С мылом или достаточно водой? Стыдные вопросы про мытье рук

Под каждой главой мы вставили факт из исследования Essity «Hygiene Matters» про отношение россиян к гигиене, которое регулярно проводится совместно с отделом ООН по санитарным и гигиеническим потребностям незащищенных людей и Советом по водоснабжению и санитарии WSSCC. Данное исследование проводилось в 12 странах в начале июня 2016 года, в каждой стране в нем приняло участие 1000 человек разных возрастов.

15 октября — Международный день мытья рук. Мытье рук — занятие настолько очевидное, что, кажется, тут нет никаких неожиданностей и секретов, поэтому никто это не обсуждает. Между тем все не совсем так — поэтому мы сами задали за вас несколько вопросов про одно из самых регулярных занятий в нашей жизни и сами ответили на них — вместе с группой компаний Essity , которая к мытью рук имеет непосредственное отношение. Она производит бумажные полотенца и жидкое мыло Tork (а также туалетную бумагу Zewa, прокладки Libresse и подгузники TENA и Libero — в общем, вы, скорее всего, сталкивались с Essity в повседневной жизни).

Руки правда надо мыть?

Определенно да. В течение дня мы касаемся множества поверхностей, на которых обитают целые армии вирусов, грибков и бактерий. Одни только поручни в общественном транспорте и кнопки сливов в офисных туалетах чего стоят! Если правильно и регулярно мыть руки, то можно обезопасить себя от целого ряда заболеваний, например гриппа и диареи. К тому же мытье рук — это единственный на сегодняшний день доказанный способ профилактики ОРВИ.

67% россиян чувствуют себя некомфортно, если у них немытые руки. Примерно такому же количеству россиян (68%) некомфортно, если они не воспользовались дезодорантом. Но все это не идет ни в какое сравнение с нечищенными зубами (87%) и немытыми волосами (90%).

Как часто надо мыть руки?

Американские Центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют мыть руки, когда вы их испачкали. Например, до, во время и после приготовления еды (особенно при обработке сырого мяса или птицы), а также до и после ее употребления. После того как вы высморкались или чихнули (совсем правильным будет чихать в сгиб локтя или одноразовую бумажную салфетку), после контакта с болеющим человеком и после того, как вы поменяли памперс ребенку или сводили его в туалет (или посетили туалет сами). После того как погладили животное (да-да, даже если это ваш домашний питомец и вы уверены, что он безупречно чист), покормили его или убрали за ним на улице. Если вы выносили мусор, тоже не забудьте вымыть руки.

Правильное мытье рук, по мнению Всемирной организации здравоохранения, должно занимать около 20–30 секунд (вот тут есть видеоинструкция): намочите руки и вспеньте мыло, тщательно помойте тыльную сторону рук и ладони, потрите между пальцами, около ногтей и под ними (именно здесь сконцентрировано огромное количество бактерий), ополосните руки водой и высушите с помощью полотенца или сушилки. При этом мыть руки слишком часто тоже не стоит — из-за этого может страдать кожа рук.

86% россиян задумываются о том, как они выглядят, если идут на свидание. 73% — если идут на работу. И только 55% — если передвигаются по городу. Больше о своем внешнем виде на свиданиях думают только в Мексике. Меньше всего о своем внешнем виде задумываются в Швеции, Германии и Великобритании.

Почему мы говорим именно о мытье рук? А не ног, например?

Потому что ногами и, например, лопатками мы не трогаем свое лицо. В большинстве случаев бактерии и вирусы проникают внутрь, когда человек грязными руками начинает трогать глаза, рот и нос, и это может привести к заболеваниям. Да и бактерии, которые с рук попадают на продукты во время готовки или еды, могут также вызвать целый ряд заболеваний.

45% женщин в России считают, что выглядят лучше и опрятнее, чем их партнер. Среди мужчин показатель гораздо скромнее: 22%.

А водой недостаточно ополоснуть?

Вряд ли. Основная польза мыла не в том, что после него руки вкусно пахнут цветами, фруктами и хвоей, а в том, что оно помогает бактериям покинуть поверхность рук. Когда, вспенив мыло, мы интенсивно трем руки друг о друга и затем моем руки под проточной водой, вместе с мылом с кожи смываются микробы, жир и грязь. Одна вода с этой задачей не может справиться.

16% российских пар регулярно ругаются из-за уборки.

Считается, что после похода в туалет надо всегда мыть руки. А есть ли что-то еще такое?

О да. Есть поверхности, которые грязнее, чем те, что в туалете, например кнопки в лифте. Ученые исследовали кнопки в больничных лифтах и на поверхности туалетов (дверные ручки туалетов, щеколды и кнопки смыва на унитазах). Оказалось, на кнопках лифта находится больше бактерий, чем на поверхностях туалета (61% против 43%). Кроме того, исследования, которые проводились в больницах, показали, что огромное количество бактерий содержится на поверхности стационарных и мобильных телефонов, а также на компьютерных клавиатурах в общественных местах.

50% процентов россиян стараются избегать общественных туалетов.

А правда, что деньги — это самое грязное, что есть, и после них всегда надо мыть руки?

Да. Перед тем как бумажная банкнота или монета попадает к нам в руки, она успевает побывать в тысяче грязных рук и мест. В результате на ее поверхности находится огромное количество опасных для здоровья патогенов. Недавно проведенные лабораторные исследования показали, что на банкнотах и монетах были сальмонелла, вирус гепатита А, норовирус, ротавирус и риновирус. Все они передаются через ручной контакт с банкнотами и могут привести к заражению. Поэтому, после того как деньги побывали в руках, нужно вымыть руки с мылом, особенно если вы собираетесь поесть.

Россияне считают, что самые опасные места в смысле здоровья — это общественные туалеты и общественный транспорт. Боятся заразиться там 67 и 66% россиян соответственно. Дальше идут (с большим отрывом) больницы — 33%.

Чем лучше мыть руки? Вот бывает мыло жидкое, бывает сухое — что лучше?

Нет никакой разницы — мыть руки кусковым мылом или жидким, и то и другое справляется со своей задачей. Главное, чтобы мыло вам нравилось и вызывало желание чаще им пользоваться.

16% россиян часто задумываются о гигиене и чистоте — этот показатель у нас на уровне испанцев и итальянцев. Больше всего об этом думают в Индии (65%), меньше всего — в Швеции (9%).

Антибактериальное мыло очищает руки лучше, чем обычное?

Нет, это чистый маркетинг. У антибактериального мыла нет преимуществ перед туалетным. Хуже того: у него в составе есть триклозан, про который некоторые исследователи считают, что он делает бактерии устойчивыми к антибиотикам. Поэтому, например, в США мыло с триклозаном вообще не продают.

43% женщин хотели бы, чтобы их партнер больше помогал им в уборке. 19% — в стирке. 26% — в мытье детей. Мужчины этого, как правило, не замечают — не больше 10% думают, что их партнер работает по дому слишком много. Наиболее довольны своей ролью в домашних делах женщины в Голландии.

Правда, что по-настоящему можно избавиться от бактерий, только если мыть руки очень горячей водой, почти кипятком?

Неправда. Мыть руки можно теплой и даже холодной водой. Главное, чтобы температура воды позволяла смыть с рук загрязнения. Слишком горячая вода может привести к раздражению кожи, так что пожалейте себя.

Женщины в России моют руки в среднем 10 раз в день. Мужчины 8.

Сушить руки важно? Или можно мокрыми оставить?

Очень важно. На влажных руках проще оседают патогены, а бактерии быстрее передаются другим людям. Сушить руки при этом можно по-разному — и по этому поводу есть много споров. Одни исследователи считают, что вне зависимости от того, вытираете вы руки бумажным или тканевым полотенцем или используете электронную сушилку, количество бактерий, остающихся на руках после этого, будет одинаковым. Другие полагают, что с точки зрения гигиены предпочтительнее использовать бумажные полотенца, чем сушилки, и подтверждают это тем, что бумажные полотенца (например, Tork, с которыми мы сделали этот материал) лучше «счищают» бактерии с рук, в то время как сушилки могут способствовать распространению бактерий по всему туалету, особенно если их фильтр недостаточно чистый. Тем не менее пока нет исследований, которые точно доказали бы, что в распространении бактерий виновны именно сушилки для рук. Поэтому самое главное — тщательно мыть и всегда высушивать руки после мытья.

Парадокс: 88% опрошенных считают, что моют руки достаточно часто. И 66% заявили, что другие люди, наоборот, моют руки недостаточно часто. Кто-то явно неправ!