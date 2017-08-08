Человек, который научился обманывать казино Российский программист 10 лет зарабатывает на игровых автоматах по всему миру, но теперь ему это наскучило: Wired

На протяжении 10 лет по всему миру десятки людей обыгрывают казино, причем они выигрывают в автоматах, настроенных для заработка владельцев заведения. За этим стоит российский специалист по алгоритмам, предположительно выпускник Академии ФСБ, Алекс. После выхода статьи в журнале Wired о его бизнесе Алекс связался с корреспондентом издания и рассказал, как он строил свою компанию, почему не считает себя преступником, и поделился размышлениями о «зомби-апокалипсисе».

Журнал Wired в феврале 2017 года опубликовал статью о том, как российские инженеры научились обманывать казино. Они вычислили, как работают , и научились прогнозировать, когда нужно нажимать на кнопку, чтобы выиграть. Там же рассказывалось о трех россиянах и одном американце, задержанных в США за обман казино.

Они работали так: записывали на видео, как крутится автомат, и отправляли ролик в штаб-квартиру. Там ролик анализировали и загружали в специальное приложение временные метки: когда подходило время, телефон вибрировал, и участник операции нажимал на кнопку. Группа из четырех человек таким образом зарабатывала около 250 тысяч долларов в неделю. Трое задержанных получили по два года заключения; четвертый, американец, до сих пор сотрудничает с ФБР.

Сведения о подобных махинациях приходили не только из США, но и из других стран — от Перу до Китая. В статье Wired говорилось, что за этим бизнесом стоит некая компания из Санкт-Петербурга. После публикации с автором связался Алекс и рассказал, что это его предприятие; именно он стоит за взломом алгоритмов производителей игровых автоматов. Владелец сети по обману казино согласился поговорить с условием, что журнал не станет называть его фамилию и публиковать сведения о частной жизни.

Как рассказал Алекс, он учился математике и программированию в ведущем российском вузе, а потом два года — в Академии ФСБ. По словам собеседника журнала, он также работал в Военной академии связи имени Буденного, выпускников которой Минобороны сейчас называет «спецназом информационной безопасности». Сведения о его образовании Wired подтвердить не смог.

Алекс никогда не интересовался игровыми автоматами: «Как математик я знал, что такое теория вероятностей, и воспринимал гэмблинг как налог на глупость». Чуть больше десяти лет назад владельцы российского казино (тогда азартные игры еще были разрешены в России) наняли Алекса для «подкрутки» их игровых автоматов — они хотели, чтобы те отдавали игрокам не 90% загруженных денег, а только половину. Именно тогда программист увлекся генераторами псевдослучайных чисел, лежащими в основе работы игровых автоматов.

В итоге Алекс выяснил, как работает генератор случайных чисел в некоторых автоматах производства компании , и понял, что на этом можно заработать. В 2008 году он отправил несколько человек «доить» (это его собственное выражение) казино в Восточной Европе.

Годом позже в России запретили казино, и им пришлось распродавать оборудование. Так у Алекса появилась возможность изучить автоматы другого производителя — австралийской компании Aristocrat, а именно аппарата .

Алекс начал отправлять людей обманывать казино по всему миру. Как сообщил один из его пойманных подельников в своих показаниях, 90% прибыли доставалось Алексу. По его словам, сотрудники перед отправкой на задание могли купить страховку — они могли урезать свою зарплату в обмен на юридические услуги и финансовую помощь в случае ареста. Сколько было сотрудников у Алекса за десять лет работы, неизвестно.

Петербургский программист не считает свою деятельность преступлением. «Мои сотрудники такие же игроки, как и остальные. Единственное их отличие состоит в том, что они умеют лучше предсказывать [когда нажимать на кнопку]. Да, такая возможность у них есть благодаря моей технологии, но что здесь незаконного? По сути, это то же самое, что использовать калькулятор, чтобы быстрее и точнее считать», — уверен Алекс.

В ноябре 2016 года Алекс решил завязать со своим бизнесом. Он написал письмо в компанию Aristocrat и предложил заплатить ему за то, что он расскажет, как исправить уязвимость. Там не заинтересовались его предложением. Тогда он через переводчика позвонил туда с тем же предложением. С ним говорила Трейси Элкертон, начальник отдела регулирования. Она уверяла, что компания уже устранила все уязвимости, но когда Алекс рассказал о взломе новой модели автомата Helix, сотрудница Aristocrat вдруг признала, что там ошибка не исправлена.

Элкертон также интересовалась, почему Алекс решил выйти из бизнеса. Когда он ответил, что в некоторых странах его деятельность считается нелегальной, а он не хочет подвергать себя опасности и готов закончить с этим за восьмизначный выкуп, Трейси Элкертон рассмеялась. Журналист Wired Брэндан Корнер слышал этот разговор в записи.

Автоматы Aristocrat Helix Aristocrat Technologies

В итоге Алекс отправил доказательство того, что он знает, как работает генератор псевдослучайных чисел на автомате Helix (он на два поколения новее, чем Mark VI). Также он отправил фотографию этого автомата в казино в Макао и попросил специалистов компании по логам убедиться в его правоте. Больше производитель автоматов с ним на связь не выходил. Wired отмечает, что когда журналисты обратились в компанию за комментариями, там отказались отвечать по существу. Вместо этого в компании рассказали, что «вымогатель не предоставил доказательств» обмана автоматов. Судя по статье, автор в это не верит — слишком настойчиво компания уходит от ответов.

Работая над статьей, журналист Wired Брэндан Корнер показал специалисту по информатике из Университета Нью-Мексико Дэвиду Экли алгоритм псевдослучайных чисел автомата Helix, предоставленный ему Алексом в качестве доказательства. Чутье подсказало Экли перевести некоторые значения из формулы из шестнадцатеричной системы в десятичную. Выяснилось, что эти значения соответствуют числам пи и е. Потом Экли обнаружил, что те же самые значения использовались в генераторе псевдослучайных чисел в программе 1988 года, симулирующей полет по звездному небу. Автор той программы вспомнил, что взял этот алгоритм из классической монографии по программированию «Искусство программирования», которая издается с 1968 года.

Как отмечает Wired, отсюда можно сделать два вывода: либо Алекс хотел обмануть сотрудников Aristocrat, либо производитель игровых автоматов использует генератор псевдослучайных чисел, которому несколько десятков лет. Во втором случае, обращает внимание Корнер, у производителя есть возможность оправдаться тем, что все такие генераторы сертифицируют государственные структуры.

Поскольку с австралийцами из Aristocrat у Алекса договориться о выкупе не получилось, он начал переговоры с компанией IGT, автоматы которой он тоже взломал. Кроме того, по словам российского программиста, он также продает свои разработки. В частности, по словам Алекса, его клиентом была российско-грузинская преступная группировка в Нью-Йорке, 33 членов которой в июне обвинили в мошенничестве с автоматами в казино.