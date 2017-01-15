Тайная история Твин Пикс в дневниках и газетных вырезках Архив документов о городе, где убили Лору Палмер. От сценариста сериала

В издательстве «Азбука» 18 января выходит книга Марка Фроста «Тайная история Твин Пикс». Книга написана сценаристом сериала «Твин Пикс» в жанре «датафикшн» — в нее включены вымышленные документы, газетные вырезки, страницы из дневников и записки, рассказывающие историю небольшого городка в штате Вашингтон, где 25 лет назад убили Лору Палмер.

Повествование ведется с начала XIX века — еще до того, как был основан город, — до наших дней (в нынешнее время будет развиваться действие 3-го сезона, тоже снятого Дэвидом Линчем, — его премьера назначена на май 2017 года). Книга представляет собой досье, составленное неким архивистом, — оно было обнаружено в июле 2016-го на месте преступления, расследование которого доверяют агенту по особым поручениям ФБР (пометки агента можно найти на полях досье). Это дело как-то связано с преступлениями, произошедшими в Твин Пикс много лет назад, — их расследовал агент Дейл Купер.

С разрешения издательства «Медуза» публикует фрагмент книги, рассказывающий о различных событиях, произошедших в окрестностях Твин Пикс на рубеже XIX—XX веков. Оказывается, в этих местах всегда творились странные дела. (Книга переведена на русский Александрой Питчер).