Турецкие археологи заявили, что нашли место захоронения Николая Чудотворца А как же мощи, из-за которых в Москве и Петербурге были огромные очереди?

Турецкие археологи 3 октября сообщили, что они, кажется, обнаружили место захоронения Святого Николая (Николая Чудотворца, ). Ученые предполагают, что могила Святого Николая находится в одноименной церкви в городе Демре (провинция Анталья).

Археологи обнаружили захоронение, когда исследовали подземные помещения церкви Святого Николая с помощью 3D-сканера. Глава музейного управления Антальи Кемил Карабаим сообщил, что, судя по музейным источникам, церковь была сожжена, а затем отстроена заново. «Мы полагаем, что усыпальница не повреждена, но добраться до нее достаточно сложно из-за мозаики на полу», — рассказал Карабаим. По его словам, археологам придется сантиметр за сантиметром убирать древнюю мозаику, чтобы осмотреть захоронение. Пока музейное управление ищет ученых, которые смогли бы провести работы такой сложности.

Рядом с Демре находится руины древнеликийского города Миры. Николай из Патары (он же Николай Чудотворец) был епископом в Мирах. Известно, что почти сразу после его смерти в 343 году над его могилой построили базилику, а в начале IX века — церковь. В 1087 году, после набегов турок-сельджуков, итальянские купцы перевезли значительную часть мощей святого в город Бари. В конце XI века венецианцы забрали оставшиеся мощи из могилы Святого Николая. Ученые дважды проводили экспертизу, которая подтвердила, что в Бари и на острове Лидо в Венеции находятся фрагменты одного скелета.

Турецкие эксперты, на которых сослался Карабаим, считают, что итальянцы забрали не мощи святого, а останки неизвестного священника, похороненного рядом с Николаем. Сам Карабаим надеется, что ученые обнаружат в усыпальнице нетронутые останки Святого Николая.

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых христианских святых — как в православии, так и в католицизме. Его мощи считаются одной из главных реликвий в православии. Их частицы распространились по многим церквям — так, только в Москве есть как минимум 25 храмов с мощами Николая Чудотворца. В мае 2017 года мощи, хранящиеся в Бари, впервые за 930 лет вывезли за пределы города и доставили в Россию. Тысячи верующих стояли в многочасовых очередях, чтобы приложиться к мощам святого.

Турецкие археологи — не первые, кто объявил, что нашел настоящее место захоронения Святого Николая. В 1993 году ученые обнаружили в скале на турецком острове Гемиле руины церкви IV века. Гемиле находится недалеко от местности, где располагалась Патара — ликийский город, в котором родился Святой Николай.

Церковь Святого Николая, остров Гемиле, Турция Nadezhda Bolotina / Shutterstock.com

Археологи изучили местность и предположили, что изначально святой был похоронен именно в этой церкви, но затем, после первых мусульманских набегов, его мощи перенесли в Миры (откуда их забрали итальянские купцы). Тогда археологи привели несколько аргументов: древние следы паломничества, обнаруженные в уцелевших фрагментах церкви, и название острова — в Средние века моряки называли Гемиле островом Святого Николая.