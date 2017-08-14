Везде предлагают кешбэк. Как им пользоваться, чтобы получать максимум выгоды?

Кешбэк сейчас предлагает огромное количество банков и сервисов. Устроено это так: вы платите за что-то, а часть суммы возвращается вам обратно — деньгами или бонусами. Иногда сервисы и банки используют разные уловки, и в итоге вы рискуете потратить больше, чем планировали. «Медуза» вместе с кешбэк-сервисом «Копикот» пообщались с кешбэк-гуру и собрали для вас советы, которые помогут возвращать заметную часть расходов и при этом не тратить лишнего.

Фиксируйте все свои траты

Мелкие траты съедают существенную часть бюджета. Вполне возможно, что вы оставляете в кофейнях по дороге на работу десятую часть своего дохода, никак этого не осознавая. Чтобы этого избежать, установите приложение для отслеживания расходов или внимательнее покопайтесь в онлайн-банке — наверняка там есть разбивка всех ваших трат по категориям. А вообще, стоит раз в месяц садиться за блокнот или смартфон, чтобы посчитать, сколько и на что вы тратите. Это откроет реальную финансовую картину и освободит голову от лишних переживаний. Посчитайте сумму всех лишних, импульсивных покупок — и, может быть, вы придете к более осмысленному потреблению.

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Выбирайте повышенный кешбэк за еду

Проанализировав свои расходы, выберите «любимую» категорию, чтобы получать за нее повышенный кешбэк. Самый очевидный и беспроигрышный вариант — супермаркеты или кафе. Единственная проблема, что не все кешбэк-программы позволяют эту категорию выбирать самому. Вам вполне могут навязать «Детские товары», когда у вас нет ребенка, или «Авто», когда у вас нет машины. Часто бывает, что повышенный кешбэк с нужной категории получить не удается. Например, если ваша категория «Кафе», то повышенный процент вы не получите в заведениях из категории «Ресторан» или «Фастфуд» (хотя провести между ними грань бывает трудно). Или, например, если ваша категория «Спорттовары», то вы не сэкономите, покупая велосипед в продуктовом гипермаркете. Банк не оценивает белизну скатертей или уровень обслуживания — он определяет ваши транзакции по MCC-коду, который присвоен торговой точке. Перед каждым походом в кафе гуглить, к какой категории оно относится, бессмысленно, но до того, как делать крупные покупки, стоит заранее проверить код.

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Получайте кешбэк дважды

Делая покупки в интернет-магазинах, вы можете получать как кешбэк от своего банка, так и дополнительный кешбэк от специальных сервисов. Пример такого — «Копикот», с которым мы сделали эти карточки. Вы можете зарегистрироваться на сайте, перейти по специальной ссылке в интернет-магазин, чтобы получить часть денег обратно. Если при оплате вы используйте свою привычную дебетовую карту с кешбэком, то выгода суммируется. Кстати, в списке партнеров «Копикот» есть Asos, Booking.com, Aliexpress и многие другие популярные магазины и сервисы. Далеко не все банки готовы возвращать деньги с покупок в интернете. В таком случае сторонний кешбэк-сервис — единственная возможность получить часть средств обратно.

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Капитализируйте свою лояльность

Если вы часто ходите в определенную аптеку, парфюмерный магазин или гастроном, поинтересуйтесь, с какой программой лояльности вы можете получить дополнительные скидки, бонусы и кешбэк. В последнее время даже мелкие фермерские лавки стали заводить карты постоянных покупателей. Если носить с собой пачку пластмассы тяжело, заведите себе мобильное приложение (например, Mobile-Pocket), куда можно загрузить данные, номера и штрихкоды всех карт. Также вы можете посмотреть, дружит ли с магазином кешбэк-сервис «Копикот».

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Выбирайте деньги

Некоторые кешбэк-программы предлагают вернуть вам процент от покупки не деньгами, а условными баллами. У них есть один недостаток — потратить их можно только там, где вы их и получили. Причем не в любой момент, а только когда этих баллов накопится определенное количество. Начав копить баллы, вы неосознанно станете ходить в это заведение чаще, в итоге не сэкономите, а только увеличите свои расходы. Лучше всегда выбирать кешбэк с реальными деньгами. Но даже если бонус — это деньги, а не печати, наклейки или прилипалы — будьте начеку. Пора брать себя в руки, как только появляются мысли «нужно больше тратить, чтобы получать больше кешбэка». Это неразумно.

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Следите за промоакциями

Часто банки устраивают аттракционы невиданной щедрости для привлечения новых клиентов и увеличения частоты использования карт. Бывают действительно выгодные акции. К примеру, за каждую покупку от 100 рублей банк обещает начислять до 50 рублей кешбэком. При достаточной мотивации в супермаркете можно пробить товары отдельными чеками с суммами по 100 рублей, чтобы получить 50% обратно на карту. Обычно такие акции длятся определенное время, распространяются на конкретные бренды или категории товаров. Если нет возможности уследить за всеми акциями, то воспользуйтесь сервисами, которые собирают информацию о скидках и предложениях на разных площадках. Там, например, вы можете узнать, что до конца августа за заказы еды в Delivery Club возвращается до 20% кешбэка.

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Проведите свои расходы через одну карту

В погоне за кешбэком некоторые заводят по три-четыре карты разных банков, чтобы на одну покупать все для ребенка (если по ней действует скидка в детских магазинах), другой рассчитываться за бензин (у нее может быть бонусная программа с сетью АЗС), третьей платить в кафе и т. д. В итоге весь с трудом добытый кешбэк съедает годовое обслуживание этих карт. Но следует учесть, что многие банки не берут деньги за обслуживание, если по их карте вы успеваете потратить за месяц больше определенной суммы, например 30 000 рублей. До того как оформлять очередную карту, посчитайте, сколько транзакций по ним вы реально сможете проводить.

Чтобы оплачивать на обязательную сумму наверняка, переведите на эту карту все свои регулярные траты — по коммунальным счетам, за мобильную связь, парковку, интернет, образование или что-то еще. Так будет выгоднее.





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Оплачивайте все свои покупки карточкой

Заведите себе привычку вообще не держать наличных. В крупном городе это уже почти реально. В таком случае кешбэк может быть очень даже существенным. Некоторые предприимчивые люди даже умудряются за счет него жить. Есть категория недобросовестных покупателей, которых очень не любят банки: они получают проценты с покупок, но по сути не тратят деньги. Сначала они покупают товар на крупную сумму, а потом оформляют его возврат. Обычно банки могут сопоставить покупку с возвратом и отменить кешбэк, но эти клиенты просят вернуть деньги за товар наличными или перевести на другую карту. По закону «О защите прав потребителей» они имеют на это право, и в крупных магазинах такая просьба никого не смутит. Многие интернет-магазины после возврата товара переводят деньги на лицевой счет, и в этом случае кешбэк с покупки тоже остается у покупателя.

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Внимательно следите за условиями банка

Банки любят зазывать новых клиентов впечатляющим кешбэком. Но потом выясняется, что высокие проценты наличными выплачиваются только временно, в рамках акции. Поэтому нужно внимательно следить за изменениями в условиях и за установленными сроками сгорания накопленных баллов. Банки могут менять правила в одностороннем порядке, в итоге ваша выгода окажется значительно меньше ожидаемой. Кроме того, вас могут лишить всех бонусов, если вы однажды просрочили оплату по кредитке. И вообще, если вы внимательно почитаете любой банковский договор, то увидите: чтобы отказать вам в начислении кешбэка, банку не нужно никаких веских причин.

В этом смысле кешбэк-сервисы выгодно отличаются от банков. У них и средний процент возврата гораздо выше (5% на большинство покупок по сравнению с 1% у банка), и отозвать ваш кешбэк могут только по конкретной причине — полный список указан на сайте. Попробовать воспользоваться кешбэк-сервисом вы можете прямо сейчас. Если зарегистрируетесь на «Копикот.ру» с промокодом meduza, вы сразу получите первые 200 рублей на ваш счет.