Еще одна смерть бывшего командира таджикского ОМОНа Минобороны России объявило об убийстве военного руководителя «Исламского государства»

Минобороны России заявило, что «министр войны» ИГ Гулмурод Халимов погиб в результате авиаудара в районе Дейр-эз-Зора. Об убийстве бывшего руководителя таджикского ОМОНа сообщалось несколько раз, но подтверждений этой информации нет. Халимова разыскивают больше двух лет, за это время многих членов его семьи либо задержали, либо убили в Таджикистане. «Медуза» рассказывает, что известно про военного руководителя террористов.

Халимов родился в 1975 году в кишлаке Дараи Фони. В начале 1990-х, когда в Таджикистане шла гражданская война, он служил в президентской гвардии. По окончании войны Халимов перешел в ОМОН и возглавил его в 2012 году, дослужившись до полковника. За время службы участвовал в пяти учениях, которые проходили совместно с США по программе Госдепартамента. Одни учения в Луизиане проходили под руководством частной военной компании Blackwater (сейчас называется Academi).

В конце апреля 2015 года Халимов пропал. По словам жены, он рассказал, что уедет на три дня «по делам», а документы и табельное оружие оставил дома. Халимов отключил телефон и не выходил в сеть, хотя до этого постоянно общался с братом в фейсбуке и вайбере.

Сразу же после его исчезновения появились слухи, что Халимов решил присоединиться к «Исламскому государству». Родственники утверждали, что Халимов не был глубоко религиозным человеком, мог пропустить намаз. Знакомый полковника придерживался другой точки зрения. «Он просто стал фанатиком ИГ, среди близких начал распространять идеи этой террористической организации. Наши наставления и советы по абсурдности присоединения к ИГ он нервно игнорировал», — рассказал его знакомый.

Cообщалось, что к началу мая полковник собрал команду из 10 человек и вылетел в Москву, где его якобы видели в Шереметьево. Через полторы недели появилась информация, что его задержали в Турции с фальшивым паспортом, но она не подтвердилась.

28 мая в YouTube и российских соцсетях появилось видео с полковником. Он сидит на фоне пальм с винтовкой в руках (Халимов — профессиональный снайпер) и в окружении троих боевиков. В ролике Халимов объяснил, почему решил присоединиться к «Исламскому государству». Он обвинил власти Таджикистана в гонении мусульман, напомнив про запрет на бороды и хиджабы, и призвал к джихаду. Как утверждал полковник, МВД платило проституткам по 10 долларов и снимало их на видео в хиджабах, чтобы дискредитировать ислам. В ролике Халимов назвал власти Таджикистана «псами», пообещав установить в стране шариат. Об американцах он отозвался как о «свиньях», убивающих мусульман. Полковник также угрожал и России.

В Таджикистане на Халимова завели дело по трем статьям и объявили в розыск по линии Интерпола. После публикации ролика в Таджикистане заблокировали YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Они стали доступны лишь через несколько дней, перед приездом в страну бывшего генсека ООН Пан Ги Муна. В России видео с Халимовым запретили, признав экстремистским.

Первое сообщение об убийстве бывшего руководителя таджикского ОМОНа появились в конце июня 2015 года. Исламисты опровергли эту информацию, опубликовав фотографию, на которой он лежит в кровати со сломанной ногой.

В феврале 2016-го стало известно, что вторая жена Халимова Хумайро Мирова вместе с четырьмя детьми (всего у террориста ко времени исчезновения было восемь детей) уехала к мужу. Мирова работала пресс-секретарем таможенный службы Таджикистана, причем продолжила занимать эту должность после того, как ее мужа объявили в розыск.

США, Евросоюз и ООН ввели санкции против Халимова. В августе 2016 года американские власти объявили награду в 3 миллиона долларов за информацию о местонахождении террориста. Через несколько дней таджикские силовики получили смс с угрозами от Халимова, правда, власти страны отрицали эту информацию. Тогда выяснилось, что Халимов стал «министром войны», (вторым человеком в иерархии ИГ), сменив на этом посту убитого Умара аш-Шишани. Тремя неделями позднее в соцсетях исламистов появилось фото террориста с сыном, на котором оба сидят с .

В апреле 2017 года The Times со ссылкой на источники написала, что международная коалиция во главе с США убила «министра войны». Американские военные эту информацию не подтверждали, террористы — отрицали. Позднее таджикская версия «Радио свобода» опубликовала селфи Халимова с дочерью.

За время, которое Халимов провел в «Исламском государстве», таджикские силовики задержали или убили нескольких его родственников. В июле 2017 года были убиты двое братьев и двое племянников. Как утверждали в МВД Таджикистана, они пытались перейти на территорию Афганистана и были убиты в результате перестрелки.

Еще нескольких родственников военного руководителя ИГ задержали. 18-летнего сына Халимова задержали в Таджикистане и приговорили к 10 годам лишения свободы, обвинив в наемничестве. Племянника террориста задержали в России по подозрению в вербовке таджикской молодежи и экстрадировали. Двоих племянников Мировой приговорили к 15 годам за то, что они помогли ей уехать к мужу.