Учительница из Балашихи показала девятиклассникам фильм ужасов «Оно». Из-за недовольства родителей ей пришлось уйти из школы

Предподавательница одной из подмосковных школ покинула свою должность после того, как вместо урока показала ученикам новую экранизацию книги Стивена Кинга «Оно» о злобном клоуне, терроризирующем детей и подростков. По сообщениям СМИ, это вызвало возмущение матери одной из школьниц, однако за учительницу позже вступилась омбудсмен по Подмосковью Ксения Мишонова.

13 октября «Комсомольская правда» сообщила, что из школы № 15 в Железнодорожном была уволена учительница русского языка, показавшая ученикам девятого класса фильм «Оно», имеющий в России маркировку «18+». Издание сообщило, что мать одной из учениц написала о показе фильма на форуме, и «после этого сигнала» администрация Балашихи начала проверку, по итогам которой педагога уволили. Администрация Балашихи подтвердила «Интерфаксу» увольнение учительницы.

Как пишет TJ, жалоба на происшествие появилась на сайте «Народный добродел». Женщина написала, что «вместо того, чтобы преподавать русский язык», учительница Гульнара Королева «просто включила ученикам фильм ужасов „Оно“». «И это на фоне того, что один из учеников нашей школы выпрыгнул из окна! Какая психика должна быть у детей? Кто допускает таких педагогов?», — написала она (орфография и пунктуация изменены).

Знакомый с ситуацией источник рассказал «КП», что «запись фильма в школу принес один из учеников», и это школьники уговорили педагога поставить фильм. «К сожалению, учительница пошла у класса на поводу», — констатировал источник.

Уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова заявила, что учительница на самом деле не была уволена, а ушла по собственному желанию, поняв, что «допустила такую коллизию, что нарушила нормы с маркировкой фильмов по возрастному цензу». Мишонова положительно отозвалась о преподавательнице, отметив, что та «даже была деканом института в Башкирии», а также заявила, что «прекрасно понимает» ее мотивы.

«Очень хочется быть с новым поколением на одной волне, понимать их приоритеты, кумиров и увлечения», — объяснила омбудсмен поступок учительницы. Мишонова также подчеркнула, что маркировка «18+» имеет рекомендательный характер (по разъяснению Минкульта, дети моложе 18 лет действительно могут смотреть такие фильмы — но только вместе с родителями).

«Думаю, что она хотела таким образом найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы. Я и сама люблю Стивена Кинга. Мой приятель, журналист и кинокритик Антон Долин сказал, что этот фильм очень даже подходит для такого возраста», — сказала Мишонова.