Похожи на евро, но с крымской амфорой Что говорят о новых купюрах достоинством в 200 и 2000 рублей

12 октября, Центробанк представил новые купюры номиналом в 200 и 2000 рублей, в массовый оборот они войдут в декабре. Символы для новых банкнот выбирали общероссийским голосованием, но их внешний вид держался в тайне. На банкноту в 200 рублей попали достопримечательности Севастополя, на банкноту в 2000 рублей — Дальний Восток (и, в частности, Владивосток). «Медуза» собрала первую реакцию на новые купюры.

Символы на банкнотах

Символы для новых купюр достоинством в 200 и 2000 рублей, как писал Центробанк, были утверждены «по итогам общероссийского конкурса», который проводился на сайте ЦБ с июня по октябрь 2016 года. Всего в нем участвовали около 5000 символов, присланных из 1113 российских городов. В итоге победили памятник затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический (Севастополь), а также космодром «Восточный» и мост на остров Русский во Владивостоке (символизируют Дальний Восток). Решение разместить Севастополь на двухсотрублевой купюре, а Владивосток — на банкноте в две тысячи, принимал совет директоров Центробанка.

«Я думаю, на тех, кто проголосовал, на определенное количество людей повлияла песня», — сказала 12 октября глава Центробанка Эльвира Набиуллина, очевидно, имея в виду «Владивосток 2000» группы «Мумий Тролль». Фронтмен коллектива Илья Лагутенко еще в 2015 году поддерживал идею разместить Владивосток на банкноте — тогда рекламное агенство Provoda начало собирать подписи под петицией с требованием выпустить новую купюру. В Центробанке тогда отказались.

«Если бы мне дали право выбирать, что будет на купюре, я бы не мост [на остров Русский] нарисовал, а туман на море. Когда в него попадаешь, вокруг сплошная неизвестность. Как и с курсом рубля», — комментировал состоявшийся конкурс Илья Лагутенко.

— Бьется родная, в экстазе пылая, Владивосток две тыщщи!

— Эльвира Сахипзадовна, вы же все-таки председатель Центробанка. — Пeрзидент Роисси (@KermlinRussia) October 12, 2017

Внешний вид банкнот

Дизайн новых банкнот радикально отличается от вида остальных российских купюр. И это не всем понравилось.

Новые 200 и 2000 рублей по уровню исполнения даже хуже купюр 1993-1994 года. Опубликовано Victor Zaykovsky 12 октября 2017 г.

Многие сравнивают банкноты с европейскими.

Новые банкноты РФ. Когда придёт НАТО и введёт евро, население не заметит разницу. :D 😂 Опубликовано Александром Фельдманом 12 октября 2017 г.

Художник Юрий Ковердяев, в 1990-х годах принимавший участие в работе на бумажными деньгами России, тоже расстроился из-за новых купюр. «Эти купюры выпадают композиционно из общего ряда. В дизайне этих денег вижу очень сильное влияние иностранных купюр», — сказал Ковердяев.

Дизайнер Илья Рудерман в разговоре с «Медузой» отметил, что дизайн российских денег «деградирует»: «К сожалению, они становятся все и более более примитивными. Рисунки более-менее неплохие, но то, как в целом элементы собираются в единое высказывание, меня печалит. Будучи дизайнером, я обращаю внимание на расстояния, на то, как все отцентровано — тут я вижу полный сумбур, везде разное расстояние, цифры, на мой взгляд, поставлены криво. Новые купюры примитивны даже по сравнению с 100-рублевыми купюрами ограниченного тиража, выпущенного к Олимпиаде в Сочи в 2014 году»

Отдельное внимание привлек шрифт на банкнотах. Блогер Рустем Адагамов предположил, что авторы банкнот взяли шрифт из бесплатной библиотеки.

Шрифт Open Sans из бесплатной библиотеки Google на новых российских купюрах — подарок фальшифомонетчикам от ЦБ и Гознака! :-) pic.twitter.com/uVseENvCrS — Рустем Адагамов (@adagamov) October 12, 2017

Некоторые пользователи предположили, что шрифт на новых банкнотах — это Segoe Ui; линейку Segoe использует компания Microsoft в своих продуктах.

это не open sans, видно же, блин! это segoe ui pic.twitter.com/MFiphiv2j7 — aderese (@aderese) 12 октября 2017 г.

И, конечно, не обошлось без шуток про номинал валют.

На 200 рублей с Крымом можно купить столько же, сколько можно было на 100 рублей до Крыма — просто половину ты платишь за то, что он твой. — Дядюшка Шу (@Shulz) October 12, 2017

это не новые купюры, это вежливая инфляция — недруги за бугром (@Lndcalling) October 12, 2017

На новых банкнотах усилили защиту, прочитать о ней можно, просканировав QR-код, который поместили сбоку на лицевой стороне. Код на купюре в 200 рублей ведет на эту страницу на сайте ЦБ, на купюре в 2000 рублей — на эту страницу. На банкнотах есть и символ рубля (₽), увидеть его можно, глядя на банкноту под острым углом или в ультрафиолетовом диапазоне.

Другие средства защиты можно разглядеть под лупой: на банкноте в 2000 рублей можно разглядеть морские звезды и судовые штурвалы, на банкноте в 200 рублей — повторяющееся слово «Крым». Также на купюре в 200 рублей в инфракрасном диапазоне проступает силуэт амфоры.