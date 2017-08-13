Остатки уранового лагеря в Магадане. Фотографии из экспедиции Музея истории ГУЛАГа

Роман Романов

Разведка урановых месторождений в СССР началась после войны, в 1945 году. В «Бутубычаге» с конца 30-х годов действовали лагеря Дальстроя по добыче касситеритовой руды, олова — некоторые исследователи считают, что залегания урана искали именно там, потому что уран и касситерит часто находятся рядом. Месторождения урана нашли в трех точках — в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области. После этого там оперативно развернули добычу и обогащение урановой руды.

Наша основная цель — описать все сохранившиеся лагеря и всеми существующими сегодня техническими средствами зафиксировать лагерные объекты. Они исчезают и разрушаются. Наследие теряется, так что нам надо бить в колокола и пытаться сохранить все, что удастся. Поэтому мы стараемся максимально подробно отсканировать все постройки, которые пока существуют. Мы снимаем объекты с дрона, он делает тысячу фотографий — таким образом мы получаем очень точную карту. С помощью того же дрона мы делаем 3D-модели лагерных построек. Кроме того, мы фотографируем все изнутри — надписи на стенах, планировку и другие детали — для виртуальных туров, чтобы люди могли в интернете все это посмотреть на панорамах.

В этой экспедиции мы получили книгу воспоминаний бульдозериста, который пишет, как в 60-е годы ему дали задание уничтожить остатки лагерей, чтобы не осталось бревна на бревне. До этого я не встречал таких свидетельств: были какие-то догадки, что лагеря сносились умышленно, но многие считали, что они разрушались сами. В конце 80-х и начале 90-х годов была волна поисков цветного металла, на места бывших лагерных пунктов приезжало много людей, и старые деревянные постройки сжигали — или они просто постепенно изнашивались и исчезали. Даже если сравнивать с тем, что было три или четыре года назад, когда объекты еще оставались в хорошей сохранности, а на стенах можно было обнаружить надписи, оставленные заключенными, то сейчас ситуация ухудшилась: сегодня этих объектов уже нет.

Другая цель экспедиций — присвоение этим объектам охранного статуса. У нас уже есть такой прецедент: после экспедиции на Чукотку в 2015 году, после того, как мы предоставили материалы и научные обоснования, исследованные нами объекты попали в список выявленных объектов культурно-исторического наследия. Это не защищает, например, от природных угроз, но хотя бы эти территории с остатками лагерей не будут сдавать в аренду китайцам или кому-то еще, как это иногда случается. Потому что арендатор может сделать с остатками все, что хочет.



Схема расположения лагеря «Бутугычаг». Автор Инна Васильевна Грибанова, исследователь, краевед, автор книг по истории района и создатель музейной экспозиции в поселке Усть-Омчуг

На Колыме суровый климат, мало солнца и холодно. Лето два месяца в году. Нашей команде очень повезло с погодой. В июне, когда готовились, мы были в этом лагере в дождливую погоду — без солнца все по-другому. Люди работали годами в условиях совершенной беспросветности. Даже деревья там такие маленькие и тонкие, словно им не хватает жизни. В некоторые лагерные постройки заходить до сих пор нельзя из-за радиации.

В «Бутугычаге» приезжие часто фотографировали огромную кучу изношенной обуви заключенных. Иногда к подошве этой обуви прибивали куски стертых покрышек, вместо шнурков использовали проволоку или какие-то веревочки. Даже по этим ботинкам становится ясно, в каких условиях содержались люди. Сейчас обуви намного меньше, чем было, потому что туристы ее растаскивают. Мы нашли предметы быта, орудия труда, и по ним тоже понятно, насколько тяжело было — например, по кайлу или кувалде из твердого металла, смятых буквально в лепешку. Нашли ложку с фамилией и номером заключенного. Еще одна найденная ложка — самодельная; она похожа на те, которые есть в музее при Бутырской тюрьме, их называют «чебурашками». Директор этого музея утверждает, что такие ложки делали только в этой тюрьме, заключенные старались не расставаться с ними, возили по лагерям. Эти вещи — самодельные лопаты, кувалды, ломы и пики — напоминают древние орудия труда. Все это мы представим в новой экспозиции Музея истории ГУЛАГа.

Точных данных о смертности в «Бутугычаге» у нас нет. Мы нашли заросшее кладбище, там примерно 200-250 захоронений. По воспоминаниям заключенных, условия там были очень суровые, но при этом норма питания была выше, чем в среднем по лагерям. В самом начале в лагере содержалось около 200 человек, после войны их было уже около двух тысяч, но все эти данные достаточно условные, потому что это урановые разработки, и многие сведения были засекречены. На многих картах зона, где находилась фабрика по обогащению урана, обозначалась как агробаза.

Правительство в 2015 году приняло Концепцию государственной политики по увековечиванию жертв политических репрессий. Там все прописано, но важно, чтобы это еще и исполнялось, а не просто оставалось на бумаге. Для этого нужна популяризация и более четко сформулированная политическая воля.

Рудообогатительная урановая фабрика ОЛП (отдельный лагерный пункт) «Сопка», разрушенный барак и административно- хозяйственные здания

Штольня, геологические траншеи, остатки производственно-технических сооружений ОЛП «Сопка»



Город Магадан, пирс в бухте Нагаева

Помещения рудообогатительной фабрики (1-й этаж)



Штрафной изолятор («тюрьма») ОЛП «Центральный» Штрафной изолятор («тюрьма») ОЛП «Центральный»

Вид на отстойник около рудообогатительной фабрики



Груда изношенной обуви, принадлежавшей заключенным Обувь заключенного

Хозяйственный склад ОЛП «Сопка» Крест на кладбище вольнонаемных

Штольня, геологические траншеи, остатки производственно-технических сооружений ОЛП «Сопка»



Штольня ОЛП «Сопка» Хозяйственный склад ОЛП «Сопка

Остатки барака ОЛП «Сопка» Рельсы вагонеточной откатки ОЛП «Сопка»

Вид из административного здания ОЛП «Сопка»

Хозяйственное сооружение ОЛП «Сопка» Штольня ОЛП «Сопка»

Рельсы вагонеточной откатки ОЛП «Сопка» Руины административного здания ОЛП «Сопка»