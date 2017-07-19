Почему так много людей работают не по специальности?
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1
Что случилось?
По статистике, больше половины населения России с высшим образованием работает не по специальности. Выпускники вузов идут на работу, никак не связанную с тем, что они учили. После потраченных пяти лет они вынуждены искать применение своим знаниям где-то на стороне, и мемы про работу в «Макдоналдсе» с красным дипломом юрфака или филфака уже никого не веселят. Понять, в чем причины такой ситуации, нам помогли специалисты университета ОЭЗ «Алабуга».
2
И в чем же проблема? Почему такое происходит?
Причин много. Когда школьники готовятся к поступлению, они плохо разбираются в рынке труда. Профориентации в школах нет, и подросткам, по сути, все равно, куда идти. При этом одних поджимает армия, других — родители, третьих — общий культ диплома о высшем образовании, существующий еще с советских времен. Но если в СССР диплом вуза мог гарантировать трудоустройство и зарплата зависела от него напрямую, то за последние 20 лет его ценность девальвировалась. Тем не менее многие продолжают верить в миф о некоей распределительной системе после окончания вуза, другие считают, что высшее образование — это важный фундамент и лучше сначала его получить, а потом уже думать, зачем оно и как его применить.
3
Получается, идти учиться вообще не нужно?
Учиться нужно, но важно делать это осознанно. Высшее образование дает набор полезных навыков, учит обрабатывать информацию, налаживать социальные связи. Но часто вуз выбирается только из-за маленького конкурса, низкого проходного балла, подходящей стоимости. Потом же оказывается, что в институте учат на материалах и понятиях, относящихся к середине 90-х. Выпускники спустя пять лет зубрежки понимают, что мир ушел далеко вперед, а их специальность уже устарела. При этом за все долгое обучение у них не было шанса получить реальную практику. В результате выпускники попадают в замкнутый круг: они не могут получить опыт работы, когда без опыта их никуда не берут.
4
Но на какую-то перспективную работу все-таки устроиться можно?
Конечно. Всегда можно найти какой-нибудь стартап, куда вас возьмут хотя бы стажером «за кофе и печеньки». Получив там практику, есть шанс вырасти до специалиста приличного уровня. Но такие молодые компании — это всегда риск. Даже если вы будете стараться изо всех сил, нет никаких гарантий, что такой стартап однажды не лопнет.
Вполне реально устроиться в госучреждение служащим низшего звена. Но ждать более-менее приличной зарплаты придется лет десять, потому что перед вами целая очередь.
Бывает и так, что вы устроились в хорошую компанию, но к 27–30 годам вы уперлись в потолок на позиции менеджера среднего звена и боитесь застрять на ней до самой старости. Если амбиции не перестают тревожить, придется такую работу менять и начинать все с начала.
5
Может, пойти на какие-то курсы повышения квалификации?
Это неплохая идея, но далеко не все они дают знания и открывают новые возможности, зато практически все требуют больших денежных вложений. Для организаторов коммерческих тренингов и курсов это просто бизнес. Возможно, стоит поискать бесплатные образовательные программы, которые дают не только знания, но и шансы попробовать свои силы в руководстве проектом и возможности трудоустройства — то есть нацелены на конкретный результат. Например, такие есть в университете ОЭЗ «Алабуга», вместе с которым мы подготовили эти карточки.
6
Зачем им заниматься такой благотворительностью?
Это не благотворительность, университет решает прикладную задачу — готовит кадры для особой экономической зоны «Алабуга», где запускается по три-пять заводов ежегодно и столько же еще строится. До 2026 года там обещают запустить с нуля 120 заводов. Это территория в Елабужском районе Татарстана с 2005 года имеет льготные экономические условия для национальных или иностранных предпринимателей. В ОЭЗ производят самые разные товары — от овощей и посуды до стройматериалов и автомобилей, а задач стоит больше, чем людей, способных их выполнить. Поэтому именно там высоки шансы из вчерашнего менеджера среднего звена стать руководителем и запустить собственный проект. В программе «Алабуги» могут принять участие молодые специалисты с высшим или средним профессиональным образованием. Прямо в процессе обучения им дается возможность разработать собственный проект, поуправлять строительством и производством. Через три года бывшие студенты получают шанс возглавить целый завод.
7
ОК, но моя специализация никак не связана с заводским производством. Разве я смогу стать топ-менеджером?
У университета нет ограничений по перечню специальностей. В него принимают юристов, менеджеров по персоналу, проектных менеджеров и других кандидатов. Вы можете ничего не знать о производстве, главное, чтобы вы были мотивированными на разработку и запуск проекта, умели планировать и принимать решения. Главный проходной критерий для кандидатов — высокий уровень развития так называемых soft skills: обучаемости, способности работать в условиях постоянных изменений, вариативного мышления и стрессоустойчивости. Разумеется, для участия в программе кандидатам придется пройти через отбор, который состоит из трех ступеней: онлайн-тестирование, скайп-интервью и деловая игра в ОЭЗ «Алабуга». Подать заявку можно на сайте университета.
8
Это долгое обучение?
Нет. Интенсивный курс рассчитан на три месяца. Программа состоит из тематических блоков: управление проектами, управление командой, развитие эмоционального интеллекта, управление изменениями. Студенты корпоративного университета за короткий срок получают знания и навыки планирования, бюджетирования, строительства и эксплуатации промышленных проектов. Все обучение бесплатное, при этом студентам предоставляется жилье и стипендия на время обучения. А главное, их ждет трудоустройство на одном из предприятий «Алабуги» на должности менеджеров и руководителей проектов.
Партнерский материал. Что это такое?