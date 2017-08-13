На HBO и в «Амедиатеке» продолжается седьмой сезон «Игры престолов». Накануне выхода пятой серии «Медуза» публикует интервью шотландского актера Рори Макканна, который исполнил в сериале роль воина Сандора Клигана по прозвищу Пес, — в новом сезоне его персонаж становится еще более значимым. В интервью Макканн рассказывает, может ли Пес встретиться с Арьей, и зачем актеры «Игры престолов» собрали группу. Без спойлеров!

— Понимаю, что вы ответите, и все-таки, что нам стоит ждать от нового сезона?

— Ну, сейчас я вам расскажу весь сюжет целиком! И даже концовку. Чего мелочиться, правильно?

— Да, я так и думала.

— Если серьезно, то все по-прежнему довольно мрачно, захватывающе и масштабно. Назревает беда. Становится холоднее.

Поверьте, меня так же, как и вас, раздражает, что я не могу ничего сказать. Мне хочется хоть что-нибудь выдать вам, заинтриговать. Без спойлеров, конечно, ведь за спойлеры вы же сами захотите меня линчевать на месте. Но я подписал контракт о неразглашении информации собственной кровью, так что лучше буду помалкивать.

— Тогда расскажите, чем для вас работа над седьмым сезоном отличалась от съемок в предыдущих?

— У меня такое ощущение, что в этом году мне пришлось больше общаться с людьми. В последние шесть лет я как будто был в путешествии с одним другом. Максимум двумя. А теперь мне удалось встретиться, пообщаться и поработать с большим количеством актеров, чем за все предыдущие шесть лет. Мне понравилось.

— У фанатов полно разных теорий о новом сезоне. Вы наверняка что-то читали в интернете. Какая из них показалась вам самой безумной?

— Почему вы так уверены, что ознакомился? Я от них шарахаюсь, как от огня. С этими теориями очень сложная ситуация. Либо они неправильные, и тогда от них никакого толку. Либо правильные, и тогда они все спойлерят. Зачем? Конечно, нам льстит, что нашему сериалу уделяют такое внимание, но фанаты слишком уж нетерпеливы. «Я знаю, что случится, я такой умный!» Ну да, ну умный, ну молодец. Зато ты испортил себе и многим другим просмотр сезона. На тебе конфетку.

— Фанаты, кстати, предполагают, что Пес сыграет важнейшую роль в сезоне и чуть ли не собственными руками выиграет войну с Белыми ходоками.

— Серьезно? А вообще это мне нравится. Даже если это все неправда, я бы не отказался от такого исхода.

— Вы играете одного из самых спорных персонажей в сериале, к которому у зрителей сложилось неоднозначное отношение. Вам не кажется, что Пес во многом недопонят?

— Думаю, с каждым сезоном люди все больше понимают, что Пес не такой уж и плохой человек. Он в разное время присматривал за Сансой и Арьей и вообще вел себя благородно, хоть и прикрывал свои мотивы цинизмом и сарказмом. При одном взгляде на него ясно, почему он используют острый юмор как средство защиты от окружающего мира. Но под всем этим маскарадом — израненный человек, который, несмотря на все свои моральные проблемы, четко знает свое дело и умеет защищать королевских особ. И все же мне кажется, что по ходу шоу зрители испытывают все большую симпатию к нему.

— Пса стали воспринимать как нормального человека, когда у него начали складываться трогательные отношения с Арьей.

— Да, их саркастичные пикировки были моими любимыми сценами. Меня часто спрашивают, есть ли у Пса и Арьи шанс снова увидеться. А я на это отвечаю так: пока персонаж в «Игре престолов» жив, у него есть шанс увидеться с кем угодно из этой вселенной. Думаю, это была бы забавная встреча. Пес бы ее тепло поприветствовал: «Спасибо, что оставила меня умирать, коза». Могла бы и убить его, исключительно из гуманных соображений!

Но, по-моему, в последнем сезоне он понял, какими мотивами она руководствовалась. Так что он уже утихомирился. Подколол бы ее, конечно, но легонько. И, может, по-дружески хлопнул бы по спине. У них действительно классный тандем получился. Он ее натренировал что надо, они многое пережили вместе. Из этой сюжетной линии получился бы отличный спин-офф.

— «Игра престолов» — один из самых дорогостоящих проектов за всю историю ТВ. Как это сказывается на производственном процессе?

— Это проявляется примерно во всем. Бюджет у нас и вправду гигантский — и к тому же он растет с каждым годом. Всем, кто задействован в производстве, часто поступают предложения взяться за нормальные, стандартные проекты. И сразу же видна разница: нигде нет такого бюджета. Это не означает, что раз у создателей проекта нет денег, то они наверняка делают какую-нибудь дешевую фигню. Нет, совсем не обязательно. Но «Игре престолов» большой бюджет очень к лицу.

Многие актеры обсуждают между собой дальнейшие карьерные перспективы. И мы все сходимся на мысли, что вот да, сейчас мы входим в состав очень популярного сериала. И мала вероятность, что когда-нибудь мы получим роль в чем-то столь же популярном. Если получим, то это будет очень, очень большая удача. После «Игры престолов» — сплошной спуск по наклонной.

HBO / «Амедиатека»

— Еще раз попробую: чем же все-таки будет заниматься Пес в седьмом сезоне?

— То есть вы настаиваете? Ну хорошо, давайте попробуем. В шестом сезоне он примкнул к Братству без знамен: Торос и Берик предложили ему следовать за ними или же идти своей опасной дорогой, где ему никто не поможет. Сами увидите, какой путь Пес выбирает, но могу вам сказать одно: мне так надоело убивать людей. Конечно, многие заслуживают того, чтобы их убивали, но это далеко не все, кто попадается на пути Сандора. А он, как мы помним, не сильно задумывается над ценностью человеческой жизни. У меня уже все тело болит от махания мечом. Ну или это просто от того, что я много дрова рубил.

— Тяжело приходилось физически?

— Да я в последние два-три месяца съемок только и делал, что хромал и ныл. У меня хоть тело и натренировано, но даже оно не выдерживает таких нагрузок. Больше всего досталось моему плечу: я его растянул, потому что слишком активно играл в снежки между дублями. Я так понимаю, в этом случае мне не полагается никакого сочувствия.

— Вы, судя по всему, часто получаете травмы: вам же вроде как-то даже камень на голову упал?

— Да, я раньше занимался скалолазанием в одиночку. Кстати, никому не рекомендую, потому что в этом деле всегда нужны партнеры. Мне повезло, я все еще живой. Но вообще это правда, мне во время одного восхождения упал на голову большой валун. С тех пор я вижу звездочки перед глазами.

Как ни смешно, это увлечение мне помогло стать актером. Еще до того, как сыграть свою первую роль, я потащил одного знакомого режиссера в горы. И там начал ей рассказывать о своих скалолазных подвигах. Видимо, она так впечатлилась моей брутальной артистичностью, что через полгода позвонила мне и сказала: «Я для тебя написала роль». Я как раз в это время рубил дерево в Глазго и не думал вообще ни о какой карьере в кино. Я даже сопротивлялся и говорил: «Отстань от меня со своей ролью». Но она меня убедила, пообещала, что роль совсем маленькая и не требует усилий. Я нехотя согласился, и это была моя первая работа в кино — в фильме «Крысолов» Линн Рамзи.

— Вы вроде и музыку очень любите?

— Да, я играю каждый вечер. Мой дом полон музыкальных инструментов, колонок, усилков, примочек, проводов. Невозможно среди всего этого передвигаться, чтобы не напороться на какой-нибудь заезженный «стратокастер». Я играю на каком-то диком количестве инструментов, но ни один из них я так нормально и не освоил.

— Надо вам создать свою группу из актеров «Игры престолов». Насколько я знаю, Джон Брэдли умеет играть на барабанах, а Кэрис ван Хаутен отлично поет.

— У нас есть группа! В этом году мы собрались в коллектив и назвали его Brotherhood Without Banjos («братство без банджо»; тут обыгрывается «братство без знамен» из «Игры престолов», что по-английски звучит «brotherhood without banners» — прим. «Медузы»). В состав входят 5-6 актеров, мы даже привезли с собой инструменты на съемки. И в обеденные перерывы репетировали, наяривая рок-стандарты так, что Джимми Пейдж удавился бы от зависти.

— Вы будете играть концерты, записывать альбомы?

— Конечно, надо же чем-то заниматься после того, как закончится «Игра престолов», а следовательно, все наши актерские карьеры накроются медным тазом. На самом деле нас не пустят играть даже в самый занюханный бар в Белфасте. Так что наши амбиции не простираются дальше, чем концерты на премьерах, вечеринках по случаю завершению съемок или наших дней рождения. Если хотите испортить праздник, позовите «Братство без банджо»!

P. S. Интервью предоставлено «Амедиатекой».