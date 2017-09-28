Частная компания запустила сервис для родителей со слоганом «Лучше мы, чем ФСБ». Он следит за детьми в социальных сетях

Российская компания SocialDataHub 27 сентября объявила о запуске сервиса «Родительский контроль», который позволяет родителям следить за активностью детей в социальных сетях. Сервис (он платный и стоит 150 рублей в месяц) будет анализировать лайки, подписки, фотографии и комментарии — и отсылать родителям уведомления, если ребенок всерьез увлекся «радикальными идеями», «планирует преступление», или если ему угрожает опасность от активного в соцсетях взрослого человека. Также он уведомит родителей, что ребенок начал смотреть порно, и предложит поговорить с ним о сексе. Журналист «Медузы» Павел Мерзликин выяснил подробности этой истории.

SocialDataHub — российская компания, специализирующаяся на

Основатель компании SocialDataHub Артур Хачуян рассказал «Медузе», что до 2014 года был главой отдела кибернетики в рекламном агентстве «Апостол» Тины Канделаки. Затем он ушел из компании вместе с коллегами по отделу и основал SocialDataHub, которая специализируется на разработке систем искусственного интеллекта и анализе Big Data. Анализируя открытые данные (например, увлечения, указанные в профилях соцсетей), SocialDataHub может найти потенциальных клиентов для какой-либо коммерческой компании — или помочь им разработать рекламную стратегию.

Кроме того, SocialDataHub работала с государственными и близкими к государству СМИ (среди них «Лайф», РИА Новости, ТАСС), помогая им проводить расследования — компания, например, вычисляла сообщества педофилов для «Лайфа», а также помогала определить личность террориста, взорвавшего бомбу в петербургском метро (в компании отказались уточнить, для какого издания).

Та же команда разработчиков и аналитиков уже под другим юридическим лицом — компания Fubutech — работает с российскими государственными органами. В частности, разрабатывает софт, помогающий искать в соцсетях людей, находящихся под следствием — убийц, педофилов и других преступников. Какие именно органы сотрудничают с компанией, Хачуян не раскрывает. Сейчас, по словам основателя, в компании работают порядка 50 человек.

Лекция Артура Хачуяна «Можно ли определить террориста по его цифровому следу» Лекториум

27 сентября SocialDataHub запустил сервис «Родительский контроль» — для слежки за школьниками в соцсетях

Сервис со слоганом «Лучше мы, чем ФСБ» за 150 рублей в месяц обещает оповещать родителей, если их ребенок стал серьезно интересоваться оружием, самоубийствами, наркотиками; начал писать экстремистские или националистические посты; вступил в сообщества с запрещенным контентом. Также сервис предупредит, если у ребенка в друзьях появились «сомнительные личности» — потенциальные педофилы или другие преступники. Кроме того, «Родительский контроль» будет давать родителям рекомендации по выбору вуза или профессии для ребенка, исходя из его увлечений.

Менее чем за сутки, по словам Хачуяна, на сервис подписались более 1700 родителей. Все они прошли этап модерации, который проверяет, что это действительно родители того ребенка, за которым планируется следить. Также они могут передать сервису ссылки на соцсети своего ребенка, либо же «Родительский контроль» найдет их сам.

Создатель сервиса в разговоре с «Медузой» подчеркнул, что на его разработку компанию подтолкнули расследование «Новой газеты» о «синих китах» и личные обращения знакомых, чьи дети писали экстремистские посты в соцсетях или выкладывали свои интимные фото.

В компании подчеркивают, что используют только открытые данные из соцсетей

В разговоре с «Медузой» Артур Хачуян подчеркнул, что сервис не будет просматривать личные сообщения и не будет отслеживать, на какие сайты ребенок заходит вне соцсетей. Для отправки уведомлений родителям SocialDataHub анализирует открытые данные из аккаунтов ребенка — его комментарии, фотографии, посты, лайки и так далее. Также будут анализироваться увлечения людей, которые состоят у него в друзьях — например, сервис предупредит родителей, если среди друзей появился взрослый, отметившийся в пабликах, связанных, например, с детским порно.

«У нас есть огромное количество открытых данных и возможность предупредить родителей детей, которые вот-то сойдут с грани. Например, вы знаете, что ребенок хочет принести в школу пистолет. И перед вами стоит выбор — предупредить компетентные органы, предупредить родителей или пройти мимо. Я считаю, что нужно предупредить родителей. Плюс решение следить за ребенком принимаем не мы и не наш сервис, а сами родители. Просто мы позволяем ему не вручную миллион комментариев отсмотреть, а сделать это с помощью компьютерной магии», — пояснил Хачуян.

Основатель сервиса сказал, что «Родительский контроль» будет оценивать комментарии и посты ребенка и предупреждать родителей только в случае реальной опасности. Также сервис будет сообщать родителям, что им пора поговорить с ребенком о сексе — если тот начал лайкать порнографические видео. О том, какое именно порноролики просматривал ребенок, сервис сообщать не будет. В случае экстремистских комментариев или постов родители получат от сервиса их точную копию.

От сервиса можно скрыться с помощью фейковой страницы

Артур Хачуян подчеркивает: предполагается, что дети не будут знать о слежке со стороны родителей. Однако если дети все же узнают, признает Хачуян, они могут скрыться за фейковой страницей. В SocialDataHub отмечают, что фейк никак не должен быть связан с основной страницей (например, общими друзьями), иначе его можно вычислить и опять же сообщить родителям о чем-то противоправном.

«Я считаю, что если несовершеннолетний человек начинает творить какую-то ***** [ерунду], я обязан предупредить родителей, а не правоохранительные органы. Шутка про „Лучше мы, чем ФСБ“ — серьезная. Лучше родитель получит уведомление, — рассуждает Хачуян. — Но, конечно, все должно быть в разумных пределах. Без чтения личных переписок и тому подобного».

Интернет-активисты указывают, что данные детей могут попасть к третьим лицам

Глава «Роскомсвободы» (организация мониторит вмешательство государства в интернет) Артем Козлюк в разговоре с «Медузой» отметил, что родители должны оценить риски перед тем, как начинать пользоваться «Родительским контролем». «Слежка за детьми — очень чувствительный момент. Какая бы ни была в компании защита, учитывая человеческий фактор, есть риск утечки данных детей на черный рынок. Все зависит от цены вопроса, а мне кажется, что информацию о детях многие готовы купить за большие деньги. Передавать информацию о своих детях бизнес-структурам — очень сомнительная идея. Но, к сожалению, у нас многие не понимают важность личных данных», — сказал он. Козлюк говорит, что родителям, если они хотят оградить своих детей от чего-то в интернете, лучше настроить на своих устройствах фильтры, которые не позволяют заходить на нежелательные сайты.

Директор «Лиги безопасного интернета» (занимается поиском и блокировкой детского порно и другого противоправного контента; близкая к властям организация, созданная бизнесменом и православным деятелем Константином Малофеевым) Денис Давыдов в разговоре с «Медузой» согласился, что главная опасность такого сервиса — передача данных детей третьим лицам. «В целом мы считаем, что чем больше таких сервисов, тем лучше. Потому что опросы показывают: только 20% россиян пользуются средствами родительского контроля в интернете, а остальные пытаются делать это вручную, но у них плохо получается», — сказал Давыдов.

В SocialDataHub в свою очередь говорят, что все собираемые ими данные находятся в открытом доступе. «По сути, все эти данные уже может просмотреть кто угодно. К ним уже есть доступ третьих лиц», — отметил Хачуян.