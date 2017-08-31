20 лет со дня смерти Дианы: за что принцессу так любили и почему в ее смерти обвиняют папарацци?
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31 августа исполняется 20 лет со смерти Дианы Спенсер, принцессы Уэльской, бывшей супруги принца Чарльза, матери принцев Уильяма и Гарри. Диана была известна как благотворитель, и даже после развода с Чарльзом она оставалась любимицей британской публики. Ее смерть стала национальной трагедией, а ее жизнь в статусе принцессы и конфликт с королевской семьей — одним из важнейших сюжетов современной британской истории. «Медуза» отвечает на главные вопросы о жизни и смерти Дианы.
Почему Диана рассталась с принцем Чарльзом?
В 1981 году за свадьбой 20-летней Дианы Спенсер и 32-летнего принца Чарльза следили в прямом эфире 750 миллионов человек. Юная Диана видела Чарльза до свадьбы всего несколько раз, но казалась подходящей для него невестой: из знатной семьи, с незапятнанной репутацией, красивая, скромная, хорошо воспитанная. Брак, который так пышно отмечался, уже к середине 1980-х развалился.
Как рассказывала Диана, Чарльз к ней холодно относился, они могли неделями не видеться, а вскоре после рождения второго ребенка в 1984 году она узнала, что супруг возобновил отношения с замужней Камиллой Паркер-Боулс. Чарльз был знаком с Камиллой с начала 1970-х, они встречались, но их отношения ничем не завершились: принцу нужно было служить в вооруженных силах, да и связь с куда менее знатной женщиной королевская семья не одобряла. Сама Диана также начала встречаться с другим мужчиной.
В 1992 году обо всех проблемах королевского брака стало известно из книги «Диана: ее настоящая история», написанной со слов принцессы. После этого пара прекратила отношения, а в 1996 году они официально развелись под давлением королевы Елизаветы II.
Позднее стало известно, что и Диана, и Чарльз сомневались перед церемонией бракосочетания. Чарльз признавался, что его новая знакомая (и будущая жена) оказалась сложным, эмоциональным человеком с расстройством питания; Диана подозревала, что сердце Чарльза занято другой. У них было мало общих интересов, сказывалась и существенная разница в возрасте.
За что Диану так любили?
Диана Спенсер была мало похожа на любого представителя королевской семьи Великобритании. Достаточно открытая, непосредственная и раскованная, совсем не похожая ни на своего чопорного мужа, ни на Елизавету II, которую воспринимают как государственный символ. Диана очень много сделала для того, чтобы приблизить королевскую семью к народу, и во многом ей это удалось благодаря своей благотворительной деятельности.
Диана была одной из первых знаменитостей, кто стал заниматься проблемой ВИЧ/СПИДа, в то время стигматизированного заболевания, означавшего верную смерть. Она фотографировалась и здоровалась за руку с ВИЧ-инфицированными, хотя еще в конце 1980-х даже врачи и медсестры не решались к ним прикасаться, боясь заразиться малоизученным вирусом. Хорошо известен ее визит в канадский центр профилактики ВИЧ/СПИДа в Торонто в 1991 году: Диана обнимала пациентов, пожимала им руки и целовала их.
Кроме того, Диана поддерживала жертв пехотных мин, интересовалась вопросами паллиативной помощи и многими другими аспектами благотворительной работы, которые ранее в поле зрения королевской семьи попадали нечасто. То, как сейчас себя ведет жена принца Уильяма Кейт Миддлтон, — прямое подражание Диане.
Почему в смерти Дианы обвиняют папарацци?
После расставания с Чарльзом все британские таблоиды объявили охоту за любыми сведениями о личной жизни принцессы Уэльской. Она тогда была одной из самых известных женщин в мире, поэтому за ней все время следовали папарацци. Это была именно что полномасштабная охота, и Диана была вынуждена скрываться. Как только она появлялась на публике с каким-то мужчиной, таблоиды сразу вносили его в список ее возлюбленных. Диану снимали в спортзале, на отдыхе — везде, где она появлялась, независимо от того, было ли это частное мероприятие или публичное.
Несмотря на повышенное внимание со стороны папарацци, Диана много общалась с прессой и поддерживала дружеские отношения с несколькими журналистами, в том числе с корреспондентом The Daily Mail Ричардом Кеем. Незадолго до смерти она позвонила ему и пожаловалась на британскую прессу: мол, за рубежом к ней относятся гораздо лучше. Она говорила ему, что хочет на время пропасть из публичного поля и сконцентрироваться на себе.
31 августа 1997 года Диана вместе с другом Доди Аль-Файедом оказалась проездом в Париже. Они вышли из отеля и сели в «Мерседес», за ними погнались сразу несколько фотографов на мотоциклах, чтобы снять пару вместе на заднем сиденье автомобиля.
Машина врезалась в ограждение тоннеля на большой скорости; водитель был пьян. Согласно популярной версии, которую поддерживает семья Дианы, водитель ехал с превышением скорости, чтобы уйти от папарацци. Первым человеком, оказавшимся на месте автокатастрофы, был именно фотограф, — и вместо того, чтобы помочь пострадавшим, он стал делать снимки (они так и не были опубликованы). Семерых папарацци поначалу задержали по подозрению в причастности к смерти Дианы, водителя и Доди Аль-Файеда, но затем их отпустили; вина фотографов не была доказана.
Правда ли, что королевская семья не хотела пышных похорон Дианы?
Смерть Дианы 31 августа 1997 года привела к одному из самых серьезных кризисов в истории Букингемского дворца. К тому времени Диана уже была разведена с Чарльзом и формально не являлась частью королевской семьи (а также не носила титул), но ее смерть вызвала потрясение не только в британском обществе, но и по всему миру.
Похороны Дианы в прямом эфире смотрели 2,5 миллиарда человек — до сих пор это одна из самых популярных трансляций в истории телевидения. Государственные флаги в Великобритании были приспущены, Диану хоронили с почестями, которые полагаются королевской особе.
Но все могло быть иначе. Как сообщал британский Channel 4 в сентябре 1997 года, королева Елизавета II хотела, чтобы Диану похоронили как обычного подданного Великобритании. Согласно этим сообщениям, на пышных похоронах, подобающих члену королевской семьи, настоял принц Чарльз.
Елизавета II в день смерти Дианы вместе с внуками отдыхала в поместье Балморал в Шотландии. Она не стала прерывать отдых и выступать с каким-либо заявлением несмотря на то, что после смерти Дианы начался стихийный национальный траур. Соболезнования в связи со смертью она выразила только пять дней спустя, за что ее сильно критиковали в прессе; по данным The Daily Telegraph, королева тогда переживала, что британцам не понравилось отсутствие своевременной реакции с ее стороны.
Обстоятельства похорон Дианы подробно разобраны в художественном фильме «Королева» с Хелен Миррен в главной роли (Елизавета II смотреть его отказалась, чтобы не переживать вновь «худшую неделю в жизни») и в многочисленных документальных картинах.
Как смерть матери пережили принцы Уильям и Гарри?
В день смерти Дианы Гарри и Уильям были вместе с бабушкой в замке Балморал. Уильяму было 15, Гарри — 12. Подростков ограждали от подробной информации об автокатастрофе (первое время они знали лишь о самом факте смерти) — в замке даже спрятали телевизоры и радио.
На похоронах Уильям и Гарри вместе с отцом, а также дедушкой, принцем Филиппом, шли за гробом матери. До сих пор ни Гарри, ни Уильям не говорили о том, как переживали смерть Дианы, но незадолго до двадцатой годовщины дали сразу несколько интервью. Уильям признался, что не понимал, почему так много людей соболезнуют смерти Дианы — ведь они ее даже не знали. С возрастом он осознал, какую важную роль принцесса Уэльская играла в британском обществе, и признался, что ему искренне жаль, что Диана не смогла познакомиться с его женой Кейт Миддлтон и увидеть их детей. Он также поблагодарил Елизавету II за то, что она оградила принцев от общественного внимания и позволила пережить им горе без телекамер.
Гарри рассказывал, что пытался «спрятать голову в песок» и заставить себя не думать о матери. Он считал, что если сможет игнорировать мысли о ней, то быстрее справится с потерей. Спустя почти 20 лет после ее смерти он по настоянию брата обратился к психотерапевтам, и только тогда у него получилось разобраться в своих чувствах. Особенно тяжело ему дались последние пару лет. По словам Гарри, он испытывал приступы гнева, страдал от депрессии и жил на грани срыва.