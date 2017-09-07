Министерство культуры не смогло запретить фильм про Николая Рериха из-за свастики. Главное

Арбитражный суд Московского округа 7 сентября отказался лишить прокатного удостоверения фильм о жизни и творчестве художника Николая Рериха «Зов космической эволюции». На этом настаивало министерство культуры — на том основании, что в фильме демонстрируется свастика, а это по российским законам запрещено. Истцы, представители столичного Международного центра Рерихов, возражали, что запрет «Зова» приведет к тому, что нельзя будет показывать вообще никакие фильмы со свастикой. Другой довод истцов — давний конфликт государства с Центром Рерихов вокруг усадьбы Лопухиных.

Фильм «Зов космической эволюции» был допущен к прокату в России еще в 2013 году. Это документальное кино, в котором речь идет о жизни и творчестве Николая и Елены Рерих. В фильме рассказывается о Центрально-Азиатской экспедиции и международном договоре, известном как . В картине есть несколько кадров, где показаны фашисты и свастика. Эти кадры были взяты из других исторических картин.

В феврале 2017 года министерство культуры отозвало прокатное удостоверение фильма. В министерстве это объяснили тем, что «использовать свастику в целях пропаганды» недопустимо. Конкретно это недопустимо по закону о противодействии экстремизму, статья 6 которого гласит: «В Российской Федерации запрещается использование в любой форме нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ». Впрочем, в апреле 2015 года Роскомнадзор заявлял, что в ведомстве не против свастики, если ее изображение используется не в целях пропаганды фашизма.

В центре не согласились с решением министерства и в июле 2017-го обжаловали его в московском арбитражном суде. Суд встал на сторону создателей фильма — и вновь разрешил его к показу. Представители центра Рериха настаивали, что если фильм, где демонстрируется свастика, но не пропагандируется фашизм, будет запрещен, то есть вероятность, что другие исторические картины ждет та же участь. Это решение поддержал Российский союз ветеранов: там не хотят, чтобы свастика в военных фильмах была заретуширована.

Министерство культуры обжаловало решение в арбитражном суде Московского округа. Апелляция была рассмотрена 7 сентября. Обе стороны — и министерство, и центр Рериха — представляли юристы. На слушания также пришли представители Российского союза ветеранов. Пресс-секретарь союза Наталия Шевелева рассказала «Медузе», что многие ветераны прислали свои письма в поддержку июньского решения суда. Они считают, что демонстрация свастики не является пропагандой нацизма — и запрещать ее демонстрацию нельзя.

Апелляция заняла около пятнадцати минут. Представитель Минкульта Елена Рысева объявила, что закон «не указывает, в каких целях должна использоваться свастика: в целях пропаганды или наоборот» и просто «однозначно и категорически» запрещает ее демонстрацию.

Судья Виктор Кузнецов, выслушав Рысеву, спросил у нее, увидела ли она в фильме пропаганду фашизма. «Я фильм-то посмотрела, но потом открыла статью шесть и все поняла, — ответила юрист министерства культуры. — Я смотрю исторические и военные фильмы по Первому каналу, и последние, что я видела, шли уже с ретушью свастики. Кстати, мой племянник играет в компьютерную игру World of Tanks, и там тоже свастика замазана. Я, конечно, как человек могу быть с этим не согласна, но как юрист понимаю, что так надо».

Адвокат центра Рериха Анна Разумовская сказала, что Минкульт трактует закон в отрыве от смысла — и такая его интерпретация приведет к запрету любых исторических фильмов, где показывают свастику. «Мы вели мониторинг, в скольких фильмах с 8 по 10 мая была показана свастика на канале „Звезда“, „Россия 1“, Первом канале… И насчитали больше двадцати раз», — сказала Разумовская. Вернувшись в зал после пятиминутных размышлений, судья Кузнецов объявил, что жалоба Минкульта не удовлетворена, а фильм «Зов космической эволюции» имеет право на прокатное удостоверение.

Представители центра Рерихов считают, что суд — это просто форма давления на организацию. У центра и министерства давний конфликт. В 2013 году центр потерял своего главного мецената — председателя совета директоров «Мастер-банка» Бориса Булочника (банк обанкротился, а Булочник был объявлен в международный розыск). Тогда Росимущество распорядилось забрать у центра Рериха усадьбу Лопухиных, где он базировался. Центр пытался оспорить это решение, но в апреле 2017 года проиграл дело и был вынужден покинуть усадьбу. Также следствие полагало, что картины, находящиеся в музее, были куплены Булочником на похищенные у «Мастер-банка» средства. В марте 2017 года Минюст провел в музее обыски, изъяв более 200 картин. Юрист центра Анна Разумовская в суде заявила, что попытка запретить «Зов космической эволюции» — это «попытка [государства] надавить на центр с помощью дополнительных инструментов». В чем смысл этого давления, она уточнять не стала.