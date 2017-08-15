Задержанный в Крыму «агент СБУ» служил в украинской армии и был уволен за нарушение дисциплины

Гражданин Украины Геннадий Лимешко, которого ФСБ России обвиняет в подготовке диверсии в Крыму, служил украинской армии по контракту, но был уволен за «систематическое нарушение дисциплины».

Лимешко, сообщили агентству «Интерфакс-Украина» в управлении по связям с общественностью украинских Вооруженных сил (ВСУ), с ноября 2016 -го по май 2017-го года проходил службу по контракту в одном из подразделений Сухопутных войск. Он был уволен с формулировкой «служебное несоответствие».

Один из знакомых Лимешко, пожелавший сохранить анонимность, рассказал РБК, что предполагаемый «агент СБУ» был «не совсем адекватным» человеком. В частности, по его словам, Лимешко проявлял агрессию, в том числе по отношению к членам его семьи.

«На СБУ [Службу безопасности Украины] он вряд ли работал, он не совсем уравновешенный человек», — сказал собеседник издания. При этом он не исключил, что Лимешко мог под чьим-то давлением пойти на совершении диверсии.

В свою очередь двое бывших однокурсников Лимешко, с которыми связалось РБК, охарактеризовали его как веселого, компанейского и отзывчивого человека. Оба собеседника издания отметили, что Лимешко недавно проходил военную службу, предположительно в зоне конфликта на юго-востоке Украины.

Официальные представители Службы безопасности Украины назвали сообщения о задержании в Крыму «агента СБУ» провокацией и «фейковой новостью».