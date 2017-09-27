Владелец «Сиб.фм» объяснил удаление новости о митинге Навального требованием тех, кто финансирует издание

Собственник новосибирского издания «Сиб.фм» Андрей Ксенчук заявил, что новость с анонсом митинга в поддержку политика Алексея Навального была убрана с сайта по требованию людей, финансирующих издание.

Ранее стало известно, что из-за этого требования уволился главный редактор «Сиб.фм» Сергей Самойленко. Ксенчук в посте в фейсбуке утверждает, что был недоволен работой Самойленко и искал ему замену. Он отметил, что не симпатизирует Навальному «чисто по-человечески», и поэтому решил выполнить просьбу людей, финансирующих издание.

Кто именно просил удалить новость о Навальном, Ксенчук не рассказал. Но он подтвердил информацию, что финансовую помощь «Сиб.фм» оказывает бывший сенатор от Новосибирской области, член партии «Единая Россия» Виктор Игнатов.