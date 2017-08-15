Дэвид Линч посвятил 14-ю серию «Твин Пикса» Дэвиду Боуи. Что в ней случилось? Спойлеры, спойлеры, спойлеры!
До окончания «Твин Пикса» осталось четыре серии — самое время, чтобы попытаться понять, что же происходит в сериале. Режиссер Дэвид Линч и сценарист Марк Фрост разрубили некоторые сюжетные узлы после концептуальной восьмой серии и недвусмысленно намекнули на логику развития действия. Кинокритик «Медузы» Антон Долин считает, что для понимания сериала особенно важен 14-й эпизод (к тому же он очень уж хорош) — и рассказывает, что же там произошло. Осторожно: сплошные спойлеры!
1. Серия посвящена памяти Дэвида Боуи. Известно, что Дэвид Линч хотел снять музыканта в сериале, но не успел. В эпизод включены кадры с участием персонажа Боуи, агента Филипа Джеффриза, сделанные для фильма «Твин Пикс: Огонь, иди со мной» (1992) — приквела сериала.
2. Агент Алберт Розенфелд (Мигель Феррер) рассказывает агенту Тэмми Престон (Криста Белл) о происхождении проекта «Голубая роза», а также впервые звучит внятная расшифровка значения этого двусмысленного образа. Мы узнаем кое-что важное о прошлом шефа подразделения Гордона Коула (Дэвид Линч).
3. Мир агентов ФБР из «Голубой розы» впервые связывается с событиями в Твин Пиксе: сам Гордон звонит в полицейский участок Люси (Кимми Робертсон) и напоминает о себе. Так он узнает о найденных страницах из дневника Лоры Палмер и получает важное сообщение о «двух Куперах». Кстати, Кайл Маклахлан в этой серии фактически не появляется ни в одной из ипостасей — только мимолетно в флэшбеках и во сне.
4. Выясняется, что Дайана (Лора Дерн) связана кровными узами с Джейни И (Наоми Уоттс), женой Даги Джонса.
5. Шериф Фрэнк Трумен (Роберт Форстер) и его сотрудники следуют зашифрованным указаниям покойного майора Бриггса, отправляясь в чащу леса. В указанном месте в указанное время они находят мистическое существо — обнаженную женщину, у которой на лице вместо глаз множественные шрамы (японка Наэ Юки, ранее снимавшаяся у Линча во «Внутренней империи»). Она остается в Твин Пиксе — ее помещают под охрану в тюрьме полицейского участка. Зато прикоснувшийся к ней помощник шерифа Энди Бреннан (Харри Гоаз) ненадолго переносится в Черный Вигвам, где получает важную информацию от Великана (Карел Страйкен).
6. Мы впервые узнаем, что сам Великан называет себя Пожарным.
7. Молодой охранник из отеля «Грейт Норзерн» по имени Фредди (Джейк Уордл) рассказывает о том, как в его родном Лондоне ему явился Пожарный и приказал купить в магазине одну резиновую зеленую перчатку, после чего его рука стала обладать магической силой. Перчатку он с тех пор не снимал, но отправился, следуя указаниям Пожарного, за океан, в Твин Пикс.
8. Сара Палмер (Грейс Забриски) обнаруживает свою мистическую природу в баре, где не просто отшивает пристающего к ней грубияна, но жестоко и моментально убивает его, предварительно сняв с себя лицо.
9. В серии появляется Моника Белуччи. Она играет Монику Белуччи из сна Гордона Коула.
До полной ясности, конечно, еще далеко, но связь между разными пространствами, временными потоками и сюжетными линиями (Лас-Вегас, Твин Пикс, Южная Дакота и Черный Вигвам) установлена именно здесь.
После просмотра этой серии исчезают сомнения в том, что Линч снимал свой «Твин Пикс» по четкому рациональному плану. План (если хоть в каком-то виде он и был) станет понятен наиболее внимательным зрителям из сдвоенной финальной серии 3 сентября.
Или все-таки не станет.