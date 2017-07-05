От монет до биткоиновТест «Медузы» и Visa про эволюцию денег

В Таджикистане убиты четверо родственников примкнувшего к ИГ экс-командира ОМОНа

РИА Новости
09:54, 5 июля 2017
Надежный источник

В Таджикистане убиты двое братьев и двое племянников бывшего командира республиканского ОМОНа Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к «Исламскому государству».

Родственники Халимова, сообщило МВД Таджикистана, были убиты в ночь на 5 июля сотрудниками правоохранительных органов при попытке перейти на территорию Афганистана.

Представители республиканского МВД подчеркнули, что братья и племянники экс-командира ОМОНа оказали вооруженное сопротивление. В ходе операции старший брат Халимова ранил ножом заместителя начальника УБОП МВД Таджикистана Анвара Хусейнова.

Еще трое родственников Халимова, пытавшиеся перебраться в Афганистан, были задержаны сотрудниками милиции Таджикистана, добавили представители МВД.

В середине апреля был арестован 18-летний сын Халимова Бехруз. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана, включая наемничество. Планируется, что суд в ближайшее время приступит к рассмотрению дела сына экс-командира ОМОН.

«В столкновении с таджикской милицией, произошедшем в ночь на среду на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области, убиты два брата и два племянника, сбежавшего в боевые структуры ИГИЛ* экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова», — сказал собеседник агентства.

РИА Новости
Полковник Гулмурод Халимов, командовавший ОМОНом МВД Таджикистана в течение трех лет, весной 2015 года покинул страну и присоединился к террористической организации «Исламское государство».
Халимов записал видеообращение на русском и таджикском языках, в котором призвал жителей республики начать джихад. Из-за обращения Халилова в Таджикистане на некоторое время был блокирован доступ к крупным соцсетям и видеосервису YouTube.
Халимов, как сообщалось, возглавил военное командование ИГ. В апреле 2017 года появились сообщения, что он был убит в Мосуле в результате авиаудара коалиции, однако власти Таджикистана эту информацию не подтвердили. Халимов по-прежнему находится в международном розыске.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться