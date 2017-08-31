20 лет со дня смерти Дианы: за что принцессу так любили и почему в ее смерти обвиняют папарацци?

31 августа исполняется 20 лет со смерти Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, бывшей супруги принца Чарльза, матери принцев Уильяма и Гарри. Диана была известна как благотворитель, и даже после развода с Чарльзом она оставалась любимицей британской публики. Ее смерть стала национальной трагедией, а ее жизнь в статусе принцессы и конфликт с королевской семьей — одним из важнейших сюжетов современной британской истории. «Медуза» отвечает на главные вопросы о жизни и смерти Дианы.

Почему Диана рассталась с принцем Чарльзом?

В 1981 году за свадьбой 20-летней Дианы Спенсер и 32-летнего принца Чарльза следили в прямом эфире 750 миллионов человек. Юная Диана видела Чарльза до свадьбы всего несколько раз, но казалась подходящей для него невестой: из знатной семьи, с незапятнанной репутацией, красивая, скромная, хорошо воспитанная. Брак, который так пышно отмечался, уже к середине 1980-х развалился.

Как рассказывала Диана, Чарльз к ней холодно относился, они могли неделями не видеться, а вскоре после рождения второго ребенка в 1984 году она узнала, что супруг возобновил отношения с замужней Камиллой Паркер-Боулс. Чарльз был знаком с Камиллой с начала 1970-х, они встречались, но их отношения ничем не завершились: принцу нужно было служить в вооруженных силах, да и связь с куда менее знатной женщиной королевская семья не одобряла. Сама Диана также начала встречаться с другим мужчиной.

В 1992 году обо всех проблемах королевского брака стало известно из книги «Диана: ее настоящая история», написанной со слов принцессы. После этого пара прекратила отношения, а в 1996 году они официально развелись под давлением королевы Елизаветы II.

Позднее стало известно, что и Диана, и Чарльз сомневались перед церемонией бракосочетания. Чарльз признавался, что его новая знакомая (и будущая жена) оказалась сложным, эмоциональным человеком с расстройством питания; Диана подозревала, что сердце Чарльза занято другой. У них было мало общих интересов, сказывалась и существенная разница в возрасте.

За что Диану так любили?

Диана Спенсер была мало похожа на любого представителя королевской семьи Великобритании. Достаточно открытая, непосредственная и раскованная, совсем не похожая ни на своего чопорного мужа, ни на Елизавету II, которую воспринимают как государственный символ. Диана очень много сделала для того, чтобы приблизить королевскую семью к народу, и во многом ей это удалось благодаря своей благотворительной деятельности.

Принцесса Диана навещает больных СПИДом в The London Lighthouse Aids Centre. Лондон, 5 октября, 1989 год Ian Swift / Evening Standard /REX / Vida Press

Диана была одной из первых знаменитостей, кто стал заниматься проблемой ВИЧ/СПИДа, в то время стигматизированного заболевания, означавшего верную смерть. Она фотографировалась и здоровалась за руку с ВИЧ-инфицированными, хотя еще в конце 1980-х даже врачи и медсестры не решались к ним прикасаться, боясь заразиться малоизученным вирусом. Хорошо известен ее визит в канадский центр профилактики ВИЧ/СПИДа в Торонто в 1991 году: Диана обнимала пациентов, пожимала им руки и целовала их.

Кроме того, Диана поддерживала жертв пехотных мин, интересовалась вопросами паллиативной помощи и многими другими аспектами благотворительной работы, которые ранее в поле зрения королевской семьи попадали нечасто. То, как сейчас себя ведет жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, — прямое подражание Диане.

Почему в смерти Дианы обвиняют папарацци?

После расставания с Чарльзом все британские таблоиды объявили охоту за любыми сведениями о личной жизни принцессы Уэльской. Она тогда была одной из самых известных женщин в мире, поэтому за ней все время следовали папарацци. Это была именно что полномасштабная охота, и Диана была вынуждена скрываться. Как только она появлялась на публике с каким-то мужчиной, таблоиды сразу вносили его в список ее возлюбленных. Диану снимали в спортзале, на отдыхе — везде, где она появлялась, независимо от того, было ли это частное мероприятие или публичное.

Несмотря на повышенное внимание со стороны папарацци, Диана много общалась с прессой и поддерживала дружеские отношения с несколькими журналистами, в том числе с корреспондентом The Daily Mail Ричардом Кеем. Незадолго до смерти она позвонила ему и пожаловалась на британскую прессу: мол, за рубежом к ней относятся гораздо лучше. Она говорила ему, что хочет на время пропасть из публичного поля и сконцентрироваться на себе.

31 августа 1997 года Диана вместе с другом Доди Аль-Файедом оказалась проездом в Париже. Они вышли из отеля и сели в «Мерседес», за ними погнались сразу несколько фотографов на мотоциклах, чтобы снять пару вместе на заднем сиденье автомобиля.

Машина врезалась в ограждение тоннеля на большой скорости; водитель был пьян. Согласно популярной версии, которую поддерживает семья Дианы, водитель ехал с превышением скорости, чтобы уйти от папарацци. Первым человеком, оказавшимся на месте автокатастрофы, был именно фотограф, — и вместо того, чтобы помочь пострадавшим, он стал делать снимки (они так и не были опубликованы). Семерых папарацци поначалу задержали по подозрению в причастности к смерти Дианы, водителя и Доди Аль-Файеда, но затем их отпустили; вина фотографов не была доказана.

Правда ли, что королевская семья не хотела пышных похорон Дианы?

Смерть Дианы 31 августа 1997 года привела к одному из самых серьезных кризисов в истории Букингемского дворца. К тому времени Диана уже была разведена с Чарльзом и формально не являлась частью королевской семьи (а также не носила титул), но ее смерть вызвала потрясение не только в британском обществе, но и по всему миру.

Похороны Дианы в прямом эфире смотрели 2,5 миллиарда человек — до сих пор это одна из самых популярных трансляций в истории телевидения. Государственные флаги в Великобритании были приспущены, Диану хоронили с почестями, которые полагаются королевской особе.

Но все могло быть иначе. Как сообщал британский Channel 4 в сентябре 1997 года, королева Елизавета II хотела, чтобы Диану похоронили как обычного подданного Великобритании. Согласно этим сообщениям, на пышных похоронах, подобающих члену королевской семьи, настоял принц Чарльз.

Похороны принцессы Дианы, Лондон, 6 сентября 1997 год REX / Vida Press

Елизавета II в день смерти Дианы вместе с внуками отдыхала в поместье Балморал в Шотландии. Она не стала прерывать отдых и выступать с каким-либо заявлением несмотря на то, что после смерти Дианы начался стихийный национальный траур. Соболезнования в связи со смертью она выразила только пять дней спустя, за что ее сильно критиковали в прессе; по данным The Daily Telegraph, королева тогда переживала, что британцам не понравилось отсутствие своевременной реакции с ее стороны.

Обстоятельства похорон Дианы подробно разобраны в художественном фильме «Королева» с Хелен Миррен в главной роли (Елизавета II смотреть его отказалась, чтобы не переживать вновь «худшую неделю в жизни») и в многочисленных документальных картинах.

Как смерть матери пережили принцы Уильям и Гарри?

В день смерти Дианы Гарри и Уильям были вместе с бабушкой в замке Балморал. Уильяму было 15, Гарри — 12. Подростков ограждали от подробной информации об автокатастрофе (первое время они знали лишь о самом факте смерти) — в замке даже спрятали телевизоры и радио.

На похоронах Уильям и Гарри вместе с отцом, а также дедушкой, принцем Филиппом, шли за гробом матери. До сих пор ни Гарри, ни Уильям не говорили о том, как переживали смерть Дианы, но незадолго до двадцатой годовщины дали сразу несколько интервью. Уильям признался, что не понимал, почему так много людей соболезнуют смерти Дианы — ведь они ее даже не знали. С возрастом он осознал, какую важную роль принцесса Уэльская играла в британском обществе, и признался, что ему искренне жаль, что Диана не смогла познакомиться с его женой Кейт Миддлтон и увидеть их детей. Он также поблагодарил Елизавету II за то, что она оградила принцев от общественного внимания и позволила пережить им горе без телекамер.

Гарри рассказывал, что пытался «спрятать голову в песок» и заставить себя не думать о матери. Он считал, что если сможет игнорировать мысли о ней, то быстрее справится с потерей. Спустя почти 20 лет после ее смерти он по настоянию брата обратился к психотерапевтам, и только тогда у него получилось разобраться в своих чувствах. Особенно тяжело ему дались последние пару лет. По словам Гарри, он испытывал приступы гнева, страдал от депрессии и жил на грани срыва.