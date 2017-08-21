«Биг-Бен» прозвонил в последний раз перед реставрацией. Видео

Часы на башне Вестминстерского дворца, известные под названием «Биг-Бен», 21 августа последний раз пробили полдень перед реставрацией. Ремонт продлится до 2021 года. Во время него куранты, отбивающие в обычном режиме каждую четверть часа, будут звонить только по особым случаям, например, в канун Нового года. По данным британских СМИ, реставрация часов обойдется в 30 миллионов фунтов стерлингов.