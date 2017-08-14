Что происходит в России? Игра «Медузы» и «Ингосстраха»

Куранты «Биг-Бена» остановят на ремонт на четыре года

The Guardian
09:27, 14 августа 2017
Надежный источник

Куранты Вестминстерского дворца, известные под названием «Биг-Бен», отключат для ремонта на четыре года.

Бой часов будет отключен сразу же после полудня 21 августа. В следующий раз куранты можно будет услышать лишь в 2021 году.

Жителям и гостям Лондона предлагают прийти 21 августа к Вестминстерскому дворцу, чтобы послушать, как последний раз перед перерывом в четыре года будут отбивать полдень.

В ходе ремонта планируется перебрать механизм боя и хода часов, а также отреставрировать все их четыре циферблата. Ремонт, сообщает The Daily Mail, обойдется в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Во время ремонта один из циферблатов «Биг-Бена» будет показывать время, его временно переведут на работу от электрического мотора, пишет The Evening Standart.

Куранты на башне Вестминстерского дворца были запущены 31 мая 1859 года. 157 лет башенные часы, отмечают британские СМИ, работали практически бесперебойно, их останавливали лишь для кратковременного ремонта и несколько раз, по разным причинам, отключали бой.
Имя «Биг-Бен» носит большой колокол курантов, отбивающий часы. «Биг-Беном» также называют часы целиком и, ошибочно, башню, на которой они установлены. Официально часовая башня Вестминстерского дворца с 2012 года носит название «Башня Елизаветы».
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться