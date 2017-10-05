Что такое бизнес в сфере гостеприимства И зачем этому учиться за рубежом

Гостеприимство — это огромный сектор бизнеса, в который входят не только гостиницы, но и рестораны, казино, круизные компании, организация мероприятий и т. д. Выстроить блестящую карьеру в этой сфере проще, имея хорошее специальное образование. «Медуза» вместе с агентством IQ Consultancy, которое помогает студентам поступать в заграничные вузы, выяснили у трех выпускников престижных швейцарских школ, чему они там научились. Подробнее по теме можно узнать на встречах с представителем ведущих вузов гостеприимства Glion и Les Roches , которые пройдут в октябре в Москве, Петербурге, Киеве, Уфе и Новосибирске.

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Артем Клыков

Окончил две программы швейцарского кампуса Les Roches: post-graduate и MBA

В России значение сервиса всегда было занижено. В отелях и ресторанах высококачественное обслуживание не культивировалось. С этим же связана большая текучка кадров в этой сфере. Люди рассматривают работу на линейных позициях как временную, а потом уходят в «более серьезные сферы». Но в гостеприимстве есть вещи, которые ты не можешь получить из ежедневного опыта. Как раз ты их и получаешь в стенах университетов и бизнес-школ.

Я не имел отношения к этой сфере до того, как меня пригласили на крупный проект в Петербурге — конгресс-центр «Экспофорум» (это аналог «Крокуса-Экспо» в Москве). Я руководил проектом бизнес-центров внутри этой инфраструктуры, но затем меня перевели на ее гостиничную часть. И появилась нужда в новых компетенциях: как проектировать отель, какая у него должна быть концепция, кто им будет управлять, сколько это будет стоить, когда эти деньги вернутся. В России есть пара университетов, которые дают образование в сфере туризма на уровне среднеспециального. Но это был не мой уровень. Мне нужно было интернациональное бизнес-образование. Я провел исследование, нашел агентство, которое занимается ассистированием будущих студентов, — IQ Consultancy. Оно привело меня в Les Roches и сделало всю работу по моему поступлению. Еще компания поддерживала меня те два года, пока я там учился.

Учат там всему: от правил сервировки и подачи вина до расстановки мебели и закупки продуктов. Причем не только в теории: ты выходишь работать на производство еды в столовую и учишься готовить в промышленных масштабах. Для меня это было самое полезное, но для тех, кто пришел с практическим опытом работы в отеле, больше была нужна академическая часть: маркетинг, менеджмент, HR. Плюс в том, что эти дисциплины преподают на реальных кейсах и ситуациях. Среди преподавателей там были как профессора, так и практики с гостиничным бэкграундом. Все понимали, зачем мы туда приехали, за что мы платим деньги и какие знания нам нужны.

Показатель качества школы — приезжают ли представители крупных гостиничных сетей, казино, ритейлеров, круизных компаний и расхватывают ли выпускников на практику по всему миру.

Сейчас я уже не работаю в гостиничном бизнесе, а консультирую тех, кто хочет открыть отель и понять, как и где лучше это сделать и сколько это будет стоить. Этот бизнес не стоит на месте, появляются все новые онлайн-сервисы, новые форматы размещения, о которых мы не знали раньше. Это повышает конкуренцию среди традиционных гостиниц, сетей и хостелов. Я считаю, что это все во благо. Острота конкуренции позволяет поднять уровень сервиса еще выше. В любом случае на расширяющемся рынке всем хватит места, главное — четко позиционировать свой объект размещения и чувствовать аудиторию.

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Кирилл Пряхин

Окончил бакалавриат швейцарского кампуса Les Roches

Многие думают, что отели — это просто, но за всем этим стоит система, где каждый человек занимается своим делом и важен взнос каждого. Конечно, для того, чтобы быть официантом, не нужно высшее образование, но если вы хотите быть главой какого-то отдела или генеральным менеджером, вы должны знать, чем занимается каждый сотрудник, и понимать, как из этого сделать бизнес.

Я родился в Астрахани и переехал в Дубай, ходил там в школу. После этого я жил в Швейцарии, где изучал менеджмент отелей в Les Roches. Я выбрал эту профессию, потому что в Дубае меня всегда впечатляли отели, а еще мне приятно помогать людям и получать за это деньги. Мои родители занимались ресторанным бизнесом в России, так что я всегда понимал идею гостеприимства, и когда был подростком, работал бариста в одной из кофеен моей мамы. Ну и русские, мне кажется, очень гостеприимны как нация. Когда я был ребенком, обожал устраивать праздники для близких — и уже тогда получил много ценного опыта.

В первый год мы изучали простые вещи: как работает ресторан, сервис уборки и так далее, на второй год темы усложнялись — например, мы разбирались в том, как функционирует кухня. Каждый семестр мы исследовали всю систему на новом, более глубоком уровне. Потом мы изучали менеджмент, маркетинг, финансы, новые тренды в отельном бизнесе — например, менеджмент доходов. Это система, которая регулирует цены на отель в зависимости от времени бронирования или, например, времени до прибытия.

После этого я провел шесть месяцев в Таиланде, где работал менеджером по работе с гостями, потом еще шесть месяцев в ресторане в Гонконге и затем еще шесть месяцев в Абу-Даби, где мы открывали Ritz Carlton. Вскоре меня пригласили в Intercontinental Hotel в Абу-Даби. А еще через два года я начал работать в Four Seasons в Дубае. Теперь я сейлз-менеджер: занимаюсь всеми корпоративными клиентами и общаюсь со всеми тревел-менеджерами крупных организаций — HSBC, консалтинг-фирмы, юридические компании и т. д. Я должен знать все об их требованиях и предвидеть их запросы. И конечно, у меня есть цели по объему продаж, которые я должен достигнуть. Компания ставит мне месячные и годовые цели. Для меня эта работа очень важна: сейчас я пытаюсь сделать так, чтобы отель был еще более эффективным и принимал больше гостей.





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Денис Жидков

Окончил бакалавриат института Glion

В Европе и США индустрия спортивных событий шагнула далеко вперед. Там все сделано для требовательных клиентов, у которых есть огромный выбор. В России до сих пор на некоторых футбольных матчах продают бутерброды с маслом — и это не то, чего ты ожидаешь. На Западе спортивное событие — полноценное развлечение, которое может понравиться не только спортивным фанатам.

Раньше я профессионально занимался теннисом, но не смог реализовать себя как спортсмен и решил остаться в этой индустрии в качестве ивент-менеджера. Тогда в России этой специальности никто не обучал, поэтому я выбрал учебу в Швейцарии. Мне нравилось, что в школе было много практики и стажировок. Мы изучали менеджмент, законодательство, спорт-маркетинг, маркетинг, entertainment-менеджмент. После прохождения какого-то из аспектов ивент-менеджмента мы сразу применяли знания на практике. Например, нам могли дать 1000 франков на организацию казино на один вечер. Так студенты получают опыт работы в команде, а преподаватели следят за ними и потом разбирают все недочеты.

Entertainment-менеджмент преподавала женщина с опытом работы в Голливуде, а ивент-менеджмент — с опытом организации FIFA и Олимпиады. Что касается полезных связей, то я до сих пор общаюсь с некоторыми своими бывшими однокурсниками. Кто-то из них работал на Олимпийских играх в Сочи, кто-то работает в футбольных клубах в Испании.

После обучения я работал в баскетбольном клубе ЦСКА. Когда я пришел, Евролига (главный турнир по баскетболу в Европе) обязала команду играть на стадионе, который вмещает 5 тысяч человек. Мы переехали в «Мегаспорт» на Ходынском поле. Было непонятно, как заполнять этот стадион, и мы сделали упор на развлечения, разделив фойе на зоны. Пришлось отказаться от услуг арендодателя (обычно они предоставляют свою еду и напитки) и пригласить Papa Johnʼs, «Воккер» и другие стритфуд-компании. Еще мы привлекли к сотрудничеству PlayStation, чтобы детям тоже было интересно на матчах, начали делать аквагрим для болельщиков, устраивать выступления рэперов в середине матча, фуршеты в VIP-ложе и т. д.

Но потом я перешел в компанию Papa Johnʼs. Я сотрудничал с компанией как со спонсором, и они пригласили меня возглавить отдел маркетинга в Hooters (сеть спортбаров, которая принадлежит Papa Johnʼs). Сейчас я занимаюсь автоматизацией всех бизнес-процессов.

IQ Consultancy проводит серию встреч с представителем швейцарских университетов гостеприимства Les Roches и Glion , где можно узнать все подробности об обучении. Мероприятия состоятся в пяти городах: 7 октября в Киеве, 9 октября в Новосибирске, 11 октября в Москве, 12 октября в Уфе, 14 октября в Петербурге.