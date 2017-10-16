Почувствуйте себя гендиректором Разберитесь в трех сложных бизнес-кейсах особой экономической зоны «Алабуга»

Первые пятьдесят человек, которые отправят свои решения, получат промокод на бесплатное скачивание электронной книги издательства «Манн, Иванов и Фербер». Те, кто лучше всех решит задачи, автоматически пройдут один этап отбора в Университет Алабуги .

Это необычный материал — к нам пришли специалисты из Университета особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Университет постоянно ищет умных людей, которые смогут возглавить важные проекты в Алабуге и компаниях — резидентах ОЭЗ. После трехмесячной интенсивной подготовки ( мы подробно уже рассказывали об этом в карточке ) выпускники достигают уровня топ-менеджеров в принятии решений и образе мышления. В материале описаны три бизнес-кейса, и их надо решить — попробуйте и поймете, готовы ли вы к таким вызовам. Представьте себя на месте генерального директора особой экономической зоны. У вас — неограниченные полномочия и аналогичная ответственность. Ваша задача — думать структурно и нестандартно. Бизнес-кейс — это реальная ситуация из жизни Алабуги, которую нужно проанализировать, чтобы предложить собственный эффективный и оригинальный способ улучшить положение. Кейсы не имеют правильного решения.

Artist Elizaveta / Shutterstock

Бизнес-кейс первый: ждали высокого роста экономики, но что-то пошло не так

Главная цель Алабуги — привлечение новых резидентов, для этого нужно сохранять высокую инвестиционную привлекательность площадки. На момент создания и начала работы Алабуги экономика России росла по 7% в год. ОЭЗ развивалась из расчета на эти цифры, продолжала строить инфраструктуру для потенциальных резидентов. Благодаря этому в ОЭЗ «Алабуга» пришли крупные инвесторы: «Форд», «Кастамону», «Армстронг», «Роквул» и другие.

В 2014 году рост российской экономики сократился до 0,9%, но Алабуга сохранила темпы развития. В 2016 году акционеры приняли решение о концессии Елабужского городского водоканала — чтобы обеспечить резидентов качественной водой, Елабужской ТЭЦ — для генерации тепла. Решено также построить гостиницу — для размещения гостей. Инвестиционным планом предусмотрено 3 миллиарда рублей на строительство и развитие инфраструктуры Алабуги. Как использовать эти инвестиции с учетом развития экономики и политического положения России в 2016 году?

Kitch Bain / Shutterstock

Бизнес-кейс второй: строители не успевают построить школу вовремя

В Алабуге в 2013 году начал строиться очень важный проект — первая в Поволжье международная школа «Три медведя». Она должна открыться к 1 сентября 2014 года. Большая работа по проекту разделена на три блока: стройка, наем сотрудников и набор учеников. Для строительства школы акционеры выбрали подрядчика, но он участвует параллельно еще в одном крупном проекте — строительстве медицинского центра. Из-за этого в марте 2014 года подрядчик отстал от графика строительства на три месяца. По независимой оценке Министерства строительства Татарстана, раньше декабря сдать здание невозможно. При этом наем сотрудников и набор учеников идут в графике, 1 сентября в школе должны начаться занятия. Что делать?

Aleksandr Semenov / Shutterstock

Бизнес-кейс третий: законы не соответствуют практике

Ключевой этап строительства завода — коммуникации. Когда резиденты строят новые заводы, они должны протягивать сети, кабели и газопроводы между точкой присоединения на территории экономической зоны и своим земельным участком. В таком случае необходимо оформление сервитута. Это необходимо, чтобы защитить сеть от порывов в ходе строительных и ремонтных работ, иначе при ремонте и строительстве на одном участке могут пострадать все остальные. Но федеральное законодательство не предусматривает возможности оформления необходимых разрешений для резидентов: это новая тема — и законодательство не успевает за развитием экономической зоны. За нарушение законодательства управляющая компания ОЭЗ «Алабуга» может лишиться права распоряжаться землей. При этом резидентам есть куда уйти: количество конкурентных площадок для строительства крупных промышленных объектов растет каждый год, в России 24 экономические зоны и 144 индустриальных парка. Как решить проблему?