 2 миллионов рублей, при том, что последний фестиваль, по его словам, принес создателям больше 10 миллионов рублей. «Сумма выручки за пикник была астрономическая по нашим меркам. Как удалось свалиться в такую яму, для меня загадка. Думаю, это больше из-за корявого менеджмента. Организация работы в компании хромает сильно», — сказал бывший сотрудник компании.

Должна «Экспонента» (компания Горелого, которая и организует Geek Picnic) не только людям, работавшим над Geek Picnic, но и некоторым участникам других мероприятий компании.

Представитель союза художников «ВАРЕНЪЙЕ ОРГАНИЗМ», участвовавшего в интерактивной выставке Smit Space, Антон Радаев рассказал «Медузе», что компания Николая Горелого до сих пор должна художникам 145 тысяч рублей за работы, выполненные зимой 2017 года. Эти деньги Горелый обещал выплатить художникам в 2018 году (скриншот переписки есть в распоряжении «Медузы»).

Сам Николай Горелый в разговоре с «Медузой» общую сумму долгов компании не назвал, но признал, что у организаторов есть некоторые финансовые проблемы. «Проблемы в финансировании возникли из-за низкой маржинальности фестивального бизнеса и высоких рисках в проектах, которые реализовывали, — сказал он. — Плюс мы — независимый проект, который работает исключительно на самофинансировании».

Некоторые контрагенты Geek Picnic дошли до суда

Судя по единой базе судебных решений, с начала 2017 года организующая фестиваль компания «Экспонента» выступала ответчиком как минимум в пяти делах о взыскании долгов. Общая сумма претензий составила около одного миллиона рублей.

Кроме того, в июне 2017 года в Арбитражный суд Петербурга поступил иск ООО «Квадро Электрик» (обеспечивала мероприятия «Эскпоненты» электричеством) о банкротстве «Экспоненты» — из-за долгов. Николай Горелый объяснил «Медузе», что иск о банкротстве компания подала, чтобы быстрее получить задолженность за электричество на мероприятиях «Экспоненты». Директор по связям с общественностью «Квадро Электрик» Татьяна Батурина пояснила «Медузе», что после подачи иска все долги «Экспоненты» были погашены, после чего «Квадро Электрик» отозвала иск.