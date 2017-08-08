Какие сериалы мы ждем в августе Еще один Стивен Кинг, румынский Ченнинг Татум, культовое аниме и российский допинг

Лето 2017-го складывается удачно для тех, кто предпочитает домашнее кино прокатному: еще не завершились «Игра престолов» и «Твин Пикс», а уже на подходе отличный сериал по Стивену Кингу; новая комедия вроде «Красной жары»; экранизация манги «Тетрадь смерти»; комедия с Киану Ривзом и многообещающая антиутопия с Нуми Рапас и Уиллемом Дэфо. «Медуза» выбрала 10 сериалов и телефильмов, на которые стоит обратить внимание в августе.

Придурки из Швеции (Swedish Dics)

Со 2 августа на Pop (премьера в Швеции состоялась еще год назад)

Новые трейлеры

Комедийный калифорнийский неонуар, который проще всего представить как телеверсию прошлогодних фильмов «Славные парни» (с Расселом Кроу и Райаном Гослингом) и «Война против всех» (с Александром Скарсгардом и Майклом Пеньей). Место действия — Лос-Анджелес, напоминающий о временах «Крепкого орешка» и «Криминального чтива». Герои — два самых нелепых на свете сыщика: еле шевелящий ногами бывший каскадер (Петере Стормаре, в последний раз замеченный в «Американских богах») и щуплый диджей (шведский комик Йохан Гланс). Одного из злодеев, за которыми охотятся детективы, играет очень смешной Киану Ривз. Осторожно: быть таким же остроумным, как перечисленные выше фильмы, сериалу удается далеко не всегда.

Товарищ детектив (Comrade Detective)

С 4 августа на Amazon

Трейлеры Фильмов, Сериалов и Игр

Второй удачный мокьюментари-розыгрыш этого лета после «На колесах» (спортивной комедии, на деле оказавшейся разнузданной пародией с Энди Сэмбергом, Орландо Блумом и Лэнсом Армстронгом). Главный вопрос с «Товарищем» — зачем Ченнингу Татуму понадобился румынский детектив 80-х. Предыстория такова: как-то раз Amazon и Татум решили, что было бы весело купить права на восточноевропейский телесериал времен позднего СССР и переозвучить его на американский манер. Правда, юристы сказали, что легче снять стилизацию. Так и появился «Товарищ детектив» — якобы вышедший еще 30 лет назад румынский сериал о пике Холодной войны. Актеров в нем дурачась переозвучивают Татум, Джозеф Гордон-Левитт, Ким Бейсингер, Хлоя Севиньи, Махершала Али и другие голливудские звезды. А происходящее сильно напоминает внезапно вновь ставшую актуальной «Красную жару». Ту самую, с кокаином.

Icarus

Документальный фильм, с 4 августа на Netflix

Netflix

Перевести название этого фильма как «Икар» — значит испортить игру слов: «rus» здесь — указание на Россию, потому что речь в расследовании идет о допинговых скандалах на Олимпийских играх в Сочи. Одного трейлера достаточно, чтобы понять, что главная мишень фильма — Владимир Путин. Во-первых, мы видим его лицо, когда диктор говорит о «unimaginable level of criminality». Во-вторых, главным информатором в фильме выступает Григорий Родченков, утвердительно отвечающий на вопрос, знал ли президент о предполагаемом массовом допинге среди спортсменов. Иностранная пресса и жюри фестиваля Sundance от картины в полном восторге.

Рэй Донован (Ray Donovan)

5 сезон с 6 августа на Showtime, с 7 августа — в российской «Амедиатеке»

Ray Donovan

В пятом сезоне Рэй Донован (Лив Шрайбер), главный в Лос-Анджелесе специалист по решению деликатных проблем богатых клиентов, сталкивается с боссом голливудской студии в исполнении Сьюзан Сарандон. Любой, кто этой весной видел ее в сериале «Вражда», может представить, насколько герою придется несладко. Четыре года назад «Рэй Донован» сменил на Showtime сразу два телеальманаха мужских фантазий — «Декстера» и «Блудливую Калифорнию». К счастью для аудитории, вечные сюжеты оказались в надежных руках: Донован изящно ведет двойную жизнь, совмещает роли отца семейства и героя-любовника, побеждает соперников и в интеллектуальных, и в рукопашных схватках и очень выразительно страдает, если у него что-то не получается. Выглядит это примерно так: небритый Лив Шрайбер запирается в номере какого-нибудь мотеля, наливает виски в бокал (камера тут же фокусируется на белоснежной рубашке, дорогих запонках и массивных часах), медленно его выпивает, звонит жене или какой-нибудь влюбленной в него женщине (вроде Кэти Холмс). Кстати, из-за «Рэя Донована» Showtime сдвигает на час назад «Твин Пикс»: теперь тот идет в восемь вечера по воскресеньям, когда его основная аудитория только-только вывозит внуков с дачи.

Мистер Мерседес (Mr. Mercedes)

С 9 августа на американском Audience, с 11 августа на российском TV1000 Premium HD

iVideos

Компенсация за «Темную башню»: жуткий, интересный, наблюдательный и местами очень веселый сериал по роману Стивена Кинга. Мистер Мерседес — маньяк, задавивший на автомобиле дюжину людей. Билл Ходжес — отставной полицейский, когда-то расследовавший это дело. Преступник шлет ему издевательские письма, чтобы довести до самоубийства, но герой, как может, сопротивляется. В психологической дуэли участвуют два замечательных актера — не нуждающийся в представлении Брендан Глисан и Гарри Тредэвэй, игравший Франкенштейна (доктора, а не создание) в «Страшных сказках» Сэма Мендеса. Вместо него роль Мистера Мерседеса должен был сыграть Антон Ельчин, трагически погибший больше года назад. Но Тредэвэй марку держит: столь отталкивающих злодеев этим летом на телевидении нет даже в «Игре престолов».

Достать коротышку (Get Shorty)

C 13 августа на Epix

Трейлеры на русском языке

Телеверсия роскошного романа Элмора Леонарда о рэкетире, влюбившемся в Голливуд. В 1995 году книгу уже экранизировал Барри Зонненфельд (автор «Семейки Аддамс» и на тот момент еще не снятой трилогии «Люди в черном»), пригласив на роли и без того обаятельных актеров Джона Траволту, Рене Руссо, Денни де Вито, Денниса Фарину, Джеймса Гандольфини и Джина Хэкмэна. Новому сериалу явно не по силам тягаться с таким оригиналом, поэтому он идет на ту же хитрость, что и телевизионный «Фарго»: следует духу, но не букве первоисточника.

Тайна 7 сестер (What Happened to Monday)

Телефильм, с 18 августа на Netflix

iVideos

Очередной выпад в сторону кинотеатральной индустрии от интернет-гиганта Netflix: если в широком прокате фантастические антиутопии срабатывают очень редко (главная надежда года — «Бегущий по лезвию 2049»), то в домашних кинотеатрах (намекает нам Netflix) жанр вполне может обрести новую жизнь. В XXI веке из-за перенаселения планеты американским семьям разрешено иметь лишь одного ребенка. Больше всех от этого закона страдают родители близнецов. Терренс Сеттман, отец семерых дочерей, идет на хитрость и всю жизнь прячет их дома, разрешая каждой выходить на улицу лишь раз в неделю. Однажды девушка по прозвищу Понедельник пропадает. Семиликую героиню играет Нуми Рапас, ее отца — Уиллем Дэфо, а главу Бюро, которое охотится на детей, — Гленн Клоуз.

Остановись и гори (Halt and Catch Fire)

4 сезон с 19 августа на AMC

We Got This Covered

Четвертый сезон драмы о пионерах IT-индустрии станет последним, а фокус сместится с железа и игр на развитие поисковых систем в интернете. Все эти годы сериал «Остановись и гори» присутствовал в сетке вещания канала AMC как преемник интеллектуальных шоу «Во все тяжкие» и «Безумцы» — не такой популярный и титулованный, но все же выполняющий их главную функцию: он показывал, каким бывает горе от ума. От сезон к сезону драма о компьютерщиках нравилась критикам все больше и больше: доказательство — упрямо растущие рейтинги на Metacritic и Rotten Tomatoes. Есть надежда, что и финал будет эффектным.

Эпизоды (Episodes)

5 сезон с 20 августа на Showtime

SHOWTIME

Заключительный сезон приключений британских комиков в Голливуде: продолжения точно не будет, так что герои наконец-то могут сжечь все мосты. А они давно это хотят сделать — семейная пара из Англии, отправившаяся в Америку строить карьеру телесценаристов, чего только не натерпелась на чужбине. Чудачества звезд (главную звезду изображает Мэтт Леблан — Джоуи из «Друзей»), алчность продюсеров, изворотливость агентов, распутство соседей — на чопорных британцев обрушилось все и сразу, отчего сериал получился не только колкой сатирой на Голливуд, но и пособием по сценарному ремеслу.

Тетрадь смерти (Death Note)

Телефильм, с 25 августа на Netflix

Netflix

Интернет-корпорация Netflix хочет превратить аниме в мейнстрим. Согласно прошлогодней статистике, лишь 10% людей, которые смотрят аниме на Netflix, живут в Японии. Чтобы и дальше укреплять свои позиции на глобальном рынке, Netflix, c одной стороны, массово анонсирует аниме-мультсериалы (только на прошлой неделе на конференции Anime Slate 2017 в Токио компания объявила о работе над 13 проектами, включая «Годзиллу»), а с другой, собирается вкладывать деньги и во вполне голливудские адаптации японской классики. Первый проект — фильм «Тетрадь смерти», в котором культовая манга и мультсериал по ее мотивам окончательно вестернизируются. Новое место действия — Сиэтл, новые герои — американские подростки. Сюжет: скучающий Бог смерти подкидывает людям магическую тетрадь. Человек, чье имя попадет на ее страницы, неизбежно умрет. Тетрадь оказывается в руках юноши, который намерен с ее помощью очистить мир от преступников.