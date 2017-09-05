Актриса Стелла Барановская полтора года боролась с лейкозом, но ей не верили. Она умерла, отказавшись от химиотерапии

Начинающая актриса и модель Стелла Барановская прославилась после выхода передачи «Прямой эфир» с ее участием. С начала 2016 года Барановская боролась с лейкозом и публиковала в соцсетях дневник своего лечения, для нее собирали средства российские поп-звезды, однако многие ей не верили. Барановскую обвиняли в мошенничестве, а фотографии молодой, эффектной и очень худой девушки в инстаграме называли снимками красивой жизни. 4 сентября Стелла Барановская умерла от лейкоза.

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Sep 4, 2017 at 1:08am PDT

Альтернативные методы лечения

В начале 2016 года Стелле Барановской, которая находилась тогда в США, диагностировали острый лимфобластный лейкоз и назначили курс химиотерапии. Однако девушка отказалась от него после семи сеансов из-за сильных болей во время лечения. Об этом она рассказала на телешоу «Прямой эфир» («Россия 1»), посвященном ее истории. В выпуске, озаглавленном «Мнимая болезнь или чудо исцеления? Актрису обвиняют в мошенничестве», собрались сторонники и противники как самой Барановской, так и различных методов лечения онкологических заболеваний — традиционных и «альтернативных». «Если ты хочешь жить, то ты это вытерпишь», — сказала о химиотерапии одна из гостей передачи, писательница Дарья Донцова, которая также пережила борьбу с онкологическим заболеванием. В то же время, по словам писательницы, она понимает, почему человек может отказаться от такого лечения: «Иногда кажется, что вытерпеть это просто невозможно».

Вместо химиотерапии Барановская решила попробовать нетрадиционные способы борьбы с болезнью, в том числе в клиниках Мексики и США, — и вела подробный дневник своего лечения в инстаграме. Все это время девушку поддерживали российские знаменитости — Анна Семенович, Анфиса Чехова, Лера Кудрявцева, Ксения Бородина. Именно они призывали собирать средства на лечение Барановской (сама она никогда не просила денег) и публиковали в соцсетях посты в ее поддержку. По словам Стеллы Барановской, для нее собрали около 12 миллионов рублей; 100 тысяч долларов из них (то есть около шести миллионов рублей) дал ее друг. Мать Стеллы Барановской сказала, что поддерживала дочь в ее интуитивных решениях, поскольку сама часто принимает решения таким же образом. По ее словам, она более 20 лет придерживается принципов вегетарианства и вылечила свои «проблемы с грудью» самостоятельно, не прибегая к химиотерапии.

На собранные средства Стелла Барановская, в частности, прошла курс в американской клинике Hippocrates Health Institute, где предлагают программы по похудению, улучшению образа жизни и «Полный курс велнеса при раке». По информации «Прямого эфира», этот курс стоит 3470 долларов в неделю (около 200 тысяч рублей), а его главный метод — детоксикация, питание необработанными продуктами, зелеными соками и соком из ростков пшеницы. Также в программу входит посещение инфракрасной сауны, йога и медитация. Все это, как сказали специалисты клиники в комментарии «Прямому эфиру», «возвращает телу состояние мира и гармонии», поскольку «тело может само себя исцелять». На официальном сайте клиники указано, что это курс, который может быть включен в стандартную программу медицинского лечения для того, чтобы «увеличить шансы на выздоровление».

Кто выступал против Стеллы Барановской

Барановской в студии «Прямого эфира» оппонировала блогер Мадина Татраева, которая также боролась с онкологическим заболеванием. Татраева рассказала, что познакомилась с Барановской в соцсетях и поначалу поддерживала ее, но, увидев, что вместо химиотерапии та лечится инфракрасной сауной и солнечными ваннами, начала сомневаться в ее болезни и подлинности ее медицинских документов. Татраева основала паблик во «ВКонтакте» «Против лжи Стеллы Барановской», в описании которого говорится, что «болезнь Стеллы это фикция, а сама она шарлатанка». Автор сообщества утверждала, что Барановская стремилась обогатиться и прославиться, выдавая себя за онкобольную.

Многие пользователи соцсетей, узнав, как лечится Барановская и увидев фотографии девушки в инстаграме (сейчас он закрыт), тоже не поверили в ее диагноз. Например, на нескольких снимках очень худая девушка позирует на пляже и в тропическом саду во время лечения в США. «Почему ей собирали деньги на лечение и она при этом отдыхала на морях?» — до сих пор пишут пользователи соцсетей. Сама Барановская объясняла, что соцсети не отражают реальности и она, как и многие, просто старалась выглядеть наиболее привлекательно — например, не показывать себя с лысой головой или развившимся из-за болезни косоглазием. Ее обвиняли не только в том, как она выглядит, но и в том, что по-настоящему больной человек не сможет каждый день публиковать посты в соцсетях.

Отдельная дискуссия разгорелась о том, должны ли больные предоставлять благотворителям отчет о потраченных средствах. Критики Барановской обращали внимание, что отсутствие прозрачности в ее случае не просто вызывает сомнения в искренности девушки, но и может оттолкнуть людей от дальнейшего участия в благотворительности. Однако так считали не все. «Если вы помогли, то не надо потом просить чеки», — сказала на «Прямом эфире» одна из защитниц Барановской, участница телешоу «Дом-2» Катя Жужа.

«Красивым людям тяжело быть несчастными»

«Стелла умерла какой-то мученической смертью… в диких болях и переживая за то, что ты, Макс Котин, даже в этой ситуации отвернулся от своего маленького сына. А еще она плакала из-за твоего поста, Мадина Татраева, о том, что она шарлатан», — написала 4 сентября в инстаграме певица и правозащитница Катя Гордон, помогавшая Барановской официально установить отцовство ребенка — у Барановской остался шестилетний сын. По словам Гордон, родственники Стеллы не поддерживали ее — и она не хотела, чтобы после ее смерти ребенок остался на попечении бабушки. «Именно поэтому Барановская просила как-то достучаться до отца ребенка», — сказала Гордон в комментарии «Комсомольской правде». Однако Гордон и Барановская не успели подать иск по установлению отцовства. «Красивым людям вообще тяжело быть несчастными — кто их пожалеет? Сама же виновата, очевидно. Еще и плюнут в спину», — добавила Гордон.

После смерти Барановской Анфиса Чехова написала в инстаграме, что хотела переубедить подругу в выборе лечения, но приняла ее решение: «Временами хотелось трясти ее и кричать: „Ну послушай же меня!!! Я же знаю, как для тебя лучше!“, но я научилась стискивать зубы и затыкаться, потому что Любовь не связывает по рукам и ногам! Любовь дает возможность другому Человеку делать свой Выбор!» (орфография оригинала сохранена).

В сообществе «Против лжи Стеллы Барановской» сейчас состоят 234 человека, а на его стене пользователи соцсети обвиняют основательницу сообщества Мадину Татраеву и ее сторонников в том, что они не поверили девушке и затравили ее. Сторонники и противники Барановской продолжают спорить, кто виноват в ее смерти — и как правильно говорить публично о борьбе с тяжелыми заболеваниями. «Я могу сказать лишь одно. Это был Стеллин выбор — лечиться нетрадиционным методом. Больше у меня никаких комментариев нет», — сказала телеканалу «Барс» блогер Мадина Татраева.