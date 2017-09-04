Девять с половиной месяцев в космосе Астронавтка Пегги Уитсон вернулась на Землю. Так долго на орбите не была ни одна женщина

3 сентября в Казахстане приземлился экипаж — россиянин Федор Юрчихин и американцы Джек Фишер и Пегги Уитсон. Юрчихин и Фишер непрерывно находились на орбите 136 суток, а Пегги Уитсон — 289. «Медуза» рассказывает об астронавтке, которая пробыла в космосе дольше всех своих американских коллег и поставила несколько рекордов среди женщин в космосе.

Биохимик Пегги Уитсон впервые отправилась в космос в 2002 году — бортинженером в составе экипажа МКС-5. До этого были годы научной работы, связанной с космосом: Уитсон занималась созданием оборудования для исследований костной ткани в космосе, а в 1992 году возглавила российско-американскую исследовательскую программу «Мир-Шаттл». Спустя четыре года Уитсон взяли в космонавты. Два года тренировок и подготовки, несколько лет работы в NASA — и 5 июня 2002 года она вместе с Валерием Корзуном и Сергеем Трещевым полетела на МКС.

Во время своей первой экспедиции, продлившейся полгода, Уитсон занималась не только научными исследованиями, но и, к примеру, провела четыре с половиной часа в открытом космосе, устанавливая защиту от микрометеороидов. Второй раз она полетела на МКС в 2007 году уже в статусе главы экспедиции — став первой женщиной-командиром орбитальной станции. К концу полета Уитсон была обладательницей и еще одного рекорда среди астронавток NASA по времени, проведенном в открытом космосе. Тогда он составлял 39 часов и 46 минут.

Fashion police, you have to grade us on a curve – we just love our country… a LOT!! Happy Birthday U.S.A.! #4thofJuly pic.twitter.com/gPVp4kJ8TH — Peggy Whitson (@AstroPeggy) July 4, 2017

В свой последний, третий полет на МКС Пегги Уитсон отправилась с космодрома Байконур в середине ноября 2016 года — и осталась там на полтора срока. 10 апреля 2017 года Уитсон снова возглавила экипаж, а спустя две недели поставила новый американский рекорд продолжительности нахождения в космосе, побив предыдущее достижение Джеффа Уильямса — с чем ее поздравил и президент США. Дональд Трамп позвонил на МКС прямо из Белого дома (правда, умудрившись сначала назвать астронавтку Уотсон), поговорил с ней о грядущих полетах на Марс и о том, как экипаж на МКС превращает свою мочу в воду.

Главным занятием Уитсон на МКС все это время оставались научные исследования в единственной внеземной лаборатории. Вместе со своим коллегой Джеком Фишером они провели сотни экспериментов в области биологии, физики и наук о Земле: изучали влияние микрогравитации на глаза астронавтов, работу стволовых клеток и новый медикамент для лечения рака, комбинирующий химиопрепарат и антитела. А также выращивали салат в научных целях (и не только). Как написала астронавтка в своем твиттере, который она вела на орбите: «Самое классное, что остатки от эксперимента мы можем съесть!»

1 июня 2017 года Уитсон передала командование на МКС Федору Юрчихину, а 3 сентября они вместе с Юрчихиным и Фишером втроем вернулись на Землю. В общей сложности Уитсон провела на земной орбите 665 дней: это по-прежнему больше, чем у любого другого американского астронавта (включая мужчин). «Я искренне полагаю, что нам необходимо постоянно ставить новые рекорды, потому что это символизирует то, как мы развиваем наши космические исследования», — сказала Уитсон в интервью Associated Press. Она добавила, что до сих пор не может свыкнуться с мыслью, что может стать для кого-то примером для подражания.

9 февраля 2017 года Пегги Уитсон исполнилось 57 лет. Она любит тягать железо, играть в баскетбол, кататься на водных лыжах и велосипеде, и теперь у нее снова будет возможность этим заняться. Но астронавтка говорит, что будет скучать по космосу и невесомости, особенно поначалу, когда гравитация кажется «полным ОТСТОЕМ». Она рассказала, что никогда не забудет вид на Землю из космоса: «До конца моих дней мои глаза будут обращены к горизонту в попытке снова увидеть этот волшебный и безмятежный изгиб». Впрочем, Уитсон признается, что в земной жизни есть и свои преимущества. «Первое, что я сделаю, вернувшись, — схожу в обычный туалет, где есть смыв. Просто не спрашивайте. Поверьте, вы не хотите знать подробности», — пошутила (а может, и нет) она перед возвращением домой.