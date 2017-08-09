«Мистер Мерседес»: наконец-то хорошая экранизация Стивена Кинга (с выдающейся первой сценой) Кто делает этот сериал и почему его точно надо смотреть

Сериал «Мистер Мерседес» от Дэвида Э. Келли — утешительный приз для фанатов Стивена Кинга, болевших за «Темную башню» с Идрисом Эльбой и Мэттью Макконахи. Это экранизация детектива Кинга, написанного в 2014 году, и она действительно страшная. Шоу будет идти на американском канале Audience и на российском TV1000 Premium HD. Егор Москвитин, посмотревший первые два эпизода, рассказывает, что нужно знать об этом сериале и людях, которые его делают. (Без спойлеров!)

О чем сериал?

О молодом маньяке и детективе на пенсии, играющих в кошки-мышки. Описывать сюжет «Мистера Мерседеса» очень сложно. С одной стороны, это адаптация книги, вышедшей еще 3 года назад. С другой, даже пересказ первых пяти минут сериала может лишить зрителей сильнейших эмоций. Поэтому, если вы еще не читали книгу, постарайтесь избежать спойлеров до 9 августа (по американскому времени) или до 11 августа (по российскому) — и тогда вас ждет пролог, который затмит половину «Игры престолов».

Кто такой Мистер Мерседес?

Маньяк, который работает то продавцом мороженого из фургона, то консультантом в магазине бытовой техники. Стивену Кингу было важно сшить этого героя из гнилых клише, словно монстра Франкенштейна. Поэтому Мерседес не только развозит для детей пломбир и терпит унижения от босса в универмаге, но и живет в подвале у матери-алкоголички. Мать бродит по дому в трусах и пытается растлить сына. Он прячется в кладовке, где стоит полдюжины компьютеров. С них этот неуравновешенный гений отправляет гнусные письма своим жертвам.

Кто такой Билл Ходжес?

Тоже хрестоматийный персонаж американских детективов. Полицейский, который когда-то взялся за неподъемное дело, перед камерами поклялся найти преступника, а в итоге обнаружил себя пенсионером, сидящим в кресле с бутылкой скотча в одной руке и горстью арахисовых орешков в другой. Ходжес ворчит на соседских детей, игнорирует ухаживания элегантной леди напротив (актриса Холланд Тейлор, неожиданное сделавшая образ миссис Хадсон сексуальным, не лишив его при этом комичности; впрочем, в сериале «Два с половиной мужчины» она вытворяла и не такое) и часто просыпается по ночам от кошмаров, разгонять которые он предпочитает пистолетом. На его старенький компьютер приходят зловещие письма — разгадать их ему помогает юный садовник (Джаррель Джером из знаменитого «Лунного света»).

Причем здесь Антон Ельчин?

Предполагалось, что Мистера Мерседеса сыграет покойный Антон Ельчин. В итоге роль досталась Гарри Тредэвею — молодому актеру, сыгравшему Виктора Франкенштейна в сериале «Страшные сказки». «Страшные сказки» переосмысливали викторианские ужасы и французский театр гран-гиньоль, а курировал проект с 2014-го по 2016 год сам Сэм Мендес. Так что Тредэвею не привыкать играть в сериалах, где пугающее соседствует с комическим, а гротеск уживается с психологическим реализмом. «Мистер Мерседес», судя по двум сериям из десяти, которые уже доступны рецензентам, обещает быть именно таким.

А кто там еще играет?

Детектива на пенсии — Брендан Глисон, звезда «Голгофы» и обладатель премии «Эмми» за роль Уинстона Черчилля в телефильме «Навстречу шторму». Его герой — по крайней мере, в начале сезона — не одержим поимкой маньяка, как персонаж Аль Пачино в «Бессоннице» или Джека Николсона в «Обещании». Поэтому у зрителя остается шанс полюбоваться работой актера не только над детективной, но и над романтической линией — и, например, умилиться стариковскому свиданию. Среди не очень известных, но хороших актеров, которые помогают ему оживить роман Стивена Кинга (один из самых схематичных за всю карьеру писателя), — Мэри-Луиз Паркер из сериала «Дурман», Энн Кьюсак из династии Кьюсаков и бывшая модель Келли Линч.

А кто такой Дэвид Эдвард Келли?

Келли — не только муж Мишель Пфайффер (!), но и шоураннер «Мистера Мерседеса». А еще — один из создателей «Большой маленькой лжи» с Николь Кидман и Риз Уизерспун и «Голиафа» с Билли Бобом Торнтоном. До сотрудничества с HBO и Amazon (и совсем неизвестным нам Audience) Келли курировал так называемые нормкор-сериалы на базовых кабельных каналах — CBS, NBC, ABC и Fox. И этот опыт угадывается в «Мистере Мерседесе»: за требующими максимальной концентрации внимания сценами здесь обязательно идут блоки разрядки. Такого напряжения, как при просмотре «Настоящего детектива», от зрителя не требуется — но некоторая вальяжность не мешает «Мистеру Мерседесу» быть интригующим и страшным.

Official Trailer for the AT&T Original MR. MERCEDES Audience Network

Почему эта история вдруг стала актуальной?

Если вкратце: все дело в том, как именно маньяк убивает своих жертв. В 2014 году для Стивена Кинга этот роман стал отголоском трагедии, которую когда-то пережил он сам — и затем упрямо рефлексировал в одном произведении за другим. В 2017 году Мистер Мерседес олицетворяет то, что может произойти с каждым, и не только случайно. Как и недавний «Рассказ служанки», этот сериал точно станет одним из символов года — уродливых, но наглядных.

Что еще посмотреть в таком же духе?

На канале Discovery с 1 августа идет мини-сериал «Охота на Унабомбера» — история противостояния профайлера из ФБР и знаменитого террориста, рассылавшего бомбы по университетам и аэропортам. Теда Качинского по прозвищу Унабомбер играет Пол Беттани, и если зрителю удастся абстрагироваться от образа всезнающего социопата из «Мстителей», то неожиданная и сильная эмоция — сочувствие убийце — гарантирована. А охотника на философа-террориста изображает Сэм Уортингтон, и здесь он тоже прекрасен. Несмотря на детективный сюжет, сериал напоминает не «Семь» и «Зодиака», а классические экранизации журналистских расследований — например, «Всю президентскую рать». Герой стремится не только поймать врага, но и написать его портрет. И это, конечно, портрет в сумерках, потому что солнечно и ясно в таком кино не бывает. Только синие офисы, только люминесцентный свет, только прикрученные к полу столы в кабинетах для допросов. Классика жанра.

На TV1000 Premium HD 11 августа в 22:00 выйдут первые две серии «Мистера Мерседеса», далее каждую пятницу будет выходить один эпизод.