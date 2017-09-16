истории

«Это и есть гражданская война». Светлана Алексиевич, Борис Гребенщиков, Дмитрий Быков и другие — о деле Юрия Дмитриева. Видео

Meduza
07:54, 16 сентября 2017
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15 сентября прошло очередное судебное заседание по делу руководителя карельского отделения правозащитного общества «Мемориал», краеведа Юрия Дмитриева. Его обвиняют в изготовлении детской порнографии и развратных действиях — у Дмитриева нашли фотографии несовершеннолетней приемной дочери. Суд назначил новую экспертизу снимков. Защита и друзья Дмитриева уверены, что с помощью судебного процесса с Дмитриевым сводят счеты те, кто недовольны его расследованиями.

За что преследуют Юрия Дмитриева
Meduza

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