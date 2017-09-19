истории

Прилично ли обращаться в полицию? Подкаст «Дело случая» с Екатериной Кронгауз и Андреем Бабицким

Meduza
20:06, 19 сентября 2017

Каждую неделю Екатерина Кронгауз и Андрей Бабицкий на конкретных примерах изучают, как меняется этика в современном мире — и где теперь пролегают границы дозволенного. В новом выпуске они обсуждают сложные отношения россиян с полицией: когда обращаться за помощью к правоохранительной системе необходимо, а когда лучше даже не пытаться, как вести себя, если все-таки довелось оказаться внутри системы, и как работают добровольные общественные системы регулирования, когда государственные работать отказываются.

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