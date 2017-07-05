В Таджикистане убиты четверо родственников примкнувшего к ИГ экс-командира ОМОНа
В Таджикистане убиты двое братьев и двое племянников бывшего командира республиканского ОМОНа Гулмурода Халимова, примкнувшего в 2015 году к «Исламскому государству».
Родственники Халимова, сообщило МВД Таджикистана, были убиты в ночь на 5 июля сотрудниками правоохранительных органов при попытке перейти на территорию Афганистана.
Представители республиканского МВД подчеркнули, что братья и племянники экс-командира ОМОНа оказали вооруженное сопротивление. В ходе операции старший брат Халимова ранил ножом заместителя начальника УБОП МВД Таджикистана Анвара Хусейнова.
Еще трое родственников Халимова, пытавшиеся перебраться в Афганистан, были задержаны сотрудниками милиции Таджикистана, добавили представители МВД.
В середине апреля был арестован 18-летний сын Халимова Бехруз. Ему предъявлены обвинения по двум статьям УК Таджикистана, включая наемничество. Планируется, что суд в ближайшее время приступит к рассмотрению дела сына экс-командира ОМОН.
«В столкновении с таджикской милицией, произошедшем в ночь на среду на территории кишлака Ибрат Восейского района Хатлонской области, убиты два брата и два племянника, сбежавшего в боевые структуры ИГИЛ* экс-командира ОМОН МВД страны Гулмурода Халимова», — сказал собеседник агентства.