Время «преследователей штормов» Зачем команды метеорологов добираются до эпицентров сильнейших ураганов на машинах и самолетах

Власти США объявили эвакуацию более 6 миллионов человек перед мощным ураганом «Ирма» и открыли сотни убежищ. Пользуются ими не все: в США сразу несколько команд метеорологов решили на себе испытать силу «Ирмы» и добраться до самого сердца урагана. «Преследователи шторма», «Охотники за ураганами» и многие другие: среди команд метеорологов есть и те, кто работает ради уникальных съемок, и авиационный отряд министерства обороны США, изучающий штормы с 1944 года.

Кто такие «преследователи штормов»?

Этим термином называют метеорологов или, что реже, просто любителей острых приключений, которые стремятся оказаться в эпицентре сильного урагана. Кто-то передвигается на машинах, кто-то летает над штормом на самолетах. Исследователи делают замеры силы ветра в эпицентре шторма и фиксируют обстановку, а также снимают видео.

Известность метеорологам принесла передача на канале Discovery «Преследователи шторма». Ее герои конструировали бронированные утяжеленные автомобили, которые были защищены от стихии — и отправлялись за ураганами в так называемую Аллею торнадо, территорию между Скалистыми горами и горами Аппалачи в США. Передача выходила с 2007-го по 2012 годы, потом ее отменили из-за низких рейтингов. Аналогичная телепрограмма, но с другими участниками, выходила на американском канале The Weather Channel. Оставшись без постоянных эфиров, энтузиасты-метеорологи не прекратили работу и занимаются либо научными исследованиями, либо производством видео об ураганах на продажу, а зачастую тем и другим одновременно. Создатель «Преследователей шторма», например, сейчас снимает картины для National Geographic об экстремальных проявлениях стихии, которые выходят в формате IMAX.

Еще одна группа «преследователей штормов» — это так называемые «Охотники за ураганами», которые исследуют погодные явления на самолетах. Группа была создана еще в 1940-х, она приписана к министерству обороны США и в первую очередь занимается научными исследованиями и выявлением тропических циклонов в Атлантическом и Тихом океане. Самолеты метеорологов способны пролетать сквозь ураган и делать замеры. Пилотируют эти самолеты в основном армейские резервисты, у которых есть постоянная гражданская работа. Один из них — пилот авиакомпании Delta Airlines.

Зачем они идут на такой риск? Нельзя ли отправить дрон?

Как объясняют эксперты в области исследования ураганов, спутниковые данные и наблюдение за штормами с помощью беспилотных аппаратов помогают работе, но человека они полностью заменить не могут. По крайней мере, сейчас человек куда более полезен — он может быстро принимать решения, управлять сложной метеорологической аппаратурой или даже чинить ее прямо на ходу, как это бывает во время полетов «Охотников за ураганами».

Дроны уже посылали наблюдать за ураганами, но в метеорологических службах их считают лишь дополнением, а не заменой пилотируемым полетам. В целом, исследователи согласны, что в будущем автоматические системы наблюдения за ураганами заменят людей, но произойдет это не скоро.

Как это выглядит?

Storm Chaser Battles Hurricane Irmaʼs Powerful Winds | NBC News NBC News

На этом видео «преследователь шторма» Джастон Дрейк замеряет скорость ветра урагана «Ирма». Прибор показал около 190 километров в час, а Дрейк еле устоял на ногах.

Так выглядит «Ирма» из кабины самолета.

Flying through a Hurricane Eye wall CuriousVideos

Еще одно видео пролета через эпицентр урагана, на этот раз — из документального фильма «Stormchasers».

VIDEO INSIDE A TORNADO!!! Aurora, NE Tornado, June 17, 2009 TVNweather

А вот так выглядел типичный эпизод из документального сериала Discovery «Преследователи шторма». На ютьюбе можно найти все выпуски сериала.