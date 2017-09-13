Комедийная актриса Ребел Уилсон выиграла иск против медиахолдинга Bauer Media — она обвинила издания, входящие в него, в клевете. В серии статей, в том числе в журналах Womanʼs Day и OK, утверждалось, что Уилсон преуменьшала возраст и сообщала неправду о своем прошлом. Уилсон в ответ заявила, что журналисты испортили ей карьеру и репутацию. Австралийский суд занял сторону актрисы и обязал Bauer Media выплатить ей многомиллионную компенсацию. «Медуза» рассказывает, что известно об этом деле.

Австралийская актриса и стендап-комедиантка Ребер Уилсон прославилась комедийными ролями в Голливуде в начале 2010-х годов. «Девичник в Вегасе», «Холостячки» и «Идеальный голос» закрепили за Уилсон амплуа «веселой толстушки», а ее чувство юмора и самоироничная критика жестких стандартов красоты принесли актрисе статус иконы бодипозитивного движения. В июне 2013 года Ребел Уилсон впервые появилась на обложке глянцевого журнала — это был британский Glamour. И хотя сама Уилсон регулярно называла себя «негламурной», число публикаций о ней росло; так на обложках многих изданий появилась еще одна героиня размера плюс-сайз (сама Уилсон в 2015-м запустила линию плюс-сайз одежды).

В 2015 году в изданиях Womanʼs Day, Australian Womenʼs Weekly, New Weekly и OK, входящих в немецкий медиахолдинг Bauer Media, вышло восемь публикаций, вызвавших возмущение актрисы. В них говорилось, что Уилсон вольно обращалась с фактами собственной биографии, и делала это намеренно. По утверждению журналистов, актриса врала о своем возрасте, имени, детстве и родстве с Уолтом Диснеем — и все для того, чтобы пробиться в Голливуде. Ребел Уилсон в ответ обвинила издания в травле (совпавшей с выходом продолжения «Идеального голоса») и подала иск в адрес Bauer Media. Актриса не только обвинила холдинг в клевете, но также потребовала компенсацию за упущенную выгоду. По словам Уилсон, эти публикации повредили ее репутации в Голливуде и стоили ей ролей в третьей «Кунг-фу панде» и «Троллях».

В июне 2017 года в Мельбурне завершилось трехнедельное слушание по иску Уилсон. Актриса участвовала в процессе и на протяжении шести дней давала свидетельские показания в суде. В частности, Ребел Уилсон объяснила, что при рождении ей дали имя Мелани Элизабет Баундс, но мать всегда хотела назвать ее Ребел — в честь девочки, певшей на свадьбе родителей Уилсон. Позже актриса действительно сменила имя на Ребел и взяла девичью фамилию своей матери. Что касается родства с Диснеем, доказательств этого так и не нашлось — но Уилсон настаивала, что так считали в ее семье: якобы бабушка актрисы приходилась родственницей жене Уолта Диснея, художнице Лилиан Баундс. Еще одно утверждение, которое в журналах назвали ложью — о том, что она «выросла в гетто», — Ребел Уилсон назвала просто шуткой (актриса родилась и выросла на одной из окраин Сиднея).

В своем выступлении актриса объяснила и то, откуда взялась дезинформация про ее возраст (СМИ утверждали, что она сознательно скостила себе шесть лет). По словам Уилсон, ее агенты посоветовали ей не афишировать возраст (сейчас актрисе 37 лет), однако сама она никогда не называла ложной даты. Уилсон объяснила это голливудским и уточнила, что просто не поправляла журналистов, когда те публиковали неверную информацию. На слушаниях также выступил телепродюсер Питер Принципато, подтвердивший, что к 2015 году карьера Уилсон была на подъеме, а потом словно затормозила — и он не видит других объяснений, кроме вреда публикаций в вышеуказанных изданиях.

Представители Bauer Media в свою очередь настаивали, что публикации в их изданиях были вполне заурядными и по сути верными. Они отрицали, что эти статьи повредили карьере Ребел Уилсон и подчеркивали, что актриса не смогла предоставить никаких бумаг, доказывающих обратное. «Мисс Уилсон стоит отдавать себе отчет в том, что участие в интервью — это не шуточки и не комедийное выступление, — сказала адвокат холдинга. — Она должна понимать, что все, что она рассказывает о себе, журналисты в точности передадут читателям».

Несмотря на это, после двухдневного совещания суд присяжных (состоявший из шести женщин) согласился с доводами Ребел Уилсон. 13 сентября стало известно, что Bauer Media должны будут выплатить актрисе 650 тысяч австралийских долларов за моральный ущерб от клеветы и еще 3,9 миллиона австралийских долларов компенсации за упущенную возможность сыграть в ряде фильмов из-за публикаций в изданиях холдинга (в общей сложности это около 4,5 миллиона американских долларов). Представители Bauer Media назвали эту сумму «экстраординарно большой», а решение суда — основанном на незначительных доказательствах.

В завершение процесса адвокат Ребел Уилсон заявил, что Bauer Media не смогли найти ни одного человека, которому актриса бы целенамеренно сказала неправду. «Целью ее иска были не деньги, — подчеркнул он, — а восстановление ее репутации». Ребер Уилсон написала в твиттере, что это рекордная по австралийским меркам сумма, которую она планирует передать австралийским благотворительным организациям и перечислить на развитие местной киноиндустрии.