Учредитель издания «Сиб.фм» заявил, что новость о Навальном была удалена по просьбе инвесторов. Навальный подает в суд

Оппозиционер Алексей Навальный 27 сентября заявил , что подает в суд на депутата Госдумы из Новосибирска Виктора Игнатова и владельца местного издания «Сиб.фм» Андрея Ксенчука за нарушение закона о СМИ. Навальный считает, что именно по распоряжению Игнатова Ксенчук приказал удалить с сайта новость, анонсирующую митинг политика в Новосибирске 22 сентября 2017 года. Сам Ксенчук открыто признал, что сделал это по просьбе бизнесменов, финансирующих издание.

«Сиб.фм» — новосибирское городское издание, созданное в 2011 году

В апреле 2011 года издание «Сиб.фм» открыли новосибирская журналистка Елена Шкарубо и ее муж Андрей Ксенчук. До этого оба работали в другом новосибирском издании «Тайга.инфо»; Шкарубо была его главредом, а Ксенчук — техническим директором. В «Сиб.фм», по словам Ксенчука, Шкарубо занималась «журналистской составляющей» и недолгое время была главным редактором, сам Ксенчук был директором издания. Сайт быстро приобрел известность в Новосибирске; по итогам 2012-го «Сиб.фм» занял пятое место по цитируемости среди новосибирских СМИ, на него также ссылались федеральные СМИ.

Позднее Шкарубо развелась с мужем и к 2014 году перестала постоянно заниматься проектом, сотрудничая с «Сиб.фм» в качестве автора. Ксенчук продолжал быть директором. Постепенно издание начало терять ключевых журналистов, а вместе с ними и популярность, рассказал «Медузе» один из бывших сотрудников «Сиб.фм» на условиях анонимности. «Издание изначально балансировало на грани окупаемости и регулярно соглашалось на платные публикации без пометки „на правах рекламы“, но честно старалось делать это без потери лица, то есть не соглашаясь на плохо пахнущие вещи. Затем начало соглашаться на все менее этически приемлимые вещи», — говорит источник «Медузы». Ксенчук в разговоре с «Медузой» эти слова опроверг, добавив, что издание всегда соблюдало закон о рекламе, но иногда делало пометку «на правах рекламы» «не очень заметной» для читателей.

Финансовое положение издания также оставалось нестабильным. Владелец и директор издания Андрей Ксенчук написал в фейсбуке, что около полутора лет назад у «Сиб.фм» не осталось выбора — либо закрыться, либо найти деньги. Ксенчук пояснил «Медузе», что с просьбой о помощи он обратился к бывшему сенатору от Новосибирской области, бывшему вице-мэру Новосибирска, депутату Госдумы и члену партии «Единая Россия» Виктору Игнатову. Тот «помог организовать необходимое финансирование», которое предоставили «новосибирские бизнесмены». «Собственных денег Игнатов в „Сиб.фм“ не вкладывал, никакого официального статуса в издании он не имеет», — подчеркнул Ксенчук. Имена инвесторов он назвать отказался. Оперативно связаться с Виктором Игнатовым «Медузе» не удалось.

По словам собственника издания, сейчас в «Сиб.фм» работают примерно 15 человек, дневная аудитория составляет 13-30 тысяч уникальных пользователей.

22 сентября с сайта пропала новость о митинге Навального в Новосибирске. Ее удалили по просьбе инвесторов

О снятии заметки стало известно от главного редактора «Сиб.фм» Сергея Самойленко, который объявил, что в знак протеста увольняется из издания. Он рассказал «Медузе», что 18 сентября на сайте вышла новость с анонсом новосибирского митинга оппозиционного политика Алексея Навального, который должен был состояться 22 сентября. Накануне, 21 сентября, Самойленко получил от Ксенчука сообщение в редакционном чате, что о митинге оппозиционера писать не следует. На следующий день Самойленко от одного из внештатных авторов узнал, что новость исчезла с сайта; в тот же день он сказал собственнику, что увольняется.

Ксенчук подтвердил «Медузе», что новость о митинге сотрудники редакции удалили «по его решению». Он сказал, что получил такую просьбу от новосибирских бизнесменов, которые финансируют «Сиб.фм». Назвать их имена и объяснить их мотивацию он отказался.

Даже у меня лето началось в «Победе». Опубликовано Андреем Ксенчуком 16 июня 2015 г.

Ксенчук добавил, что в любом случае планировал уволить Самойленко и уже вел переговоры с кандидатом на его место. Главными причинами увольнения стало «несоответствие человека должности» — и то, что за год работы Самойленко не смог выстроить редакционные процессы: «Он так и не провел самостоятельно ни одной планерки и ни разу не составил редакционный план хотя бы на месяц». «Думаю, он чувствовал, что в любом случае не выполнит поставленных перед ним задач, и решил воспользоваться ситуацией и уйти именно в такой момент, чтобы приобрести какой-то статус», — заявил Ксенчук «Медузе».

Самойленко утверждает, что до этого никаких претензий со стороны Ксенчука не было. Он также говорит, что до увольнения «точно не знал», что издание связано с Игнатовым.

Собственник «Сиб.фм» регулярно вмешивался в редакционную политику, хотя это нарушение закона о СМИ

Согласно закону о СМИ, учредитель не вправе вмешиваться в деятельность средства массовой информации, за исключением случаев, предусмотренных законом, уставом редакции, договором между учредителем и редакцией (главным редактором).

В разговоре с «Медузой» Ксенчук сказал, что регулярно общался с журналистами издания и обсуждал с ними редакционную политику. «Есть законодательный аспект ситуации, а есть практический. Я всегда тесно общался с журналистами и никогда от них не получал жалоб, что это нарушает закон о СМИ», — сказал он. Ксенчук подтвердил, что старался «учитывать интересы инвесторов» в работе редакции: «Было время, когда мы сами зарабатывали на рекламе и ни от кого не зависели. Но времена изменились, появилось внешнее финансирование, и, конечно, мы учитываем это. Но просьбы от людей, которые нас финансировали, до этого были настолько символические, что редакция их не замечала и не чувствовала на себе». В разговоре с «Медузой» Ксенчук заявил, что не помнит, чтобы с сайта удалялись другие материалы, кроме новости о митинге — но «возможно это было».

За последний год Ксенчук ни разу не просил удалить какой-либо материал, подтвердил «Медузе» Самойленко. «Никаких требований не было, все выходило. В том числе и о Навальном. Навальный был в материалах, и до сих пор на сайте висит интервью с ним», — сказал Самойленко.

«Мы дофига писали о Навальном. Иногда мне казалось, что даже слишком много, редакция теряла баланс. Тогда я иногда говорил редакции: давайте не превращаться в сайт о Навальном», — сказал «Медузе» Андрей Ксенчук. Он отметил, что со стороны инвесторов до этого не было никаких просьб относительно освещения событий, связанных с Навальным, и редакция сама принимала решения. После удаления новости о митинге «Сиб.фм» также планирует «аккуратно вернуться в эту тему» и писать о Навальном, подчеркнул Ксенчук.

Навальный решил подать в суд по факту цензуры

«Мы подаем в суд по факту цензуры и требуем возбудить уголовное дело по факту воспрепятствования журналистской деятельности», — заявил Навальный. Оппозиционер официально обратился к профсоюзу журналистов и работников СМИ с просьбой также обратиться в суд. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади пояснил «Медузе», что иск пока не подан, он составляется. Ответчиком будет Виктор Игнатов (в ФБК считают, что именно он попросил удалить новость о митинге); соответчиком, скорее всего, будет выступать Андрей Ксенчук.

Юрист Сергей Марков, специализирующийся на сфере медиа, пояснил «Медузе», что нарушение собственником пункта закона о СМИ о невмешательстве в редакционный процесс в реальности не приводит ни к каким реальным санкциям. Теоретически нарушителя можно привлечь по статье 144 УК РФ (воспрепятствование журналистской деятельности), но, исходя из судебной практики, уголовные дела в таких случаях возбуждаются крайне редко и еще реже заканчиваются успехом — однако истец может обратиться в Европейский суд по правам человека, и тот с большой вероятностью встанет на его сторону, подчеркнул юрист.