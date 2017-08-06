Если вам не понравилась «Темная башня» 12 лучших экранизаций Стивена Кинга в ультракоротких рецензиях (140 знаков!)

3 августа в прокат вышла «Темная башня» — экранизация главного цикла романов Стивена Кинга, снятая датским режиссером Николаем Арселем. «Башня» стала одним из самых обсуждаемых фильмов этого лета, но собрала, в основном, негативные отзывы от критиков. На сайте Rotten Tomatoes у картины очень низкий рейтинг — 18 процентов. Если вам не понравилась «Темная башня» или вы даже не хотите тратить на нее свое время, посмотрите другие — отличные — фильмы, снятые по произведениям Стивена Кинга. Антон Долин выбрал 12 экранизаций, которые вам точно понравятся: ультракороткие рецензии (140 знаков) на фильмы опубликованы в хронологическом порядке.