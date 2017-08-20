Почему у людей проблемы с зубами? Есть ли смысл в палеодиете? Антрополог Питер Ангар в новой книге объясняет, как изучать эволюцию по зубам

В США вышла книга палеоантрополога Питера Ангара «Укус эволюции: история зубов, рациона и происхождения человека» (Evolutionʼs Bite: A Story of Teeth, Diet, and Human Origins), в которой рассказывается, как ученые изучают развитие жизни на Земле, исследуя зубы, — и объясняется, почему людям так часто приходится ходить к стоматологу. «Медуза» рассказывает о главных тезисах книги.

О чем эта книга?

Главный профессиональный интерес Питера Ангара — зубы. Он изучает, как они менялись со временем и что по ним можно узнать об эволюции. Об этом и его новая книга (как, впрочем, и предыдущие). Ангар пишет о том, как благодаря зубам ученые постепенно узнавали все больше о происхождении человека и эволюции прочих млекопитающих. Параллельно он рассказывает и о других любопытных методах, с помощью которых исследуют развитие жизни на планете.

Как по зубам можно что-то понять?

Даже детям интуитивно понятно, что зубы травоядных и плотоядных отличаются. Кошки и собаки, для которых основа рациона — мясо, иногда, конечно, едят траву, но кажутся в такие моменты беспомощными — их зубы для этого не приспособлены. Однако это только базовые различия. У травоядных млекопитающих могут иметь разную форму — в зависимости от того, на чем специализируются эти животные: фруктах, коре или листьях. Кроме того, со временем ученые поняли, что даже одинаковые зубы не признак одинакового рациона — все зависит от среды. «Неважно, какие у тебя зубы, если 11 месяцев в году ты ешь пудинг. Но если, чтобы не голодать, тебе надо оставшиеся тридцать дней есть камни, лучше, чтобы твои зубы были к этому приспособлены», — пишет Ангар.

Чтобы лучше понимать различия в рационе, ученые стали под микроскопом изучать царапины, которые оставляла еда на зубах древних животных. И здесь нашлись маркеры, которые хорошо показывали: кто ел траву, а кто питался орехами. Но у этого метода также есть свои ограничения: так как еда часто была грубой, зубы быстро стирались, и царапины указывали только на то, что пережевывалось в последние дни. Постепенно стали использовать другой метод — анализ изотопов углерода, который помогает определить, что было в рационе животного: части деревьев и кустов, трава, животные, которые ели траву, и так далее.

Как питались наши предки?

У наших предков в разное время на разных территориях был очень разный рацион, поэтому какой-то одной «палеолитической диеты» быть не может. Но мы знаем, что они ели не только фрукты и овощи — еще глютен (нет, это не вредно) и мясо. Хотя наши зубы не очень приспособлены для того, чтобы разрывать сырые туши, ели мясо уже 2 миллиона лет назад — иначе они бы не выжили. К своим зубам они его приспособили с помощью удобных орудий и — со временем — огня. Постепенно приготовление еды привело к тому, что к зубам гоминидов стало предъявляться меньше требований и они начали уменьшаться.

Почему у современных людей часто бывают проблемы с зубами?

На это есть как минимум две причины.

Первая — сахар. «Хотя мало кто сомневается, что наши зубы развивались в совершенно разных условиях, мы можем с уверенностью сказать, что в жизни наших предков не было такого момента, когда они могли плескаться в молочных коктейлях и объедаться ирисками», — пишет Ангар. Сейчас, когда сахар легко доступен, на зубах стало больше бактерий, которые им питаются и провоцируют развитие кариеса. Раньше таких проблем с зубами было гораздо меньше.

Вторая: люди теперь мало едят то, что сложно пережевывать, и, как считает профессор Ангар, из-за этого у них слишком маленькие челюсти. Дело в том, что из-за ослабленной нагрузки на челюсти с самого детства они не растут так, как могли бы. Зубы у нас при этом — того же размера, что и у наших предков, и они буквально не помещаются. В результате они растут неправильно, что может вызывать много неприятных ощущений. Но предотвращать это трудно — не справился даже сам Ангар. «Я помню, как попросил жену не резать мясо для дочерей на такие маленькие кусочки, пока они еще не выросли: „Дай им пожевать“, — пишет ученый. — Она ответила, что лучше заплатит потом за брекеты, чем ее дети подавятся. Я проиграл тот спор».