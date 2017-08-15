ФСБ объявила о задержании диверсанта в Крыму. Главное

ФСБ 15 августа отчиталась о задержании гражданина Украины Геннадия Лимешко, который собирался устроить несколько диверсий в Крыму. Как заявили в ведомстве, Лимешко задержали тремя днями ранее, когда он пытался «повредить линию электропередач в районе трассы Судак — Новый Свет». В Крым он прибыл 9 августа.

По версии ФСБ, Лимешко действовал по заданию Службы безопасности Украины. Как считают в спецслужбе, он должен был не только нарушить электроснабжение, но и поджечь лес в районе Судака и Алушты, «создать условия для обвала горных пород с целью перекрыть автомобильную трассу Судак — Новый Свет» и «поджечь один из объектов коммунального хозяйства» в районе поселка Рыбачье.

В ФСБ рассказали, что при задержании у Лимешко нашли следующие предметы (цитата по сайту российской спецслужбы):

две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50,

накольный механизм для приведения в действие взрывного устройства,

граната РГД-5 с вкрученным запалом УЗРГМ,

емкости с горючей смесью,

ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередач)

цифровой фотоаппарат (для документирования диверсионной деятельности и последующего отчета о ней перед кураторами в Службе безопасности Украины).

На опубликованном видео задержания предполагаемого диверсанта видно, как в сумке у него нашли украинский паспорт.

В Крыму по подозрению в диверсии задержали украинца Meduza

На видео допроса Геннадий Лимешко рассказывает, что в 2015 году он проходил подготовку, где его учили устраивать диверсии. По словам задержанного, у его группы был куратор из Службы безопасности Украины. На выполнение задания в Крыму он получил пять тысяч гривен (около 11 тысяч рублей).

Видео допроса украинского диверсанта, задержанного ФСБ в Крыму ТАСС

Геннадия Лимешко пока не обвиняют в подготовке диверсий. Его подозревают только по одной статье Уголовного кодека «Незаконное изготовление взрывчатых веществ». Украинец арестован на два месяца.

Служба безопасности Украины заявила, что задержание «агента СБУ» в Крыму — это очередная провокация российских спецслужб. «Считаем, что подобные фейковые новости нужны российским спецслужбам для запугивания населения полуострова, которое все чаще выражает недовольство оккупационными властями», — говорится в заявлении СБУ. Представитель украинской спецслужбы Елена Гитлянская нашла странным отправлять диверсанта для отключения электричества, когда в Крыму и так временами пропадает свет.

Геннадий Лимешко служил в украинской армии по контракту, но был уволен. Как рассказали в вооруженных силах Украины, Лимешко был военнослужащим с ноября 2016 года по май 2017-го. Его уволили за «систематическое нарушение дисциплины». Где именно он служил, не уточняется. При этом, как рассказал РБК однокурсник Лимешко Владислав Свищ, в последнее время тот участвовал в боевых действиях на востоке Украины. Знакомые Лимешко отзываются о нем по-разному: одни говорят, что он веселый и отзывчивый, другие — что он не совсем адекватный.

Ровно год назад ФСБ сообщила о попытке украинских диверсантов прорваться в Россию в районе Армянска. 7 августа 2016 года были задержаны Андрей Захтей и Евгений Панов. Их обвиняют в подготовке диверсии. Оба они жаловались на пытки в ФСБ. Захтей в июне 2017 года отказался от своих адвокатов и пошел на сделку со следствием. Панов отказывается признать свою вину.