Почему так много людей работают не по специальности?

Конечно. Всегда можно найти какой-нибудь стартап, куда вас возьмут хотя бы стажером «за кофе и печеньки». Получив там практику, есть шанс вырасти до специалиста приличного уровня. Но такие молодые компании — это всегда риск. Даже если вы будете стараться изо всех сил, нет никаких гарантий, что такой стартап однажды не лопнет.

Вполне реально устроиться в госучреждение служащим низшего звена. Но ждать более-менее приличной зарплаты придется лет десять, потому что перед вами целая очередь.

Бывает и так, что вы устроились в хорошую компанию, но к 27–30 годам вы уперлись в потолок на позиции менеджера среднего звена и боитесь застрять на ней до самой старости. Если амбиции не перестают тревожить, придется такую работу менять и начинать все с начала.