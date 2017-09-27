Владелец «Сиб.фм» объяснил удаление новости о митинге Навального требованием тех, кто финансирует издание

Андрей Ксенчук
07:34, 27 сентября 2017
Надежный источник

Собственник новосибирского издания «Сиб.фм» Андрей Ксенчук заявил, что новость с анонсом митинга в поддержку политика Алексея Навального была убрана с сайта по требованию людей, финансирующих издание.

Ранее стало известно, что из-за этого требования уволился главный редактор «Сиб.фм» Сергей Самойленко. Ксенчук в посте в фейсбуке утверждает, что был недоволен работой Самойленко и искал ему замену. Он отметил, что не симпатизирует Навальному «чисто по-человечески», и поэтому решил выполнить просьбу людей, финансирующих издание.

Кто именно просил удалить новость о Навальном, Ксенчук не рассказал. Но он подтвердил информацию, что финансовую помощь «Сиб.фм» оказывает бывший сенатор от Новосибирской области, член партии «Единая Россия» Виктор Игнатов.

Главный редактор «Сиб.фм» Сергей Самойленко объявил об увольнении из издания после того, как от него потребовали удалить новость о митинге с участием Алексея Навального, прошедшего 22 сентября. Самойленко отмечает, что это было требованием собственника издания.
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