истории
Если вам не понравилась «Темная башня» 12 лучших экранизаций Стивена Кинга в ультракоротких рецензиях (140 знаков!)
3 августа в прокат вышла «Темная башня» — экранизация главного цикла романов Стивена Кинга, снятая датским режиссером Николаем Арселем. «Башня» стала одним из самых обсуждаемых фильмов этого лета, но собрала, в основном, негативные отзывы от критиков. На сайте Rotten Tomatoes у картины очень низкий рейтинг — 18 процентов. Если вам не понравилась «Темная башня» или вы даже не хотите тратить на нее свое время, посмотрите другие — отличные — фильмы, снятые по произведениям Стивена Кинга. Антон Долин выбрал 12 экранизаций, которые вам точно понравятся: ультракороткие рецензии (140 знаков) на фильмы опубликованы в хронологическом порядке.
Кэрри
1976
Жуткая история недолюбленной девочки с незаурядными способностями, гениальная роль Сисси Спейсек. Формалистский опыт Брайана де Пальмы.
Сияние
1980
Джек Николсон с топором бродит по отелю «Оверлук», кровавые близняшки зовут в гости. Шедевр Стэнли Кубрика, проклятый Стивеном Кингом.
Калейдоскоп ужасов
1982
Альманах остроумных страшилок: часть была специально написана Кингом для фильма. Блестящая режиссура сатирика и мудреца Джорджа Ромеро.
Мертвая зона
1983
Кристофер Уокен (экстрасенс Джон Смит) и Мартин Шин (будущий фюрер Грег Стилсон) в аналитической деконструкции Кинга Дэвидом Кроненбергом.
Кристина
1983
Кинг глазами мастера ужасов и саспенса Джона Карпентера. В главной роли в мрачном фильме о демоническом автомобиле — «Плимут Фьюри» 1958 года.
Воспламеняющая взглядом
1984
Трогательная и леденящая история еще одной волшебной девочки, способной зажечь огонь в каждом. Лучшая роль маленькой Дрю Бэрримор.
Бегущий человек
1987
Арнольд Шварценеггер в жесткой антиутопии, предсказавшей все «Голодные игры» на свете. Повесть была написана под псевдонимом Ричард Бахман.
Мизери
1990
Виртуозный психологический триллер о писателе, ставшем заложником своей яростной поклонницы. Дуэт неподражаемых Кэти Бейтс и Джеймса Каана.
Иногда они возвращаются
1991
Бойкий хоррор на тему детской травмы по короткому рассказу Кинга, где источником страха становятся обычные хулиганы. Восставшие из мертвых.
Побег из Шоушенка
1994
По некоторым версиям, лучший фильм всех времен — оптимистичная история побега из тюрьмы. Прекрасные роли Тима Роббинса и Моргана Фримена.
Способный ученик
1998
Брайан Сингер снял сэра Йэна Маккелена в роли скрывающегося в Штатах от правосудия нациста. Правильный выбор, лучшего учителя не найти.
Мгла
2007
Очень сильный и безнадежный фильм о наступившем Апокалипсисе и рвущихся социальных связях основан на проходной и банальной повести Кинга.