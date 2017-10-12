истории

Похожи на евро, но с крымской амфорой Что говорят о новых купюрах достоинством в 200 и 2000 рублей

Meduza
17:02, 12 октября 2017
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Александр Авилов / агентство городских новостей «Москва»

12 октября, Центробанк представил новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, в массовый оборот они войдут в декабре. Символы для новых банкнот выбирали общероссийским голосованием, но их внешний вид держался в тайне. На банкноту в 200 рублей попали достопримечательности Севастополя, на банкноту в 2000 рублей — Дальний Восток (и, в частности, Владивосток). «Медуза» собрала первую реакцию на новые купюры.

Символы на банкнотах

Символы для новых купюр достоинством в 200 и 2000 рублей, как писал Центробанк, были утверждены «по итогам общероссийского конкурса», который проводился на сайте ЦБ с июня по октябрь 2016 года. Всего в нем участвовали около 5000 символов, присланных из 1113 российских городов. В итоге победили памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический (Севастополь), а также космодром «Восточный» и мост на остров Русский во Владивостоке (символизируют Дальний Восток). Решение разместить Севастополь на двухсотрублевой купюре, а Владивосток — на банкноте в две тысячи, принимал совет директоров Центробанка.

«Я думаю, на тех, кто проголосовал, на определенное количество людей повлияла песня», — сказала 12 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина, очевидно, имея в виду «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Фронтмен коллектива Илья Лагутенко еще в 2015 году поддерживал идею разместить Владивосток на банкноте — тогда рекламное агенство Provoda начало собирать подписи под петицией с требованием выпустить новую купюру. В Центробанке тогда отказались.

«Если бы мне дали право выбирать, что будет на купюре, я бы не мост [на остров Русский] нарисовал, а туман на море. Когда в него попадаешь, вокруг сплошная неизвестность. Как и с курсом рубля», — комментировал состоявшийся конкурс Илья Лагутенко.

Внешний вид банкнот

Дизайн новых банкнот радикально отличается от вида остальных российских купюр. И это не всем понравилось.

Новые 200 и 2000 рублей по уровню исполнения даже хуже купюр 1993-1994 года.

Опубликовано Victor Zaykovsky 12 октября 2017 г.

Многие сравнивают банкноты с европейскими.

Новые банкноты РФ. Когда придёт НАТО и введёт евро, население не заметит разницу. :D 😂

Опубликовано Александром Фельдманом 12 октября 2017 г.

Художник Юрий Ковердяев, в 1990-х годах принимавший участие в работе на бумажными деньгами России, тоже расстроился из-за новых купюр. «Эти купюры выпадают композиционно из общего ряда. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр», — сказал Ковердяев.

Дизайнер Илья Рудерман в разговоре с «Медузой» отметил, что дизайн российских денег «деградирует»: «К сожалению, они становятся все и более более примитивными. Рисунки более-менее неплохие, но то, как в целом элементы собираются в единое высказывание, меня печалит. Будучи дизайнером, я обращаю внимание на расстояния, на то, как все отцентровано — тут я вижу полный сумбур, везде разное расстояние, цифры, на мой взгляд, поставлены криво. Новые купюры примитивны даже по сравнению с 100-рублевыми купюрами ограниченного тиража, выпущенного к Олимпиаде в Сочи в 2014 году»

Отдельное внимание привлек шрифт на банкнотах. Блогер Рустем Адагамов предположил, что авторы банкнот взяли шрифт из бесплатной библиотеки.

Некоторые пользователи предположили, что шрифт на новых банкнотах — это Segoe Ui; линейку Segoe использует компания Microsoft в своих продуктах.

И, конечно, не обошлось без шуток про номинал валют.

На новых банкнотах усилили защиту, прочитать о ней можно, просканировав QR-код, который поместили сбоку на лицевой стороне. Код на купюре в 200 рублей ведет на эту страницу на сайте ЦБ, на купюре в 2000 рублей — на эту страницу. На банкнотах есть и символ рубля (₽), увидеть его можно, глядя на банкноту под острым углом или в ультрафиолетовом диапазоне.

Другие средства защиты можно разглядеть под лупой: на банкноте в 2000 рублей можно разглядеть морские звезды и судовые штурвалы, на банкноте в 200 рублей — повторяющееся слово «Крым». Также на купюре в 200 рублей в инфракрасном диапазоне проступает силуэт амфоры.

Евгений Берг

Евгений Берг

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