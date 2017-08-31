Стыдные вопросы о празднике Курбан-байрам А баранов обязательно резать? Почему все молятся на улице и такой толпой?

Вечером 31 августа начался Курбан-байрам. Это главный и одновременно самый заметный для сторонних людей мусульманский праздник. На Курбан-байрам часто ограничивают движение, на улицах множество людей совершают непонятные обычным людям ритуалы, а в СМИ бесконечно показывают сюжеты о несчастных баранах. «Медуза» попросила религиоведа, доцента Центра изучения религий РГГУ Светлану Бабкину ответить на базовые вопросы о Кубран-байраме.

Курбан-байрам — это как Пасха у христиан? Самый главный праздник?

Да. Жертвоприношение на Курбан-байрам (по-тюркски) или Ид аль-адха (на арабском) — «праздник жертвоприношения» — основное событие религиозного года, завершающее ритуал хаджа. Хадж, паломничество в Мекку, — один из столпов ислама, и хоть раз в жизни его обязан совершить каждый взрослый, физически здоровый мусульманин, который в состоянии обеспечивать себя и свою семью. Во время хаджа паломники как бы путешествуют назад во времени, к дням пророка Ибрагима, установившего правила хаджа. Община прошлого и настоящего, община раскиданная по всему миру, становится единой, и в день стояния в долине Арафат словно предстает перед Богом, как будет стоять в день суда. Ритуал жертвоприношения напоминает об Ибрагиме, которому, в испытание его верности Богу, было приказано принести в жертву сына Измаила, но в самый момент жертвоприношения, Бог остановил Ибрагима, повелев ему принести в жертву барана. В иудейской и христианской традиции Ибрагима называют Авраамом и в истории про жертвоприношение фигурирует младший сын — Исаак. Но в Коране главным действующим лицом этого сюжета становится именно Измаил, а рождение Исхака (Исаака) становится наградой Ибрагиму за верность. Жертвоприношение на Курбан-байрам — символ веры и верности Богу, знак жертвенности и смирения, совершаемое в знак раскаяния в грехах, ради очищения и спасения даже теми, кто не принимал участия в хадже.

Почему на фотографиях Курбан-байрама толпа людей на коленях? Это особая молитва?

Да. Это праздничная молитва, совершаемая в мечети дважды в год — на праздник Ураза-байрам и на праздник Курбан-байрам. Она обязательная для всех мусульман, которые могут совершать хадж. Эта молитва очень похожа на обычный намаз, который мусульмане должны совершать пять раз в день, но если ежедневный намаз можно совершать в любом месте и в одиночестве, праздничная молитва проводится в мечети в присутствии всей общины, и в нее вводятся особые, связанные с праздником элементы. Обязательная часть намаза — земные поклоны, саджа, во время которых человек должен коснуться лбом и носом молитвенного коврика. Это — символ смирения и главная часть молитвы. Большинству фотографов именно она кажется самой иллюстративной, а потому поклон чаще всего можно увидеть на фотографиях.

Почему в Курбан-байрам столько людей на улицах? Ведь можно помолиться в мечети!

Можно, но так как в этот день на молитву приходят все, кто только может, люди не вмещаются в стенах мечети и вынуждены молится на улицах. Это не показуха, и временами, когда погода плохая, верующие даже жалеют об этом, но у них не остается выбора. Ислам разрешает молитву в любом чистом месте, поэтому практика молитвы на улицах в тех случаях, когда мечеть не вмещает всех желающих, достаточно распространена во всем мире. Если бы мечетей было больше, молящихся на улице было бы меньше.

Резать баранов обязательно? Нельзя просто купить баранину на рынке?

Строго говоря, нельзя. Животное, которое покупается уже заколотым, не засчитывается за жертвоприношение. Некоторые люди покупают баранину, но это скорее символический жест, с религиозной точки зрения смысла в этом нет. Важен именно ритуал заклания, совершаемый осознанно в знак покаяния, душевного и физического очищения. Человек должен выбрать и купить животное (барана, овцу, козу, корову, быка или верблюда), привести его на бойню. Если человек не умеет зарезать животное сам, его режет забойщик — обязательно мусульманин и обязательно в соответствии с ритуалом. Только треть мяса съедает семья жертвователя, остальное раздается близким, друзьям и даже незнакомым людям. Можно угощать даже немусульман, любого человека. Животных не режут в мечетях. К убою животных на улице большинство мусульман относятся как к варварской традиции, хотя желающие шокировать окружающих находятся везде и всегда. Обычно в больших городах есть официальный список боен, в которых совершается ритуальный забой скота во время праздника. В мусульманской сельской местности животных могут забивать во дворе дома или в поле.

15.10.2013 Верующие ведут жертвенных баранов в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам возле Сибирской соборной мечети в Омске. Алексей Мальгавко / Sputnik / Scanpix / LETa

Кроме баранов есть какие-то еще важные ритуалы?

Как уже было сказано, Курбан-байрам связан с хаджем. Тот, кто отправляется в хадж, совершает множество разных ритуалов на протяжении целой недели. Для тех, кто в хадже не участвует, ночь или часть ночи перед праздником желательно провести в молитве. До праздничного намаза человек должен совершить ритуальное омовение, а затем, одевшись чисто и нарядно, пойти в мечеть на праздничную молитву. Затем, в течение трех дней, люди могут принести жертву. В эти дни мусульмане не работают, они ходят в гости, на кладбища, поздравляют друг друга, раздают милостыню.

Перед Курбан-байрамом надо соблюдать какой-то пост?

Обязательный пост в исламе — пост в месяц Рамадан, завершается праздником разговения Ураза-байрам или Ид аль фитр. В религиозном календаре Курбан-байрам привязан именно к этому посту и происходит на 70-й день после праздника Ураза-байрам. Все остальные посты, в том числе однодневный или десятидневный пост перед Курбан-байрамом, считаются дополнительными и исполняются по желанию. Благочестивые люди соблюдают все эти посты, считая, что они ведут к очищению души и прощению грехов.