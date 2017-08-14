Куранты «Биг-Бена» остановят на ремонт на четыре года

Куранты Вестминстерского дворца, известные под названием «Биг-Бен», отключат для ремонта на четыре года.

Бой часов будет отключен сразу же после полудня 21 августа. В следующий раз куранты можно будет услышать лишь в 2021 году.

Жителям и гостям Лондона предлагают прийти 21 августа к Вестминстерскому дворцу, чтобы послушать, как последний раз перед перерывом в четыре года будут отбивать полдень.

В ходе ремонта планируется перебрать механизм боя и хода часов, а также отреставрировать все их четыре циферблата. Ремонт, сообщает The Daily Mail, обойдется в 30 миллионов фунтов стерлингов.

Во время ремонта один из циферблатов «Биг-Бена» будет показывать время, его временно переведут на работу от электрического мотора, пишет The Evening Standart.