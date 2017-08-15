Дэвид Линч посвятил 14-ю серию «Твин Пикса» Дэвиду Боуи. Что в ней случилось? Спойлеры, спойлеры, спойлеры!

До окончания «Твин Пикса» осталось четыре серии — самое время, чтобы попытаться понять, что же происходит в сериале. Режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост разрубили некоторые сюжетные узлы после концептуальной восьмой серии и недвусмысленно намекнули на логику развития действия. Кинокритик «Медузы» Антон Долин считает, что для понимания сериала особенно важен 14-й эпизод (к тому же он очень уж хорош) — и рассказывает, что же там произошло. Осторожно: сплошные спойлеры!

1. Серия посвящена памяти Дэвида Боуи. Известно, что Дэвид Линч хотел снять музыканта в сериале, но не успел. В эпизод включены кадры с участием персонажа Боуи, агента Филипа Джеффриза, сделанные для фильма «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» (1992) — приквела сериала.

2. Агент Алберт Розенфелд (Мигель Феррер) рассказывает агенту Тэмми Престон (Криста Белл) о происхождении проекта «Голубая роза», а также впервые звучит внятная расшифровка значения этого двусмысленного образа. Мы узнаем кое-что важное о прошлом шефа подразделения Гордона Коула (Дэвид Линч).

3. Мир агентов ФБР из «Голубой розы» впервые связывается с событиями в Твин Пиксе: сам Гордон звонит в полицейский участок Люси (Кимми Робертсон) и напоминает о себе. Так он узнает о найденных страницах из дневника Лоры Палмер и получает важное сообщение о «двух Куперах». Кстати, Кайл Маклахлан в этой серии фактически не появляется ни в одной из ипостасей — только мимолетно в флэшбеках и во сне.

4. Выясняется, что Дайана (Лора Дерн) связана кровными узами с Джейни И (Наоми Уоттс), женой Даги Джонса.

5. Шериф Фрэнк Трумен (Роберт Форстер) и его сотрудники следуют зашифрованным указаниям покойного майора Бриггса, отправляясь в чащу леса. В указанном месте в указанное время они находят мистическое существо — обнаженную женщину, у которой на лице вместо глаз множественные шрамы (японка Наэ Юки, ранее снимавшаяся у Линча во «Внутренней империи»). Она остается в Твин Пиксе — ее помещают под охрану в тюрьме полицейского участка. Зато прикоснувшийся к ней помощник шерифа Энди Бреннан (Харри Гоаз) ненадолго переносится в Черный Вигвам, где получает важную информацию от Великана (Карел Страйкен).

Twin Peaks | A Look at Part 14 | SHOWTIME Series (2017) Twin Peaks

6. Мы впервые узнаем, что сам Великан называет себя Пожарным.

7. Молодой охранник из отеля «Грейт Норзерн» по имени Фредди (Джейк Уордл) рассказывает о том, как в его родном Лондоне ему явился Пожарный и приказал купить в магазине одну резиновую зеленую перчатку, после чего его рука стала обладать магической силой. Перчатку он с тех пор не снимал, но отправился, следуя указаниям Пожарного, за океан, в Твин Пикс.

8. Сара Палмер (Грейс Забриски) обнаруживает свою мистическую природу в баре, где не просто отшивает пристающего к ней грубияна, но жестоко и моментально убивает его, предварительно сняв с себя лицо.

9. В серии появляется Моника Белуччи. Она играет Монику Белуччи из сна Гордона Коула.

До полной ясности, конечно, еще далеко, но связь между разными пространствами, временными потоками и сюжетными линиями (Лас-Вегас, Твин Пикс, Южная Дакота и Черный Вигвам) установлена именно здесь.

После просмотра этой серии исчезают сомнения в том, что Линч снимал свой «Твин Пикс» по четкому рациональному плану. План (если хоть в каком-то виде он и был) станет понятен наиболее внимательным зрителям из сдвоенной финальной серии 3 сентября.

Или все-таки не станет.